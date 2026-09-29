FOTO Ovo su najbolje i najgore ocijenjene svjetske atrakcije

Analitičari tvrtke Stasher rangirali su 99 poznatih turističkih atrakcija diljem svijeta. Gledali su Google recenzije, kvalitetu smještaja u okolici, sigurnost, udaljenost od međunarodne zračne luke i popularnost na TikToku, a svaka atrakcija dobila je ukupnu ocjenu od 10 bodova
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Ovo su najbolje ocijenjene turističke atrakcije na svijetu prema Stasherovu istraživanju. U nastavku pogledajte koje su atrakcije završile na vrhu ljestvice.
| Foto: 123RF
Ovo su najbolje ocijenjene turističke atrakcije na svijetu prema Stasherovu istraživanju. U nastavku pogledajte koje su atrakcije završile na vrhu ljestvice. |
Foto: 123RF
Ovo su najbolje ocijenjene turističke atrakcije na svijetu prema Stasherovu istraživanju. U nastavku pogledajte koje su atrakcije završile na vrhu ljestvice.
| Foto: 123RF
15. Galerija Uffizi, Firenca – 6,73/10.
Jedan od najpoznatijih muzeja u Firenci čuva remek-djela renesanse, među kojima su Botticellijevo Rođenje Venere te radovi Michelangela, Leonarda da Vincija i Caravaggia. Zgradu je 1560. projektirao Giorgio Vasari, a danas muzej dnevno posjeti oko 10.000 ljudi.
| Foto: Jennifer Lorenzini
14. Velika džamija šeika Zayeda, Abu Dhabi – 6,76/10.
Monumentalna džamija ima 82 kupole i četiri minareta visoka 106 metara. Posebno se ističe golem ručno izrađen tepih u glavnoj molitvenoj dvorani, kao i bijeli mramor te raskošni detalji sa zlatnim listićima.
| Foto: 123RF
13. Kolosej, Rim – 6,78/10.
Kolosej je izgrađen između 72. i 80. godine i gotovo 2000 godina poslije ostaje najveći amfiteatar na svijetu. Nekad je mogao primiti oko 50.000 gledatelja koji su pratili gladijatorske borbe, lov na životinje i druge spektakle.
| Foto: Wikipedia
12. Egipatski muzej, Torino – 6,78/10.
Museo Egizio otvoren je 1824. godine i jedini je muzej izvan Egipta u potpunosti posvećen egipatskoj umjetnosti i kulturi. Među najvažnijim eksponatima su kip Ramzesa II., velika zbirka papirusa i stotine predmeta iz grobnice kraljevskog arhitekta Khe.
| Foto: Mohamed Abd El Ghany
11. Krist Otkupitelj, Rio de Janeiro – 6,83/10.
Jedan od glavnih simbola Brazila visok je 30 metara i nalazi se na planini Corcovado iznad Rija. Riječ je o najvećem kipu u stilu art decoa na svijetu, a zahvaljujući položaju vidljiv je iz brojnih dijelova grada.
| Foto: 123RF
10. Milanska katedrala, Milano – 6,83/10.
Gradnja slavnog Duoma započela je 1386. godine, a trajala je više od šest stoljeća. Jedna je od najvećih katedrala na svijetu, prepoznatljiva po bijelom mramoru i brojnim tornjevima, a s krova se pruža pogled na Milano i Alpe.
| Foto: 123RF
9. Muzej Novog Zelanda Te Papa Tongarewa, Wellington – 6,90/10.
Nacionalni muzej Novog Zelanda otvoren je 1998. godine. Njegove zbirke predstavljaju prirodu, povijest, kulturu i društvo zemlje, a naziv Te Papa Tongarewa na maorskom se može prevesti kao „kutija s blagom”.
