FOTO Ovo su najfinija narodna jela iz zemalja širom svijeta

Fino objedovanje je u redu, ali ništa ne grije srce i želudac poput tanjura udobne domaće hrane. Od jela bogatih ugljikohidratima do onih prepunih slasnih delicija, sastavili smo ultimativnu listu najukusnijih jela iz cijelog svijeta
38. Tortilla de patatas, Španjolska.
Jednostavan, ali ukusan klasik, ovaj španjolski krompir-omlet može se poslužiti za doručak, ručak ili kao tapa uz piće. Postoji mnogo narodnih priča o njegovom nastanku – mogla ga je osmisliti žena siromašnog seljaka koja nije imala što drugo ponuditi generalu u posjeti, ili ga je možda u Španjolsku donio Portugalac iz rata 17. stoljeća. Istina nije poznata, ali tortilla de patatas i danas je klasik koji se može pronaći u restoranima i kafićima diljem Španjolske.
| Foto: 123RF
38. Tortilla de patatas, Španjolska.
Jednostavan, ali ukusan klasik, ovaj španjolski krompir-omlet može se poslužiti za doručak, ručak ili kao tapa uz piće. Postoji mnogo narodnih priča o njegovom nastanku – mogla ga je osmisliti žena siromašnog seljaka koja nije imala što drugo ponuditi generalu u posjeti, ili ga je možda u Španjolsku donio Portugalac iz rata 17. stoljeća. Istina nije poznata, ali tortilla de patatas i danas je klasik koji se može pronaći u restoranima i kafićima diljem Španjolske. |
Foto: 123RF
38. Tortilla de patatas, Španjolska.
Jednostavan, ali ukusan klasik, ovaj španjolski krompir-omlet može se poslužiti za doručak, ručak ili kao tapa uz piće. Postoji mnogo narodnih priča o njegovom nastanku – mogla ga je osmisliti žena siromašnog seljaka koja nije imala što drugo ponuditi generalu u posjeti, ili ga je možda u Španjolsku donio Portugalac iz rata 17. stoljeća. Istina nije poznata, ali tortilla de patatas i danas je klasik koji se može pronaći u restoranima i kafićima diljem Španjolske.
| Foto: 123RF
37. Ajiaco, Kolumbija.
Ova bogata juha, najčešće pripremana u kolumbijskoj prijestolnici Bogoti, sadrži rezano pile, začinsko bilje, kukuruz i tri vrste krumpira (idealno Sabanera i Pastusa, plus papas criollas – kremasti prženi krumpirići). Kuhana dok ne postane gusta i mirisna, ajiaco se začinjava guascasom, kolumbijskom biljkom s jedinstvenim, intenzivno travnatim okusom. Često se poslužuje uz avokado, kapare i kiselo vrhnje.
| Foto: 123RF
36. Dublin coddle, Irska.
Potječe iz vremena prve irske gladi 1741. godine. Coddle je štedljiv gulaš od ostataka hrane. Tada se u lonac stavljalo sve što je bilo dostupno, obično korjenasto povrće, krumpir i komadići mesa, kako bi se dobio jeftin, hranjiv obrok. Danas je to jelo bogato mesom, obično od luka, krumpira, slanine i kobasica, a najčešće se poslužuje uz krišku soda bread-a.
| Foto: 123RF
35. Rösti, Švicarska.
Jednostavno, umirujuće, maslacno i mirisno, švicarski hrskavi prženi krumpirići prava su utješna hrana. Izvorno su ih jeli seljaci u Bernu za zasitan doručak, a tradicionalno se poslužuju narezani na kriške. Danas se uživaju diljem zemlje, a recepti imaju mnoge varijacije, od Berner rösti s kockicama slanine i grubo ribanim krumpirom do verzija s rajčicama i sirom raclette, pa čak i s jednakim dijelom krumpira i mekanog luka.
