FOTO Planirate ljeto? Noć u vili u Mimicama je 4000 eura, ali je li to previše za ovakav luksuz?

Smještena u mirnom mediteranskom okruženju mjesta Mimice, odmah uz povijesni grad Omiš, Villa Mirabel pravi je izbor za one koji traže luksuz, privatnost i vrhunsku udobnost na Jadranu
Ova impresivna vila iskazuje spoj moderne arhitekture i sofisticiranog dizajna interijera, osmišljenog kako bi svakom gostu pružila osjećaj ekskluzivnog odmora poput onog u luksuznim wellness resortima.
Prostrana vila obuhvaća oko 800 m² luksuznog interijera s osam spavaćih soba, prostranim dnevnim boravkom, potpuno opremljenom kuhinjom i više od deset kupaonica.
Svaka spavaća soba ima svoju terasu, a južne sobe pružaju spektakularan pogled na otvoreno more i privatne jacuzzije.
Interijer je uređen modernim materijalima i vrhunskim dizajnerskim namještajem, s jakim vizualnim kontrastima i pažljivo dizajniranim detaljima.
Villa Mirabel odaje dojam luksuznog wellness hotela, u sklopu objekta nalazi se velika sauna s panoramskim pogledom, impresivan jacuzzi te moderna teretana s vrhunskom opremom.
Velike staklene stijene otvaraju prostor prema terasi i infinity bazenu, stvarajući neprekinutu vezu između unutarnjeg i vanjskog dijela vile.
Uz dizajn i opremu, vila nudi i dodatne sadržaje poput besplatnog Wi‑Fi‑ja, spa centra, fitness‑centra, terase s pogledom na more i planine, te privatno parkiralište.
Objekt je klimatiziran i nudi 24‑satnu recepciju.
Villa se nalazi svega nekoliko koraka od Plaže Kutleša – istok, a do popularnih gradova poput Omiša ili Splita lako se može doći automobilom.
Okolica nudi brojne mogućnosti za aktivnosti i izlete, od izleta brodom, raftinga na rijeci Cetini, do posjeta kulturno‑povijesnim znamenitostima i nacionalnim parkovima.
Villa Mirabel ima 8 spavaćih soba i 10 kupaonica. Idealna je za 16 gostiju, ali uz dodatne ležaje moguće je smjestiti do 20 osoba.
Boravak u vili prije srpnja stoji oko 3000 eura po noći, dok je u srpnju cijena 3967 eura, a dostupnost za kolovoz zasad nije poznata.
