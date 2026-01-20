FOTO Ovo su najbolje Valentino kreacije na slavnim damama

JACQUELINE KENNEDY ONASSIS - Iako je svoju modnu kuću osnovao 1960. godine, Valentino je globalnu slavu dugovao bivšoj prvoj dami SAD-a. Njihova suradnja započela je 1964., kada je naručila šest haute couture haljina u crnoj i bijeloj boji koje je nosila tijekom razdoblja žalovanja. No, trenutak koji je zauvijek zacementirao Valentinovo mjesto u modnoj povijesti dogodio se 1968. godine. Za svoje vjenčanje s grčkim brodarskim magnatom Aristotelom Onassisom, Jackie je odabrala njegovu kreaciju – elegantnu haljinu boje slonovače do koljena, izrađenu od čipke, koja je definirala vjenčane trendove nadolazećeg desetljeća i pretvorila Valentina u dizajnera kojeg su željele sve žene svijeta. | Foto: Profimedia