| Foto: 123RF
34. Mesne okruglice, Švedska.
Nema tipičnijeg švedskog jela od mesnih okruglica, iako se smatra da recept možda potječe iz 18. stoljeća iz Turske, a u Skandinaviju ga je donio kralj Karl XII. Prave se od mješavine mljevene govedine i svinjetine, kuhaju u bogatom kremastom umaku, a tradicionalno se poslužuju uz pire krumpir i džem od brusnica. Šveđani ovaj tip hrane nazivaju husmanskost, što u prijevodu znači “comfort food”, a restorani posvećeni ovim jelima postoje širom zemlje.
| Foto: 123RF
33. Asopao de pollo, Portoriko.
Sitan, ukusan i zasitan, asopao de pollo je portorikansko jelo od riže, piletine, zelenih maslina, začina adobo, češnjaka, rajčica i aromatičnog sofrita od luka, češnjaka, korijandera i paprika. Iako postoje različite verzije ove juho-gulašaste delicije diljem zemlje (uključujući varijante s govedinom, svinjetinom, grahom ili plodovima mora), najtradicionalnija, i vjerojatno najomiljenija, je ona u kojoj se komadi piletine kuhaju u bogatom, ukusnom temeljcu.
| Foto: 123RF
32. Pierogi, Poljska.
Male, polumjesečaste okruglice, pierogi su sastavni dio poljske kulinarske tradicije još od 13. stoljeća, a imaju i svog zaštitnika, sv. Hyacinta. Postoji bezbroj nadjeva, no najpopularniji su sir i krumpir, kupus i gljive, meso i mekano voće. Tijesto je jednostavna mješavina brašna i vode (ponekad s jajetom), a nakon punjenja okruglice se kratko kuhaju u kipućoj vodi, a zatim prže na maslacu.
| Foto: 123RF
31. Bečki odrezak (Wiener schnitzel), Austrija.
Neki tvrde da je ovaj pohani teleći odrezak nastao u sjevernoj Italiji, dok drugi kažu da je u potpunosti austrijski (recept za schnitzel objavljen je u austrijskoj kuharici još 1831.). Bilo kako bilo, danas je jedan od nacionalnih specijaliteta Austrije – a zakon nalaže da Wiener schnitzel mora biti od teletine. Obično se poslužuje s krumpirom ili krumpir-salatom, uz krišku limuna sa strane.
| Foto: 123RF
30. Sirni fondue, Švicarska.
Riječ fondue dolazi od francuskog fondre, što znači “topiti”. Iako se danas povezuje s planinama i skijanjem, jelo je možda nastalo kao pametan način iskorištavanja ostataka sira i starog kruha. Kada je kukuruzni škrob stigao u Švicarsku 1905., počeo se koristiti za stabilizaciju rastopljenog sira i bijelog vina u bogati umak, savršen za umočenje. Fondue je postalo svjetski popularno 1970-ih, kada je Švicarska udruga za sir lansirala reklame s ljudima koji se zabavljaju uz lonce rastopljenog sira.
| Foto: 123RF
29. Tarte flambée / Flammkuchen, Francuska i Njemačka.
Poznato kao tarte flambée u Francuskoj i Flammkuchen u Njemačkoj, što znači “pita pečena u plamenu”, ovo zasitno jelo tradicionalno se peče blizu žeravice u peći na drva. Tanko razvaljano tijesto prekriva se kombinacijom bogatog crème fraîchea, slanih kockica slanine i narezanog luka. Specijalitet je Gornjeg Rajnskog područja, uključujući Alsace u Francuskoj i Baden te Palatinate u Njemačkoj. Začinjen je solju, paprom, muškatnim oraščićem i kapljicom kikiriki ulja.
| Foto: 123RF
28. Bitterballen, Nizozemska.
Mnoga svjetska “comfort” jela nastala su kao način iskorištavanja ostataka hrane. Bitterballen, nizozemske mesne okruglice, nisu iznimka. Hrskava, pržena korica skriva male komade govedine u bešamel umaku. Iako se danas rijetko pripremaju kod kuće, i dalje su popularan bar snack i mogu se kupiti za van, uz pomfrit sa strane. Mekano, sočno savršenstvo!
