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10 NAJLUKSUZNIJIH

FOTO Ovo su najskuplje torbice na svijetu! Za jednu možete kupiti vilu u Dubaiju

Od neobičnih dizajna, umjetničkih kreacija do ekskluzivnih mini-serija i platine i dijamanata kojima su optočene, ove torbice poželjela bi svaka žena. Neke stoje i po par milijuna dolara...
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FOTO Ovo su najskuplje torbice na svijetu! Za jednu možete kupiti vilu u Dubaiju
10. Torbica iz kolekcije Louis Vuitton x Yayoi Kusama, ukrašena prepoznatljivim motivom bundeve, postavila je rekord na aukciji kuće Christie's. Ovaj komad ograničenog izdanja prodan je za čak 151.200 dolara, višestruko više od procijenjenih 10.000 do 15.000 dolara. | Foto: Instagram
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10. Torbica iz kolekcije Louis Vuitton x Yayoi Kusama, ukrašena prepoznatljivim motivom bundeve, postavila je rekord na aukciji kuće Christie's. Ovaj komad ograničenog izdanja prodan je za čak 151.200 dolara, višestruko više od procijenjenih 10.000 do 15.000 dolara. | Foto: Instagram
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