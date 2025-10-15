FOTO Plus-size manekenka voli pozirati u donjem rublju: 'Često dobivam bračne ponude'

Britanska manekenka Isabel Nicholls poznata po svojim oblinama i snažnoj poruci samoprihvaćanja, danas oduševljava pratitelje na društvenim mrežama svojim modnim izdanjima, samopouzdanjem i angažmanom u promicanju pozitivne slike tijela
Mlada Isabel, koja dolazi iz Worcestera, manekenka je konfekcijskog broja 46 (size 18) i influencerica s tisućama pratitelja na Instagramu, gdje redovito dijeli modne kombinacije, osobne trenutke i motivacijske poruke.
| Foto: Instagram
Mlada Isabel, koja dolazi iz Worcestera, manekenka je konfekcijskog broja 46 (size 18) i influencerica s tisućama pratitelja na Instagramu, gdje redovito dijeli modne kombinacije, osobne trenutke i motivacijske poruke. |
Foto: Instagram
Mlada Isabel, koja dolazi iz Worcestera, manekenka je konfekcijskog broja 46 (size 18) i influencerica s tisućama pratitelja na Instagramu, gdje redovito dijeli modne kombinacije, osobne trenutke i motivacijske poruke.
| Foto: Instagram
Njezin profil @isabelnichollsnall odražava njezinu razigranu osobnost i ljubav prema životu.
| Foto: Instagram
Isabel je izazvala pravu lavinu reakcija kada je pozirala u smaragdno zelenom čipkastom donjem rublju. Fotografije je opisala riječima “New era energy”, a objava je brzo postala viralna
| Foto: Instagram
Pratitelji su joj upućivali komplimente, pa čak i bračne ponude. Jedan od komentara glasio je: “Sviđaš mi se, hoćeš li se udati za mene?”
| Foto: Instagram
Drugi su istaknuli: “Volim vidjeti djevojke moje veličine koje izgledaju tako predivno i samouvjereno, prava si inspiracija.”
| Foto: Instagram
Kroz svoj rad kao plus-size model i influencerica, pokazuje da privlačnost i elegancija ne ovise o veličini, već o stavu i samopouzdanju. Njezine objave redovito potiču razgovore o samoprihvaćanju, pozitivnoj slici tijela i važnosti ljubavi prema sebi.
| Foto: Instagram
