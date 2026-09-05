FOTO Ovo su najskuplje torbice na svijetu! Za jednu možete kupiti vilu u Dubaiju

Od neobičnih dizajna, umjetničkih kreacija do ekskluzivnih mini-serija i platine i dijamanata kojima su optočene, ove torbice poželjela bi svaka žena. Neke stoje i po par milijuna dolara...
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10. Torbica iz kolekcije Louis Vuitton x Yayoi Kusama, ukrašena prepoznatljivim motivom bundeve, postavila je rekord na aukciji kuće Christie's. Ovaj komad ograničenog izdanja prodan je za čak 151.200 dolara, višestruko više od procijenjenih 10.000 do 15.000 dolara.
| Foto: Instagram
10. Torbica iz kolekcije Louis Vuitton x Yayoi Kusama, ukrašena prepoznatljivim motivom bundeve, postavila je rekord na aukciji kuće Christie's. Ovaj komad ograničenog izdanja prodan je za čak 151.200 dolara, višestruko više od procijenjenih 10.000 do 15.000 dolara.
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Foto: Instagram
10. Torbica iz kolekcije Louis Vuitton x Yayoi Kusama, ukrašena prepoznatljivim motivom bundeve, postavila je rekord na aukciji kuće Christie's. Ovaj komad ograničenog izdanja prodan je za čak 151.200 dolara, višestruko više od procijenjenih 10.000 do 15.000 dolara.
| Foto: Instagram
Izrađena od zrnate kože, torbica spaja Kusamin kultni motiv bundeve s prepoznatljivim monogramom Louis Vuittona, zbog čega je postala iznimno poželjan kolekcionarski primjerak.
Rekordnom prodajom postala je najskuplja Louis Vuitton torbica ikad prodana na aukciji.
| Foto: Instagram
9. Chanel Diamond Forever Classic jedna je od najekskluzivnijih i najskupljih luksuznih torbica na svijetu. Proizvedena je u ograničenoj seriji od samo 13 primjeraka, što je čini iznimno rijetkim kolekcionarskim komadom.
Torbica je izrađena od bijele kože aligatora, a ukrašena je s čak 334 dijamanta ukupne težine 3,56 karata te detaljima od 18-karatnog bijelog zlata. Njezina cijena iznosi vrtoglavih 261.000 dolara.
| Foto: Pinterest
Zbog luksuznih materijala, ručne izrade i iznimno malog broja proizvedenih primjeraka, Diamond Forever Classic danas se smatra ne samo modnim dodatkom nego i pravim kolekcionarskim predmetom.
| Foto: Triggs
8. Himalaya Birkin smatra se jednom od najvrjednijih i najpoželjnijih Hermèsovih torbica. Stoji 379 tisuća dolara. Izrađena je od kože nilskog krokodila, a ime je dobila po karakterističnom bijelo-sivom gradijentu koji podsjeća na snježne vrhove Himalaje. Postizanje tog prijelaza boja iznimno je zahtjevno, zbog čega samo mali broj koža zadovoljava Hermèsove standarde.
| Foto: Pinterest
Još luksuznija je Diamond Himalaya Birkin, čiji su detalji izrađeni od 18-karatnog bijelog zlata i ukrašeni dijamantima. Dijamanti se nalaze na bravici i drugim metalnim detaljima, a njihova ukupna težina premašuje osam karata. Zbog rijetkih materijala i iznimne izrade ova se torbica ubraja među najvrjednije luksuzne torbe na svijetu.
| Foto: Pinterest
7. Cleopatra torbica brenda Lana Marks jedan je od najekskluzivnijih modnih dodataka na svijetu, a tijekom godina postala je omiljen izbor holivudskih zvijezda za crveni tepih, uključujući i dobitnice Oscara za najbolju glumicu.
Izrađuje se od luksuzne kože aligatora, a posebno raskošne verzije ukrašene su s više od 6000 dijamanata i drugim dragim kamenjem. Ekskluzivnost dodatno podiže činjenica da se navodno izrađuje samo jedna Cleopatra torbica godišnje, pri čemu se dizajn može personalizirati za vlasnicu.
| Foto: Pinterest
Cijena najraskošnijih primjeraka doseže oko 400.000 dolara, zbog čega se Cleopatra ubraja među najskuplje torbice na svijetu. Prepoznatljiva je po elegantnoj, izduženoj formi, a među upečatljivim izvedbama nalazi se i model od smaragdnozelene kože aligatora.
| Foto: Pinterest
6. Hermès Chaine d’Ancre Jewel Bag jedna je od najneobičnijih i najskupljih torbica na svijetu, vrijedna oko 1,4 milijuna dolara. Izrađena je od srebra, a svojim izgledom podsjeća na mali luksuzni kavez sastavljen od karika i ukrašen s čak 1160 dijamanata. Ima i podesivi lanac koji omogućuje nošenje preko ramena.
| Foto: Hermes
Dizajn potječe od kultnog Hermèsova motiva Chaine d’Ancre, koji je Robert Dumas osmislio nakon što su ga 1937. godine, tijekom šetnje obalom Normandije, inspirirali brodski sidreni lanci. Hermès je već sljedeće godine predstavio prvu srebrnu narukvicu s tim motivom, koji je desetljećima poslije poslužio kao inspiracija dizajneru Pierreu Hardyju za ovu ekstravagantnu torbicu.
