FOTO Pogledajte adventski ugođaj u Osijeku - Posjetitelje očekuje bogat program

Advent u Osijeku 2025. traje od 29. studenoga do 31. prosinca, s božićnim sajmom, koncertima, radionicama za djecu i klizalištem. Prosinac završava velikim dočekom Nove 2026. godine s glazbom i vatrometom
Advent u Osijeku 2025. počinje 29. studenoga i traje sve do 31. prosinca. Tijekom ovog razdoblja grad će se ispuniti blagdanskom atmosferom, mirisima kuhanog vina, cimeta i čokolade. Osječani i posjetitelji moći će uživati u raznovrsnim događanjima i dekoracijama koje grad čine posebno svečanim.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Advent u Osijeku 2025. počinje 29. studenoga i traje sve do 31. prosinca. Tijekom ovog razdoblja grad će se ispuniti blagdanskom atmosferom, mirisima kuhanog vina, cimeta i čokolade. Osječani i posjetitelji moći će uživati u raznovrsnim događanjima i dekoracijama koje grad čine posebno svečanim. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Advent u Osijeku 2025. počinje 29. studenoga i traje sve do 31. prosinca. Tijekom ovog razdoblja grad će se ispuniti blagdanskom atmosferom, mirisima kuhanog vina, cimeta i čokolade. Osječani i posjetitelji moći će uživati u raznovrsnim događanjima i dekoracijama koje grad čine posebno svečanim.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Na Trgu sv. Trojstva bit će otvoren glavni božićni sajam s kućicama punim delicija i rukotvorina. Svakodnevno će se održavati koncerti, a posjetitelji će moći sudjelovati u Kupoli dobrih želja i slati razglednice s blagdanskim porukama u cijeli svijet. Prošle godine iz Osijeka je poslana pošta u više od 40 zemalja, a ove će godine očekivanja biti još veća.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Za najmlađe bit će organizirane božićne radionice u Arheološkom muzeju, svaki dan od 29. studenoga do 21. prosinca. Djeca će moći sudjelovati u kreativnim aktivnostima i izrađivati vlastite blagdanske ukrase. Ove radionice su prilika za zabavu, učenje i zajedničko provođenje vremena s obitelji.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U središtu grada održavat će se tradicionalno paljenje adventskih svijeća koje označava početak blagdanskog razdoblja. Osijek će nuditi i klizalište, božićni tramvaj te blagdanski lunapark, koji stvaraju veselu i prijateljsku atmosferu za sve posjetitelje. Ulice i trgovi bit će osvijetljeni tisućama lampica, što dodatno doprinosi svečanom ugođaju.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Prosinac u Osijeku kulminirat će velikim dočekom Nove 2026. godine na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. Očekuje se zabavni program s glazbom, nastupima i vatrometom. Posjetitelji će na ovom događaju moći zajednički proslaviti kraj godine i početak nove u pravoj blagdanskoj atmosferi.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL