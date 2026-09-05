FOTO Ovo su najskuplje torbice na svijetu! Za jednu možete kupiti vilu u Dubaiju

1. Originalna Birkin Jane Birkin – najskuplja torbica na svijetu Originalna Hermès Birkin, izrađena posebno za glumicu i pjevačicu Jane Birkin, postala je najskuplja torbica ikad prodana na aukciji. U Parizu je 2025. godine prodana za rekordnih 8,6 milijuna eura, odnosno oko 10 milijuna američkih dolara. Priča o kultnoj torbici počela je 1984. godine, kada je Jane Birkin tijekom leta sjedila pokraj Jean-Louisa Dumasa, tadašnjeg čelnika Hermèsa. Požalila mu se da kao mlada majka teško pronalazi torbu koja je istodobno praktična i elegantna. Dumas je navodno već u avionu skicirao prostranu torbu s dovoljno mjesta za sve što joj je potrebno. Hermès je potom izradio torbu posebno za Birkin, a dizajn je ubrzo prerastao u jedan od najvećih simbola luksuza u modnoj povijesti. Danas se Birkin torbice prodaju za desetke tisuća dolara, dok rijetki primjerci na aukcijama postižu višestruko veće iznose. | Foto: sothebys.com