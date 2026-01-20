FOTO Ovo su najbolje Valentino kreacije na slavnim damama

Od Jacqueline Kennedy Onassis do modernih holivudskih zvijezda, Valentino nije samo odijevao žene; stvarao je ikone. Njegove kreacije postale su sinonim za ženstvenost, moć i ljepotu koja prkosi prolaznim trendovima
U Valentinovoj dugoj i plodnoj karijeri, neke su kreacije ostale posebno upamćene, definirajući ne samo njegov stil, već i čitave epohe. Ovo su neke od najslavnijih žena i haljina kojima je Valentino zadužio svijet mode.
JACQUELINE KENNEDY ONASSIS - Iako je svoju modnu kuću osnovao 1960. godine, Valentino je globalnu slavu dugovao bivšoj prvoj dami SAD-a. Njihova suradnja započela je 1964., kada je naručila šest haute couture haljina u crnoj i bijeloj boji koje je nosila tijekom razdoblja žalovanja. No, trenutak koji je zauvijek zacementirao Valentinovo mjesto u modnoj povijesti dogodio se 1968. godine. Za svoje vjenčanje s grčkim brodarskim magnatom Aristotelom Onassisom, Jackie je odabrala njegovu kreaciju – elegantnu haljinu boje slonovače do koljena, izrađenu od čipke, koja je definirala vjenčane trendove nadolazećeg desetljeća i pretvorila Valentina u dizajnera kojeg su željele sve žene svijeta.
PRINCEZA DIANA - Malo tko je nosio kreacije s takvom gracioznošću kao princeza Diana. Iako je bila poznata po smjelim modnim odabirima, jedna od njenih najupečatljivijih kreacija bila je kratka Valentino haljina od burgundskog baršuna i čipke, koju je nosila 1992. na koncertu Paula McCartneyja. Diana i Valentino gajili su i blisko prijateljstvo, a dizajnerov poslovni partner Giancarlo Giammetti često je dijelio njihove zajedničke fotografije s odmora na jahti.
JULIA ROBERTS - Jedan trenutak Valentino je smatrao vrhuncem svoje karijere. Bilo je to 2001. godine, kada je Julia Roberts prošetala pozornicom dodjele Oscara kako bi primila nagradu za najbolju glumicu. Nosila je vintage crno-bijelu Valentino haljinu iz njegove couture kolekcije za 1992. godinu.
Upečatljiva crna haljina od baršuna i tila s bijelim prugama i dramatičnim šlepom danas se smatra jednom od najljepših haljina u povijesti Oscara. "Osoba koja me učinila tako, tako sretnim bila je Julia Roberts", priznao je dizajner, dodavši da glumica i danas čuva haljinu u kutiji ispod svog kreveta.
JENNIFER LOPEZ - Dugogodišnja obožavateljica njegovog rada, J.Lo je često birala Valentinove kreacije za crveni tepih.
Jedna od najpamtljivijih je zasigurno nezaboravna mint zelena haljina u stilu sarija s jednim ramenom, koju je nosila na dodjeli Oscara 2003. godine i koja je ostala upisana u anale oskarovske mode.
ANNE HATHAWAY -
Glumica, koja je dizajnera upoznala na snimanju filma "Vrag nosi Pradu", postala je njegova muza i prijateljica. Upravo je Valentino dizajnirao njezinu bajkovitu vjenčanicu od svile i tila boje slonovače za vjenčanje s Adamom Shulmanom 2012. godine, stvorivši kreaciju koja je savršeno odgovarala njenoj eleganciji.
NICOLA PELTZ -
Jedna od posljednjih velikih kreacija o kojoj se pričalo bila je vjenčanica Nicole Peltz, koja se 2022. udala za Brooklyna Beckhama. Nakon što je njezina svekrva Victoria Beckham navodno u posljednji trenutak odustala od izrade haljine, Nicola se okrenula Valentinovoj modnoj kući.
Rezultat je bila minimalistička, ali veličanstvena haljina s dugim šlepom, čiji je tim proveo godinu dana u usavršavanju svakog detalja.
GWYNETH PALTROW - nosila je Vintage Valentino na 71. Emmy Awardsima.
Haljina je strapless vintage iz 1963./1965. s klasičnim siluetama i bezvremenskom elegancijom.
CATE BLANCHETT - Nosila je žutu Valentino haljina 2005. s jednom naramenicom i kontrastnim bordo remenom. Radi se o 77. dodjeli Oscara, gdje je Blanchett osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu za The Aviator.
Haljina je postala simbolom sofisticiranosti i često je uvrštena među najbolje Oscar odjevne kombinacije ikad.
JESSICA LANGE - je nosila Valentino couture haljinu dok je primala Oscara za najbolju sporednu ulogu (za Tootsie).
Dodjela Oscara bila je 1983. - još jedan raniji zlatni trenutak Valentino kreacije na crvenom tepihu.
SHARON STONE - nosila je zlatnu Valentino haljinu na Cannesu 1995, godine. Imala je perle i blještave detalje, idealno za filmski festival.
CINDY CRAWFORD - na Valentino reviji visoke mode jesen/zima 1997./1998 u Parizu.
