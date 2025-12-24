FOTO Perica izrađuje jaslice koje su godinama hit i u Vatikanu

- Sve je počelo spontano. U jednom dnevnom listu 90-ih godina vidio sam priču o kartonskim jaslicama. Tata i ja smo tada figurice rezali od kartona i, naravno, sve mi je to bilo zanimljivo. Prije svega, pričanje priče o Kristovu rođenju na taj način me osvojilo. Bio sam oduševljen tim jaslicama, a onda smo ih spremili na tavan kako bi ih sačuvali i za sljedeću godinu, s obzirom na to da u to vrijeme nije bilo lako dostupno kupiti figurice za jaslice - počinje nam priču Perica. | Foto: Robert Anic/PIXSELL