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SVJETSKA LJESTVICA

FOTO Ovo su najbolje i najgore ocijenjene svjetske atrakcije

Analitičari tvrtke Stasher rangirali su 99 poznatih turističkih atrakcija diljem svijeta. Gledali su Google recenzije, kvalitetu smještaja u okolici, sigurnost, udaljenost od međunarodne zračne luke i popularnost na TikToku, a svaka atrakcija dobila je ukupnu ocjenu od 10 bodova
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FOTO Ovo su najbolje i najgore ocijenjene svjetske atrakcije
Ovo su najbolje ocijenjene turističke atrakcije na svijetu prema Stasherovu istraživanju. U nastavku pogledajte koje su atrakcije završile na vrhu ljestvice. | Foto: 123RF
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Ovo su najbolje ocijenjene turističke atrakcije na svijetu prema Stasherovu istraživanju. U nastavku pogledajte koje su atrakcije završile na vrhu ljestvice. | Foto: 123RF
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