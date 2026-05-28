FOTO Ovo su novi UNESCO geoparkovi Europe i svijeta: Među njima su i hrvatski biseri

Unesco je proširio mrežu svjetskih geoparkova novim lokacijama koje se ističu spektakularnim krajolicima, geološkom baštinom i prirodnim ljepotama. Na popisu su se našli vulkanski otoci, krški platoi, fjordovi i impresivne obale koje privlače ljubitelje prirode iz cijelog svijeta
UNESCO svjetski geoparkovi su jedinstvena geografska područja koja obuhvaćaju geološku baštinu od međunarodnog značaja. U nastavku pogledajte geoparkove u Hrvatskoj, ali i one novoproglašene u Europi i svijetu.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
BIOKOVO.
Biokovo je jedan od najimpresivnijih planinskih krajolika u Hrvatskoj, poznat po strmim liticama, panoramskim pogledima i spektakularnim prizorima koji se pružaju prema Jadranu. Posjetitelje posebno privlače vrh Sv. Jure i vidikovac Skywalk, s kojih se može promatrati spoj planine, mora i beskrajnog horizonta.
| Foto: Zvonimir Barisin
IMOTSKA JEZERA.
Imotska jezera među najpoznatijim su prirodnim fenomenima Dalmatinske zagore. Crveno i Modro jezero oduševljavaju tirkiznim nijansama, strmim stijenama i jedinstvenim krškim krajolikom koji svake godine privlači brojne posjetitelje i ljubitelje prirode.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
NISYROS UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Nisyros je vulkanski otok poznat po impresivnim kraterima i geotermalnim pojavama. Posjetitelji ondje mogu šetati vulkanskim tlom i uživati u gotovo nestvarnim krajolicima koji izgledaju kao prizori s drugog planeta.
| Foto: 123RF
JOYCE COUNTRY AND WESTERN LAKES.
Ovaj irski geopark oduševljava zelenim brežuljcima, jezerima i dramatičnim pogledima na atlantsku obalu. Krajolik djeluje mirno i filmski, a priroda je ondje ostala gotovo netaknuta.
| Foto: Facebook/Joyce Country and Western Lakes Geopark
TERRES D’HÉRAULT.
Francuski geopark poznat je po raznolikim krajolicima, vinogradima, planinama i riječnim dolinama. Područje skriva geološke tragove stare milijunima godina, a popularno je među ljubiteljima aktivnog odmora i prirode.
| Foto: Geoparc modial unesco
ALGARVENSIS.
Na jugu Portugala nalazi se geopark poznat po fascinantnim stijenama, špiljama i fosilima. Posebnu pažnju privlače impresivne stijene crvenkastih tonova i podzemni rudnici soli koji svjedoče o bogatoj geološkoj prošlosti.
| Foto: 123RF
CHANGSHAN UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Ovaj kineski geopark poznat je po planinskim krajolicima i bogatoj geološkoj povijesti. Područje karakterizira suptropska klima i brojni prirodni fenomeni koji privlače istraživače i ljubitelje prirode.
| Foto: 123RF
MT. SIGUNIANG UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Jedan od najimpresivnijih kineskih geoparkova poznat je po visokim planinskim vrhovima, ledenjacima i dramatičnim panoramama. Često ga nazivaju i „istočnim Alpama“ zbog spektakularnog planinskog krajolika.
| Foto: 123RF
MINÉ-AKIYOSHIDAI KARST PLATEAU.
Japanski geopark donosi impresivan krški plato, špilje i travnate krajolike koji skrivaju milijune godina geološke povijesti. Područje je posebno poznato po vapnenačkim formacijama i podzemnim špiljama.
| Foto: 123RF
LENGGONG UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Geopark u Maleziji poznat je po spoju prirodne i arheološke baštine. Osim zanimljivih stijena i krajolika, područje skriva tragove jednih od najstarijih ljudskih naselja u regiji.
| Foto: 123RF
TORATAU UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Ovaj geopark poznat je po drevnim planinama Shikhany starima oko 280 milijuna godina. Monumentalni vapnenački vrhovi izdižu se iznad krajolika i predstavljaju jedan od najprepoznatljivijih prirodnih fenomena regije.
| Foto: 123RF
SARAWAK DELTA UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Mangrove, špilje i riječna delta glavne su karakteristike ovog geoparka. Područje obiluje biološkom raznolikošću i zanimljivim geološkim formacijama koje privlače turiste i znanstvenike.
| Foto: 123RF
DAHAR UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Prvi tuniski UNESCO geopark poznat je po pustinjskim krajolicima, fosilima dinosaura i tradicionalnim trogloditskim nastambama uklesanim u stijene. Područje skriva oko 250 milijuna godina geološke povijesti.
| Foto: 123RF
MANANTIALES SERRANOS UNESCO GLOBAL GEOPARK.
Ovaj urugvajski geopark oduševljava brežuljcima, termalnim izvorima i bogatom prirodom. Posjetitelji ondje mogu uživati u mirnim krajolicima i jedinstvenom spoju geološke i biološke raznolikosti.
| Foto: 123RF