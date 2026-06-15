Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZANOSNA HOPE

FOTO Plodovi zdravog života: Zar je moguće da bikini nekome ovako dobro stoji?

Hope Beel je američka fitness modelica i influencerica poznata po natjecanjima i sadržaju o zdravom životu. Njezin fitness pristup uključuje trening, uravnoteženu prehranu i aktivan lifestyle za potpuni wellnes
FOTO Plodovi zdravog života: Zar je moguće da bikini nekome ovako dobro stoji?
Hope Beel je američka fitness modelica, nutricionistička savjetnica i influencerica koja je izgradila veliku zajednicu pratitelja na društvenim mrežama. Karijeru je započela sudjelovanjem na NPC Bikini natjecanjima 2013. godine, nakon čega se profilirala kao jedno od poznatijih lica fitness industrije. Osim modelinga, razvijala je i vlastite programe vezane uz prehranu i zdrav način života. | Foto: Facebook
1/61
Hope Beel je američka fitness modelica, nutricionistička savjetnica i influencerica koja je izgradila veliku zajednicu pratitelja na društvenim mrežama. Karijeru je započela sudjelovanjem na NPC Bikini natjecanjima 2013. godine, nakon čega se profilirala kao jedno od poznatijih lica fitness industrije. Osim modelinga, razvijala je i vlastite programe vezane uz prehranu i zdrav način života. | Foto: Facebook
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026