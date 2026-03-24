FOTO Ovo su najljepša mjesta za proljetne izlete u Hrvatskoj

Proljeće je idealno vrijeme za otkrivanje Hrvatske, priroda je najživlja, temperature su ugodne, a mnoge lokacije izgledaju ljepše nego u bilo koje drugo doba godine. Od slapova i šuma do vidikovaca i skrivenih sela, Hrvatska nudi pregršt savršenih mjesta za bijeg u prirodu
1. Plitvička jezera.
U proljeće su Plitvička jezera najimpresivnija, vodopadi su puni zahvaljujući otapanju snijega, a cijeli park prekriven svježim zelenilom.
Šetnja drvenim stazama vodi te kroz prizore koji izgledaju gotovo nestvarno, uz zvuk slapova na svakom koraku. Idealno za cjelodnevni izlet i istraživanje različitih ruta.
2. Nacionalni park Krka. Krka je savršen izbor za opušteniji izlet jer nudi uređene staze i lak pristup slapovima.
Proljeće je posebno lijepo zbog bujne vegetacije i manjih gužvi, a Skradinski buk tada izgleda najmoćnije. Možete kombinirati šetnju, vožnju brodom i uživanje u prirodi.
3. Kopački rit.
Ovo močvarno područje jedno je od najvažnijih prirodnih rezervata u Europi.
U proljeće oživljava, voda se širi, ptice se vraćaju, a krajolik postaje pun života. Vožnja čamcem kroz kanale pruža miran, gotovo meditativan doživljaj prirode.
4. Arboretum Trsteno.
Ova povijesna botanička oaza u proljeće se pretvara u cvjetni raj.
Egzotične biljke, stare fontane i pogled na more čine ga savršenim za laganu šetnju i opuštanje.
5. Rastoke.
Rastoke su poznate po slikovitom spoju kuća i slapova.
U proljeće, kada su vodostaji viši, prizor je posebno impresivan. Šetnja kroz selo daje osjećaj kao da ste ušli u bajku.
6. Kotli.
Malo istarsko selo poznato po prirodnim kamenim bazenima koje je oblikovala rijeka Mirna.
U proljeće, kada ima više vode, krajolik izgleda spektakularno i idealan je za istraživanje i fotografiranje.
7. Begovo Razdolje.
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj pruža mir, svjež zrak i planinske pejzaže.
Proljeće donosi cvjetne livade i idealne uvjete za šetnje i bijeg od gradske gužve.
8. Slunjčica.
Ova rijeka oduševljava tirkiznom bojom i čistom prirodom.
Šetnja do izvora vodi kroz netaknut krajolik, a cijeli izlet djeluje smirujuće i opuštajuće.
9. Mađerkin breg.
Jedan od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj.
U proljeće su međimurski vinogradi svježe zeleni, a pogled koji se proteže na četiri države čini ovaj izlet posebnim. Idealno za fotografije, šetnju i uživanje u miru.
10. Vransko jezero.
Najveće jezero u Hrvatskoj idealno je za bicikliranje i promatranje ptica.
Proljetni pejzaži posebno dolaze do izražaja.
11. Vuglec Breg.
Smješten među zagorskim brežuljcima, Vuglec Breg izgleda kao razglednica, posebno u proljeće kada se priroda zazeleni, a vinogradi ožive.
Idealno je mjesto za opušten izlet, romantičan ručak ili vikend bijeg iz grada.
12. Jankovac.
Smješten u srcu Papuka, Jankovac nudi slapove, šumske staze i mir.
Proljeće ga čini idealnim za opuštanje u prirodi.
13. Kamačnik.
Kratka, ali vrlo atraktivna šetnja uz potok kroz uski kanjon.
Drveni mostići i kristalno čista voda stvaraju bajkovit ugođaj.
14. Zeleni vir.
Skriveni dragulj u Gorskom kotaru poznat po impresivnom slapu koji izvire iz stijene.
Okružen gustim šumama, Zeleni vir u proljeće izgleda posebno mistično, a šetnja do njega je kratka, ali vrlo dojmljiva.
15. Ozalj.
Romantična destinacija uz rijeku Kupu.
Dvorac i stari grad Ozalj pružaju povijesni ugođaj, a proljeće dodatno naglašava ljepotu okolne prirode.
16. Trakošćan.
Jedna od najljepših i najromantičnijih lokacija u Hrvatskoj.
Dvorac smješten uz jezero i okružen šumom u proljeće izgleda kao iz bajke. Šetnja oko jezera posebno je ugodna zbog svježeg zraka i zelenila, a cijeli ambijent savršen je za opušten izlet ili fotografiranje.
17. Mlin na Muri.
Jedan od simbola Međimurja, stari plutajući mlin na rijeci Muri.
U proljeće, uz visoki vodostaj i buđenje prirode, cijeli krajolik izgleda posebno autentično i mirno. Odlična lokacija za kratki izlet i fotografije.
18. Motovun.
Srednjovjekovni gradić na brežuljku s pogledom na dolinu rijeke Mirne.
U proljeće je okružen zelenilom i vinogradima , idealno za lagani izlet i uživanje u atmosferi.
19. Bio park Divlje vode.
Smješten svega četrdesetak kilometara od Zagreba, Bio park Divlje vode idealna je destinacija za opušten proljetni izlet, posebno za obitelji s djecom.
Okružen prirodom i zelenilom, ovaj park nudi spoj odmora i zabave, a najveća atrakcija su domaće i egzotične životinje poput ljama, magaraca, ovaca i ponija.
20. Veliki Tabor.
Jedan od najpoznatijih dvoraca u Zagorju, Veliki Tabor, posebno je impresivan u proljeće kada okolina cvjeta i livade ožive.
Uz šetnje, dvorac nudi i bogat povijesni ugođaj te aktivnosti za cijelu obitelj.