Spoj nakita i modnog dodatka, Chaine d’Ancre Jewel Bag zbog 1160 dijamanata, srebrne konstrukcije i cijene od 1,4 milijuna dolara više nalikuje umjetničkom djelu nego klasičnoj torbici.
| Foto: Hermes
5. Ginza Tanaka Birkin – 1,9 milijuna dolara
Hermès Birkin Ginza Tanaka jedna je od najskupljih i najraskošnijih torbica na svijetu. Nastala je u suradnji s japanskom dizajnericom nakita Ginzom Tanakom, a izrađena je od platine i ukrašena s više od 2000 dijamanata.
Posebno se ističe 8-karatni dijamant u obliku kruške, koji krasi središnji dio torbice. Dodatnu posebnost daje joj odvojivi dijamantni remen koji se može nositi kao ogrlica ili narukvica, dok se veliki središnji dijamant također može nositi zasebno.
| Foto: Instagram
Vrijednost ove luksuzne Birkin torbice procjenjuje se na oko 1,9 milijuna dolara, čime se svrstava među najskuplje torbice ikad izrađene.
| Foto: Instagram
4. Mouawad 1001 Nights Diamond – 3,8 milijuna dolara
Mouawad 1001 Nights Diamond prava je draguljarska kreacija i jedna od najvrjednijih torbica ikad izrađenih. Torbica u obliku srca ručno je izrađena od 18-karatnog zlata i ukrašena s čak 4517 dijamanata – 105 žutih, 56 ružičastih i 4356 bezbojnih, ukupne težine 381,92 karata.
Na njezinoj izradi radilo je 10 majstora gotovo 9000 sati, a vrijednost joj je procijenjena na nevjerojatnih 3,8 milijuna dolara. Guinnessova knjiga rekorda 2010. godine proglasila ju je najskupljom torbicom na svijetu.
| Foto: Pinterest
Astronomska vrijednost rezultat je goleme količine i rijetkosti dijamanata, 18-karatnog zlata te iznimno zahtjevne ručne izrade. Zbog toga je 1001 Nights Diamond mnogo više od modnog dodatka – riječ je o nosivom dragulju i kolekcionarskom umjetničkom djelu.
| Foto: Pinterest
3. Debbie Wingham’s Upcycled Easter Egg Purse - 6,7 milijuna dolara. Britanska dizajnerica Debbie Wingham 2019. godine izradila je jedinstvenu torbicu u obliku uskrsnog jajeta prema narudžbi američkog klijenta. Posebnost ove ekstravagantne kreacije je u tome što je nastala od dragulja, safira i luksuznih šalova koje je naručitelj već posjedovao, čime je dizajnerica vrijednim materijalima dala potpuno novi život.
| Foto: Pinterest
Rezultat je raskošna torbica procijenjena na čak 6,7 milijuna dolara, koja je svojedobno nosila titulu najskuplje torbice na svijetu. Na vrhu ljestvice zadržala se sve do 2025. godine, kada ju je vrijednošću nadmašila originalna Hermès Birkin torbica Jane Birkin, prodana na aukciji za rekordnu svotu.
| Foto: Pinterest
2. Boarini Milanesi Parva Mea – 7 milijuna dolara
Talijanski brend Boarini Milanesi predstavio je luksuznu torbicu Parva Mea, vrijednu čak 7 milijuna dolara, kojom je želio skrenuti pozornost na problem plastičnog otpada u morima i važnost njihove zaštite.
Izrađena je od polusjajne kože aligatora u nijansi koja podsjeća na more, a krase je leptiri od bijelog zlata, plavi safiri, rijetki paraiba turmalini i dijamanti. Svaki od dragulja simbolizira neki aspekt vode - od dubine oceana do bistrine kišnih kapi.
Izrađena su samo tri primjerka, svaki s certifikatom autentičnosti i serijskim brojem. Od prodaje svake torbice predviđeno je 950.000 dolara za projekte čišćenja i zaštite mora, čime ova luksuzna kreacija dobiva i ekološku poruku.
| Foto: Instagram
1. Originalna Birkin Jane Birkin – najskuplja torbica na svijetu
Originalna Hermès Birkin, izrađena posebno za glumicu i pjevačicu Jane Birkin, postala je najskuplja torbica ikad prodana na aukciji. U Parizu je 2025. godine prodana za rekordnih 8,6 milijuna eura, odnosno oko 10 milijuna američkih dolara.
Priča o kultnoj torbici počela je 1984. godine, kada je Jane Birkin tijekom leta sjedila pokraj Jean-Louisa Dumasa, tadašnjeg čelnika Hermèsa. Požalila mu se da kao mlada majka teško pronalazi torbu koja je istodobno praktična i elegantna. Dumas je navodno već u avionu skicirao prostranu torbu s dovoljno mjesta za sve što joj je potrebno.
Hermès je potom izradio torbu posebno za Birkin, a dizajn je ubrzo prerastao u jedan od najvećih simbola luksuza u modnoj povijesti. Danas se Birkin torbice prodaju za desetke tisuća dolara, dok rijetki primjerci na aukcijama postižu višestruko veće iznose.
| Foto: sothebys.com
Ipak, upravo je osobna, originalna torba Jane Birkin postavila rekord – njezina povijest i status prototipa podigli su vrijednost na razinu koju dosad nije dosegnula nijedna druga torbica na aukciji.
| Foto: Instagram