| Foto: 123RF
8. Akropola, Atena – 6,91/10.
Slavni kompleks smješten je na stijeni oko 150 metara iznad razine mora. Ondje se nalazi i Partenon, a UNESCO Akropolu opisuje kao jedan od najvažnijih i najočuvanijih monumentalnih kompleksa antičke Grčke.
| Foto: 24sata
7. El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires – 6,99/10.
Jedna od najslavnijih knjižara na svijetu nekoć je bila kazalište, a zatim kino. Sačuvani su izvorni balkoni, freske i crvene kazališne zavjese, dok se na mjestu nekadašnjih sjedala danas nalaze police pune knjiga.
| Foto: 123RF
6. Bazilika svetog Petra, Vatikan – 7,03/10.
Jedna od najvažnijih crkava na svijetu počela se graditi 1506. godine. Na njezinu su stvaranju sudjelovali Bramante, Rafael i Michelangelo, koji je projektirao slavnu kupolu, a unutar bazilike nalazi se i njegova Pietà.
| Foto: 123RF
5. Angkor Wat, Kambodža – 7,04/10.
Angkor Wat izgrađen je u 12. stoljeću za vrijeme kralja Suryavarmana II. Prvotno je bio hinduistički hram posvećen Višnuu, a poslije je postao budistički. Danas se smatra najvećom vjerskom građevinom na svijetu.
| Foto: 123RF
4. Plaza de España, Sevilla – 7,13/10.
Trg je projektirao arhitekt Aníbal González za Iberoameričku izložbu 1929. godine. Poznat je po raskošnoj arhitekturi, fontanama, mostovima i kanalu kojim se posjetitelji mogu provozati čamcem.
| Foto: 123RF
3. Plava laguna, Island – 7,15/10.
Poznato geotermalno kupalište na poluotoku Reykjanes privlači posjetitelje mliječnoplave termalne vode i mineralno blato. U Stasherovu istraživanju dobro je prošlo i zbog popularnosti na TikToku te kvalitete smještaja u kompleksu.
| Foto: 123RF
2. Disneyland Paris, Francuska – 7,17/10.
Disneyland Paris ima prosječnu ocjenu 4,5 na Googleu, a objave povezane s parkom prikupile su milijarde pregleda na TikToku. Posjetitelji dolaze zbog vožnji, predstava, poznatih Disneyjevih likova i velikih večernjih spektakala.
| Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko
1. Mađarski parlament, Budimpešta – 7,34/10.
Na prvom mjestu našla se zgrada mađarskog parlamenta na obali Dunava. Impozantna neogotička građevina projekt je Imrea Steindla, a posebno se istaknula visokim ocjenama posjetitelja i kvalitetom smještaja u okolici.
| Foto: 123RF
Ovo su najgore ocijenjene turističke atrakcije na svijetu prema istim kriterijima. Pogledajte koje su poznate lokacije završile pri samom dnu poretka.
| Foto: booking.com
15. Zabranjeni grad, Peking – 5,41/10.
Nekada je ulazak u Zabranjeni grad bio moguć samo uz dopuštenje kineskog cara, no danas ga godišnje posjete milijuni ljudi. Upravo su velike gužve jedna od najčešćih zamjerki posjetitelja.
| Foto: 123RF
14. Magic Kingdom, Florida – 5,41/10.
Za razliku od Disneylanda u Parizu, Magic Kingdom na Floridi našao se među slabije ocijenjenima. Posjetitelji se najčešće žale na goleme gužve i visoke cijene ulaznica, hrane i pića.
| Foto: 123RF
13. Nacionalni park Great Smoky Mountains, SAD – 5,30/10.
Jedan od najposjećenijih američkih nacionalnih parkova poznat je po prekrasnoj prirodi i dijelovima Appalachian Traila. Međutim, brojni posjetitelji žale se na prometne gužve, prepuna parkirališta i buku.