| Foto: 123RF
27. Congee, Kina.
Priprema se kuhanjem riže u velikoj količini vode dok se ne pretvori u kremastu juhu. Congee je gusta, zasitna kaša koju se može oplemeniti dodacima poput hrskavog mladog luka, jaja ili bobičastog voća. Konzumira se u jugoistočnoj Aziji već 3.000 godina, a u Kini se zove zhou, congee je anglicizirani naziv. Obično se jede za doručak, ali je i omiljena hrana za djecu i bolesne jer je lako probavljiva.
| Foto: 123RF
26. Toad in the hole, UK.
Ovo domaće britansko jelo nastalo je iz potrebe da se meso u siromašnijim kućanstvima iskoristi što bolje. Izvorno se sastojalo od tijesta s komadima ramsteka i jetrica janjeta, pa čak i golubova (prema preporuci engleske kuharice Hannah Glasse u knjizi The Art of Cookery Made Plain and Easy iz 1747.). Moderni toad in the hole obično se priprema od zapečenih svinjskih kobasica u laganom i pjenastom tijestu Yorkshire pudding-a. Za savršen obrok udobne hrane, poslužite ga s maslacem prelivenim pire krumpirom i obilnim lukovim umakom.
| Foto: 123RF
25. Beef Stroganoff, Rusija.
Ovo kremasto jelo dobilo je ime po grofu Pavlu Stroganoffu, članu ruske elite 18. stoljeća koji je mnogo putovao Europom. Kao plemić, imao je francuskog kuhara koji je navodno stvorio beef Stroganoff kombiniranjem senfa i luka s ruskim sastojkom, kiselim vrhnjem. Jelo je doživjelo svoj vrhunac 1960-ih i 1970-ih, ali dobro pripremljen recept (bez kondeziranog jušnog gljivnog umaka iz konzerve) uvijek vrijedi isprobati.
| Foto: 123RF
24. Gulaš, Mađarska.
Ovaj zasitni gulaš od sporo kuhanog govedine, luka i povrća u bogatom umaku od rajčice, začinjen paprikom i kuminom, sinonim je za Mađarsku. Njegovo podrijetlo seže u 9. stoljeće, kada su ga pripremali stočari zvanim gulyàs. Paprika je, iako danas ključan začin, dodana tek u 16. stoljeću. Tradicionalno se poslužuje uz kuhana njoke za topao i zadovoljavajući obrok.
| Foto: 123RF
23. Kimchi-jjigae, Južna Koreja.
Ništa bolje ne utjelovljuje korejsku kuhinju od njenog nacionalnog jela – kimchija. Spominje se još u prvom stoljeću, a prosječni Korejac godišnje pojede oko 36 kg kimchija. Kimchi-jjigae je varivo od svinjske potrbušine, chili papričica, sezamovog ulja i povrća, i jedno je od najpopularnijih jela utješne hrane u Koreji.
| Foto: 123RF
22. Locro, Argentina.
Ovo gusto varivo potječe iz Anda. Argentinski locro obično se priprema od suhog bijelog kukuruza, mesa (svinjetina ili govedina, uključujući rebra i iznutrice), povrća, začina i korjenastog povrća poput bundeve, krumpira i jam-a. Jelo se poslužuje vruće, uz obilje kruha, a često se začini quiquirimichi umakom, pikantnim, dimljenim i bogatim čilijem, crvenim paprikama, biljem i začinima. Iako se često priprema za svečane prilike, vrlo je popularno i tijekom hladnijih mjeseci.
| Foto: 123RF
21. Pastel de choclo, Čile.
“Comfort” jela rijetko su toliko zadovoljavajuća kao pastel de choclo, pita-složenac koji se u različitim varijantama može pronaći širom Južne Amerike. U Čileu jelo se tradicionalno sastoji od ukusne mješavine mljevene govedine, piletine, crnih maslina, grožđica i kuhanih jaja – a sve to prekriva svježe mljeveni kukuruz (choclo), blendan u gustu pastu. Često se posipa šećerom prije pečenja, kako bi površina postala zlatna i karamelizirana.
