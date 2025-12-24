Obavijesti

FOTO Perica izrađuje jaslice koje su godinama hit i u Vatikanu

Perica Novosel (40) iz Bistre izrađuje scenu Kristova rođenja od malih nogu. Napravio je preko 150 jaslica, a već godinama svoje rukotvorine izlaže i u Vatikanu
24sata Bistra: Perica Novosel izrađuje jaslice
Ljubav i zajedništvo ono su što obilježava božićne blagdane, a Perica Novosel (40) iz Bistre to je shvatio još prije 33 godine. Njegov interes, talent i perfekcionizam vidio se kad je, tada kao sedmogodišnji dječak, s ocem izradio svoje prve jaslice od kartona. Trideset i tri godine kasnije, Perica je poznati hrvatski jasličar, a već petu godinu zaredom, od 700 prijava, njegove jaslice izložene su među sto najboljih u Vatikanu na međunarodnoj izložbi. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
