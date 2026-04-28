FOTO Ovo su najljepši slapovi na svijetu: Jedan je i kod nas!

Slapovi su među najimpresivnijim prirodnim pojavama na svijetu, a svojom snagom i ljepotom oduzimaju dah posjetiteljima. Nalaze se na svim kontinentima i svaki od njih ima svoje posebnosti koje ga čine jedinstvenim
U nastavku pogledajte najljepše slapove na svijetu.
| Foto: Canva/123RF
Foto: Canva/123RF
| Foto: Canva/123RF
NIAGARA FALLS Niagara Falls nalaze se na granici SAD-a i Kanade i sastoje se od tri velika slapa. Iako nisu među najvišima, poznati su po ogromnoj količini vode i snazi protoka. Jedni su od najpoznatijih slapova na svijetu i velika turistička atrakcija. Okolica je razvijena i uključuje brojne sadržaje za posjetitelje. Svake godine privlače milijune ljudi.
| Foto: 123RF
VIKTORIJINI SLAPOVI Viktorijini slapovi nalaze se na rijeci Zambezi i poznati su pod nazivom „Dim koji grmi“. Široki su oko 1,7 kilometara i visoki više od 100 metara. Smatraju se jednim od sedam prirodnih svjetskih čuda. Impresivni su zbog ogromne količine vode i buke. Popularni su i za razne adrenalinske aktivnosti.
| Foto: 123RF
IGUAZÚ FALLS Iguazú Falls čine jedan od najvećih sustava slapova na svijetu. Nalaze se na granici Brazila i Argentine i sastoje se od brojnih manjih slapova. Protežu se gotovo tri kilometra i okruženi su tropskom prašumom. Posebno je poznat dio „Vražje grlo“. Područje je bogato biljnim i životinjskim svijetom.
| Foto: 123RF
MULTNOMAH FALLS Multnomah Falls jedan je od najposjećenijih slapova u SAD-u. Nalazi se u državi Oregon i godišnje privlači velik broj posjetitelja. Poznat je po svojoj slikovitosti i lakoj dostupnosti. Njegova ljepota čini ga vrlo popularnim na društvenim mrežama. Smatra se jednim od najfotogeničnijih slapova.
| Foto: 123RF
YOSEMITE FALLS Yosemite Falls najviši su slapovi u Nacionalnom parku Yosemite. Sastoje se od tri dijela i visoki su čak 739 metara. Najimpresivniji su u proljeće kada se topi snijeg. Tijekom ljeta mogu gotovo presušiti. Park u kojem se nalaze dom je mnogim biljnim i životinjskim vrstama.
| Foto: 123RF
ANGELOVI SLAPOVI Angelovi slapovi najviši su slapovi na svijetu s visinom od 979 metara. Nalaze se u Venezueli i nastaju od rijeke Churun. Voda pada s velike visine i često se raspršuje u sitne kapljice. Do njih je teško doći jer se nalaze u udaljenom području. Upravo ta izoliranost povećava njihovu mističnost.
| Foto: 123RF
KAIETEUR FALLS Kaieteur Falls nalaze se u Gvajani i ubrajaju se među najsnažnije slapove na svijetu. Visoki su 226 metara i imaju iznimno velik protok vode. Smješteni su u amazonskoj prašumi. U sekundi kroz njih prolazi ogromna količina vode. Njihova snaga i veličina čine ih jedinstvenima.
| Foto: 123RF
DUDHSAGAR FALLS Dudhsagar Falls jedni su od najviših slapova u Indiji. Voda se spušta niz stijene u četiri kaskade s visine oko 300 metara. Zbog bijele pjene dobili su nadimak „more mlijeka“. Nalaze se u regiji Goa. Posebno su impresivni tijekom kišne sezone.
| Foto: 123RF
KAWASAN FALLS Kawasan Falls poznati su po svojoj tirkiznoj boji vode. Nalaze se na filipinskom otoku Cebu. Sastoje se od dviju glavnih kaskada i prirodnih bazena. Prvi slap visok je oko 40 metara, a drugi oko 20 metara. Vrlo su popularni među turistima zbog svoje ljepote.
| Foto: 123RF
GULLFOSS Gullfoss poznati je islandski slap na rijeci Hvita. Sastoji se od dvije kaskade i visok je oko 30 metara. Poznat je po snažnom toku i magli koja stvara duge. Jedna je od najposjećenijih atrakcija Islanda. Prema legendi, u njemu je skriveno blago.
| Foto: 123RF
BAN GIOC–DETIAN FALLS Ban Gioc–Detian Falls nalaze se na granici Vijetnama i Kine. Spadaju među najveće slapove u Aziji. Široki su oko 200 metara i visoki oko 70 metara. Nastaju na rijeci Quay Son. Tijekom visokog vodostaja stapaju se u jednu cjelinu.
| Foto: 123RF
PLITVIČKA JEZERA Plitvička jezera najpoznatiji su hrvatski nacionalni park. Sastoje se od 16 jezera povezanih brojnim slapovima i kaskadama. Najveći je Veliki slap, visok oko 78 metara. Posebni su po tirkiznoj boji vode nastaloj taloženjem minerala. Park je pod zaštitom UNESCO-a i jedna je od najvažnijih prirodnih atrakcija u Europi.
| Foto: 123RF