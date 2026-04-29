FOTO Ovo su otoci u Istri koji vam jamče vrhunsko opuštanje

Iako Istru povezujemo s razvedenom obalom i šarmantnim gradićima, pravi mir krije se tik uz kopno - na njezinim otocima. Daleko od gužve i stresa, ovi mali biseri nude kristalno čisto more, netaknutu prirodu i savršene uvjete za potpuno opuštanje
U nastavku pogledajte otoke u Istri koji jamče uživanciju!
| Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
U nastavku pogledajte otoke u Istri koji jamče uživanciju! |
Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
U nastavku pogledajte otoke u Istri koji jamče uživanciju!
| Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
1. OTOK SVETI NIKOLA (POREČ).
Ovaj otočić nasuprot Poreču poznat je kao luksuzna destinacija s vrhunskim smještajem i uređenim plažama. Okružen borovom šumom i kristalno čistim morem, idealan je za miran odmor daleko od gradske vreve.
2. CRVENI OTOK – SVETI ANDRIJA I MAŠKIN (ROVINJ).
Jedna od najpoznatijih rovinjskih otočnih destinacija, sastoji se od dva povezana otoka. Nudi uređene plaže, hotelski smještaj i bogatu vegetaciju, što ga čini savršenim za jednodnevni izlet ili duži boravak.
3. OTOK SVETA KATARINA (ROVINJ).
Smješten tik uz Rovinj, ovaj otok pruža spektakularan pogled na staru gradsku jezgru. Poznat je po park-šumi i mirnim uvalama, idealnim za kupanje i opuštanje.
4. BRIJUNSKO OTOČJE.
Nacionalni park poznat po svojoj prirodnoj ljepoti, povijesti i luksuznim vilama iz rimskog i kasnijih razdoblja. Danas je jedna od najatraktivnijih izletničkih destinacija u Istri.
5. PORER.
Mali stjenoviti otočić s prepoznatljivim svjetionikom na samom jugu Istre. Iako malen, nudi jedinstven doživljaj potpune izolacije i spektakularne zalaske sunca.
6. VELI BRIJUN.
Najveći otok Brijunskog arhipelaga i jedini značajnije uređen za turizam. Poznat po safari parku, arheološkim lokalitetima i bogatoj vegetaciji.
7. MALI BRIJUN.
Manji i mirniji od Velog Brijuna, poznat po očuvanoj prirodi i kulturnim događanjima poput kazališnih predstava.
8. SVETI IVAN NA PUČINI (KOD ROVINJA).
Stjenoviti otočić sa svjetionikom, smješten na otvorenom moru. Atraktivan je za fotografe i ljubitelje divlje prirode.
9. BANJOL (KOD ROVINJA).
Mali otočić popularan među izletnicima i nautičarima. Nudi mirne uvale i kristalno čisto more.
10. PULARIJA.
Manji otočić u pulskom akvatoriju, zanimljiv za istraživanje i ronjenje.
11. SEPOMAIA.
Manje poznat otočić, dio razvedene istarske obale s prirodnim uvalama.
12. SIPAR.Povijesno zanimljiv otočić kod Umaga, poznat po ostacima antičkog naselja.
| Foto: Colours of Istria