FOTO Ovo su najfinija narodna jela iz zemalja širom svijeta

12. Mesna pita, Australija. Pite su popularna comfort food jela diljem svijeta, ali u Australiji zauzimaju posebno mjesto u srcima i želucima ljudi. Popularne su kao grickalica tijekom gledanja sporta, a nezaobilazne su na svakom putovanju. Klasična australska pita sastoji se od nadjeva od mljevene govedine u bazi od prhkog tijesta s poklopcem od lisnatog tijesta, a tradicionalno se poslužuje s malo umaka od rajčice. Povijest ove pite seže do First Fleet, brodova koji su u Australiju doveli prve britanske koloniste i zatvorenike. Danas ćete posvuda pronaći pite u pekarama i na benzinskim postajama. | Foto: 123RF