| Foto: 123RF
20. Sopa Azteca, Meksiko.
Ne bismo mogli sastaviti listu klasičnih jela utješne hrane a da ne uključimo poneku pileću juhu – a evo jednog meksičkog favorita. Lagani pileći temeljac, aromatiziran rajčicama, čilijem, češnjakom, lukom i prženim tortiljama, sopa Azteca nastala je u središnjem Meksiku kao način iskorištavanja tortilja od prethodnog dana. Ovo je pravo toplo zagrljivo jelo u zdjeli, posluženo s rezanom piletinom, dodatnim prženim tortiljama, avokadom, korijanderom, meksičkim sirom i limetom.
| Foto: 123RF
19. Shakshuka, Sjeverna Afrika.
Riječ shakshuka znači “mješavina”. Stručnjaci vjeruju da jelo potječe iz Sjeverne Afrike u 16. stoljeću, kada su rajčice prvi put donesene iz Južne Amerike. Sastoji se od bogatog, začinjenog umaka od rajčice, luka, paprika i češnjaka, s jajima poširanim na vrhu. Danas je popularno širom svijeta, najčešće za doručak – dok se u Sjevernoj Africi obično jede za večeru.
| Foto: 123RF
18. Spätzle, Njemačka.
Klasična njemačka utješna hrana, spätzle su kuhane i pržene okruglice od brašna, jaja, soli i vode. Često se poslužuju kao prilog uz mesni glavni obrok, ili kao samostalno jelo, s obiljem sira i slanine. Ime dolazi od njemačke riječi za “male vrapce”, jer su tradicionalno oblikovane tako da podsjećaju na ptice (prije nego što su u 18. stoljeću izumljeni posebni strojevi za olakšavanje posla). Do danas je jugozapadna regija Švabija glavni centar proizvodnje spätzlea u Njemačkoj.
| Foto: 123RF
17. Khichdi, Indija.
Skromno jelo od riže i leće, khichdi postoji već stoljećima, najranije spominjanje datira iz 8. stoljeća. U Indiji postoje beskonačne varijacije recepta, s različitim začinima i vrstama leće. Obično je prvo čvrsto jelo koje dobivaju indijska djeca, a također se poslužuje odraslima kada su bolesni, za utjehu i zdrav poticaj. Zasitan je i bogat proteinima, a vjeruje se da je bio inspiracija za klasično britansko-indijsko jelo kedgeree.
| Foto: 123RF
16. Bratkartoffeln, Njemačka.
Jednostavno, ali uvijek zadovoljavajuće, ovo klasično njemačko jelo garantira da ćete ostati siti. Bratkartoffeln se priprema prženjem narezanog ili kockanog krumpira dok ne postane hrskav i zlatan izvana, a mekan i nježan iznutra, uz slanu Bauchspeck (dimljenu slaninu za kuhanje), rastopljeni luk i začine. Povremeno se dodaju i drugi sastojci, a jelo se često poslužuje kao prilog pečenom mesu, ribi ili jajima na oko. Ipak, dovoljno je zasitno da se uživa samo.
| Foto: 123RF
15. Bobotie, Južna Afrika.
Pretpostavlja se da su Nizozemci donijeli ranu verziju bobotieja u Južnu Afriku, gdje je postao nacionalno jelo. Prilagodila ga je zajednica Cape Malay, dodajući svoj prepoznatljiv miks začina i slatkoće. Jelo se sastoji od blago začinjenog mljevenog mesa, govedine ili janjetine, i suhog voća, prekrivenog slanim jajnim kremom. Obično se poslužuje s rižom začinjenom kurkumom, čatnijem i sambalom (sjeckanim rajčicama, lukom i korijanderom, začinjenim octom i šećerom).
| Foto: 123RF
14. Curry udon, Japan.
Blago i umirujuće, ovo umakom natopljeno jelo jedno je od omiljenih comfort food specijaliteta u Japanu. Smatra se da su ga u zemlju donijele britanske vojne snage krajem 19. stoljeća. Jelo je više slatko nego ljuto, često s dodatkom jabuka i banana. Prijalo je japanskoj vojsci jer je bilo jeftino i jednostavno za pripremu, a danas ga možete pronaći svuda, od finih restorana do fast food lokala. Uz debele, žvakaće udon rezance, ovo je savršena zdjela za ugodno grijanje.