| Foto: 123RF
12. PortAventura, Španjolska – 5,37/10.
Najveći španjolski zabavni park nudi brojne adrenalinske vožnje, predstave i Ferrari Land. Ipak, dio posjetitelja smatra da su cijene previsoke, što mu je snizilo ukupnu ocjenu.
| Foto: booking.com
11. Pier 39, San Francisco – 5,27/10.
Popularna lokacija u sklopu Fisherman's Wharfa nudi restorane, trgovine i pogled prema Golden Gateu i Alcatrazu. No nekim posjetiteljima smetaju velika kolonija morskih lavova, buka i neugodni mirisi.
| Foto: 123RF
10. Everland, Južna Koreja – 5,17/10.
Najveći zabavni park u Južnoj Koreji uključuje vodene parkove, zoološki i safari park te brojne tematske cjeline. Problem su, prema dijelu posjetitelja, velike gužve i previše sadržaja koje je teško obići u jednom danu.
| Foto: 123RF
9. Kineski zid, Kina – 5,05/10.
Jedna od najpoznatijih građevina na svijetu godišnje privlači milijune turista. Posebno je pretrpan dio Badaling u blizini Pekinga, koji u najprometnijim danima može posjetiti i do 100.000 ljudi.
| Foto: YouTubE
8. Fushimi Inari-taisha, Kyoto – 5,04/10.
Svetište poznato po tisućama crvenih torii vrata postalo je iznimno popularno zahvaljujući društvenim mrežama. Iako je Japan visoko ocijenjen po sigurnosti, brojni posjetitelji navode da velike gužve narušavaju doživljaj mjesta.
| Foto: 123RF
7. Ocean Park, Hong Kong – 4,96/10.
Zabavni park uključuje vožnje, oceanarij, nastambe za velike pande i golemi akvarij. Dio posjetitelja kritizira držanje i nastupe velikih morskih životinja poput dupina.
| Foto: 123RF
6. Victoria Harbour, Hong Kong – 4,89/10.
Poznata hongkonška luka pruža pogled na gradski horizont i svakodnevno je prepuna brodova. Ipak, prema Stasherovim kriterijima ostvarila je slabije rezultate, osobito kada je riječ o angažmanu na TikToku.
| Foto: 123RF
5. Lotte World, Seoul – 4,80/10.
Jedan od najvećih zatvorenih zabavnih parkova na svijetu vrlo je popularan, posebno vikendom. Posjetitelji se žale na čekanja koja mogu trajati i više od dva sata te na to da je kompleks teško pregledan.
| Foto: 123RF
4. Busch Gardens, Tampa Bay – 4,52/10.
Veliki tematski park inspiriran Afrikom i Azijom poznat je po adrenalinskim vožnjama i životinjama. Njegovu ukupnu ocjenu posebno je spustila slabija kvaliteta smještaja u okolici.
| Foto: 123RF
3. Taj Mahal, Indija – 3,83/10.
Iako je jedan od najpoznatijih spomenika na svijetu, Taj Mahal je završio pri samom dnu ljestvice. Velik minus bila mu je udaljenost od međunarodne zračne luke u Delhiju, od koje je udaljen oko 230 kilometara, kao i velike gužve.
| Foto: DPA/Pixsell
2. Grand Bazaar, Istanbul – 3,48/10.
Jedna od najstarijih i najvećih natkrivenih tržnica na svijetu počela se graditi još 1455. godine. Dio turista žali se na labirint uličica i napadne prodavače, dok mu rezultat dodatno spušta velika udaljenost od nove istanbulske zračne luke.
| Foto: 123RF
1. Hollywood Walk of Fame, Los Angeles – 3,42/10.
Najlošije ocijenjena atrakcija na listi bio je Hollywood Walk of Fame. Poznata šetnica proteže se kroz 15 blokova i ima više od 2750 zvijezda, no brojni turisti navode da stvarnost ne odgovara glamuroznoj slici Hollywooda te se žale na prljavštinu i neugodan ugođaj.
| Foto: 123RF