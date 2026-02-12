Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODUZIMA DAH

FOTO Planirate ljeto? Noć u vili u Mimicama je 4000 eura, ali je li to previše za ovakav luksuz?

Smještena u mirnom mediteranskom okruženju mjesta Mimice, odmah uz povijesni grad Omiš, Villa Mirabel pravi je izbor za one koji traže luksuz, privatnost i vrhunsku udobnost na Jadranu
FOTO Planirate ljeto? Noć u vili u Mimicama je 4000 eura, ali je li to previše za ovakav luksuz?
Ova impresivna vila iskazuje spoj moderne arhitekture i sofisticiranog dizajna interijera, osmišljenog kako bi svakom gostu pružila osjećaj ekskluzivnog odmora poput onog u luksuznim wellness resortima. | Foto: Booking
1/35
Ova impresivna vila iskazuje spoj moderne arhitekture i sofisticiranog dizajna interijera, osmišljenog kako bi svakom gostu pružila osjećaj ekskluzivnog odmora poput onog u luksuznim wellness resortima. | Foto: Booking
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026