| Foto: 123RF
13. Feijoada, Brazil.
Pravo remek-djelo koje traži sate pripreme, ovo zasitno varivo od svinjetine, govedine i crnog graha, tradicionalno posluženo s narančama, mladim zelenjem i rižom, nacionalno je jelo Brazila. Neki tvrde da su ga donijeli Portugalci, dok drugi misle da su ga stvorili robovi koristeći ostatke mesa i jeftin, hranjiv grah. Prvi put se pojavio na meniju brazilskog restorana 1833., a od tada je popularan diljem zemlje.
| Foto: 123RF
12. Mesna pita, Australija.
Pite su popularna comfort food jela diljem svijeta, ali u Australiji zauzimaju posebno mjesto u srcima i želucima ljudi. Popularne su kao grickalica tijekom gledanja sporta, a nezaobilazne su na svakom putovanju. Klasična australska pita sastoji se od nadjeva od mljevene govedine u bazi od prhkog tijesta s poklopcem od lisnatog tijesta, a tradicionalno se poslužuje s malo umaka od rajčice. Povijest ove pite seže do First Fleet, brodova koji su u Australiju doveli prve britanske koloniste i zatvorenike. Danas ćete posvuda pronaći pite u pekarama i na benzinskim postajama.
| Foto: 123RF
11. Poutine, Kanada.
Ova dušu grijuća kanadska delicija prepuna ugljikohidrata prvi je put poslužena 1950-ih u ruralnom Québecu. Mnogi tvrde da su upravo oni njezini tvorci, no jedno je sigurno – ako vam treba podizanje raspoloženja, pomfrit prekriven umakom (gravy) i sirom u grudicama (cheese curds) otjerat će sve brige. Želite li pripremiti poutine kod kuće? Ako ne možete pronaći cheese curds, mozzarella je odlična zamjena.
| Foto: 123RF
10. Shepherd’s pie, UK i Irska.
Shepherd’s pie nastao je kao cottage pie u 18. stoljeću u Britaniji, kada siromašni često koriste krumpir kako bi od ostataka mesa pripremili zasitna jela. S vremenom su jela s krumpirom i janjetinom dobila naziv shepherd’s pie, dok su varijante s govedinom ostale cottage pie. Povijesno, janjetina ili govedina se ručno nasjeckala prije kuhanja s korjenastim povrćem i temeljcem. Danas se i jedno i drugo češće priprema od mljevene govedine.
| Foto: 123RF
9. Cocido Madrileño, Španjolska.
Ovo zasitno jelo iz jednog lonca, bogato mesom i slanutkom, potječe iz autonomne zajednice Castilla–La Mancha u Španjolskoj još u srednjem vijeku. Smatra se da je prvotno nastalo kao adafina – košer jelo od slanutka, povrća i kuhanih jaja ili mesa. S vremenom su dodani razni svinjski proizvodi (mast, chorizo, krvavica i Serrano šunka), a jelo se razvilo u poznati cocido Madrileño. Tradicionalno se poslužuje u tri slijeda: prvo ukusni temeljac, zatim povrće i slanutak, a na kraju meso.
| Foto: 123RF
8. Koshary, Egipat.
Mješavina riže, leće, slanutka i tjestenine, prekrivena začinjenim umakom od rajčice i hrskavim lukom, koshary je nacionalno jelo Egipta. Potječe iz 19. stoljeća, kad je zemlja bila pod britanskom kolonijalnom vlašću, i sadrži razne okuse i sastojke indijske i mediteranske kuhinje, zahvaljujući utjecaju stranih trgovaca i imigranata. Nekada hrana radničke klase, zbog povoljne cijene i hranjivosti, danas je omiljena egipatska delicija dostupna od uličnih štandova do luksuznih restorana.
| Foto: 123RF
7. Borscht, Ukrajina.
Dio kulturne baštine Ukrajine koju UNESCO smatra vrijednom zaštite, borscht je utješno jelo koje okuplja obitelj i prijatelje, a njegova povijest seže stoljećima unatrag. Naziv dolazi od stare riječi za ciklu, povrće koje čini osnovu ove zdrave juhe. Danas je nacionalno jelo Ukrajine, a kroz stoljeća se razvijalo, ali i dalje sadrži ciklu, kupus i mesni temeljac, često posluženo s žlicom kiselog vrhnja.
