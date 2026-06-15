FOTO Plodovi zdravog života: Zar je moguće da bikini nekome ovako dobro stoji?

Redovito provodi vrijeme u prirodi, na plaži ili u parkovima, što smatra važnim za fizičko i mentalno zdravlje. U članku je izrazila oduševljenje ponovnim otvaranjem svog omiljenog parka. Boravak na svježem zraku pomaže joj da ostane aktivna i opuštena unatoč užurbanom rasporedu. Aktivnosti na otvorenom za nju su više od rekreacije – one su dio životnog stila. | Foto: Facebook