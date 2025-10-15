Obavijesti

ONA JE SIMBOL SAMOPOUZDANJA

FOTO Plus-size manekenka voli pozirati u donjem rublju: 'Često dobivam bračne ponude'

Britanska manekenka Isabel Nicholls poznata po svojim oblinama i snažnoj poruci samoprihvaćanja, danas oduševljava pratitelje na društvenim mrežama svojim modnim izdanjima, samopouzdanjem i angažmanom u promicanju pozitivne slike tijela
FOTO Plus-size manekenka voli pozirati u donjem rublju: 'Često dobivam bračne ponude'
Mlada Isabel, koja dolazi iz Worcestera, manekenka je konfekcijskog broja 46 (size 18) i influencerica s tisućama pratitelja na Instagramu, gdje redovito dijeli modne kombinacije, osobne trenutke i motivacijske poruke. | Foto: Instagram