| Foto: 123RF
6. Mac ‘n’ cheese, SAD.
Pravo podrijetlo mac ‘n’ cheese predmet je rasprava među kulinarskim povjesničarima. Bez obzira na to gdje je jelo zapravo nastalo, riječ je o klasičnoj američkoj comfort food deliciji, prisutnoj na jelovnicima i u domovima širom SAD-a. Priča kaže da je jelo u Ameriku donio James Hemings, talentirani kuhar koji je bio u ropstvu kod trećeg predsjednika Thomasa Jeffersona; putovali su u Pariz, gdje je Hemings naučio klasične francuske kulinarske tehnike. 1937. Kraft Foods lansirao je Kraft Dinner, pakiranu verziju mac ‘n’ cheesea s tjesteninom i vrećicom sa sirovim umakom od sira. Danas je podjednako popularan, i u SAD-u i širom svijeta, s oko milijun prodanih kutija dnevno.
| Foto: 123RF
5. Moussaka, Grčka.
Iako moussaka, složeno jelo od patlidžana, krumpira, mesa i umaka od rajčice, prekriveno bešamelom, smatramo tipično grčkim jelom, ona ima složenu povijest. Nastala je kao tursko jelo od prženog povrća i mljevenog mesa, a bešamel je uveden početkom 20. stoljeća kako bi jelu dao europski štih. Danas je grčki klasik. Iako se često misli da je jelo od janjetine, u Grčkoj se češće priprema s svinjetinom ili govedinom (ili kombinacijom oboje).
| Foto: 123RF
3. Fish and chips, UK.
Fish and chips toliko je važan dio britanske kulture da ga je premijer Winston Churchill izuzeo s liste za raspodjelu hrane tijekom Drugog svjetskog rata, tvrdeći da bi moral bio ozbiljno narušen da se ukine. Nebeska kombinacija mekanih iznutra, hrskavih izvana krumpirića (deblje rezani pomfrit) i sočne, pahuljaste ribe u tempuri (obično bakalar ili oslić), ovo omiljeno jelo za van još se služilo umotano u novine sve do 1980-ih. Sol i ocat su obavezni, dok su umaci poput tartara i pire grašak opcionalni.
| Foto: 123RF
4. Juha od luka, Francuska.
Razne juhe od luka postoje još od rimskih vremena, ali klasična francuska verzija je posebna. Nastala je u svom sadašnjem obliku, jelo od polako kuhanog, karameliziranog luka u bogatom goveđem temeljcu, preliveno kriškama baguettea s gruyère sirom – u Parizu sredinom 19. stoljeća. Popularizirana je u restoranima oko velikog 24-satnog veletržnog tržišta Les Halles, a jeli su je i radnici na tržištu i pariška gornja klasa u potrazi za zasitnim, bogatim obrokom nakon večeri u kabareu.
| Foto: 123RF
2. Grilled cheese sandwich, SAD.
Iako postoje mnoge verzije jela s topljenim sirom po svijetu, poput Welsh rarebit ili croque monsieur, postoji jedna comfort food kreacija koja je toliko jednostavna, raskošna i zadovoljavajuća da je morala biti pri vrhu naše liste: grilled cheese sandwich. Popularnost ovog sendviča eksplodirala je 1949., kada je Kraft proizveo Kraft Singles, kvadrate topljenog sira, koji su se spojili s još jednim modernim izumom, narezanom krušnom štrutom, stvarajući instant američki klasik.
| Foto: 123RF
1. Lazanje, Italija.
Skromna, ali savršena lasagna vuče korijene iz antičke rimske kuhinje, iako originalna verzija nikako nije bila toliko raskošna kao današnje bogato, slojevito jelo prekriveno umakom. Lasagna je tradicionalna u mnogim dijelovima Italije, a svaka regija ima svoju verziju recepta. No, regija Emilia-Romagna na sjeveru Italije rodila je svjetski poznatu lasagne al forno (pečenu lazanje), na što su ljubitelji utješne hrane diljem svijeta vječno zahvalni.
| Foto: 123RF