FOTO Ovo su najljepši slapovi na svijetu: Jedan je i kod nas!

ANGELOVI SLAPOVI Angelovi slapovi najviši su slapovi na svijetu s visinom od 979 metara. Nalaze se u Venezueli i nastaju od rijeke Churun. Voda pada s velike visine i često se raspršuje u sitne kapljice. Do njih je teško doći jer se nalaze u udaljenom području. Upravo ta izoliranost povećava njihovu mističnost. | Foto: 123RF