FOTO Pogledajte adventski ugođaj u Osijeku - Posjetitelje očekuje bogat program

Na Trgu sv. Trojstva bit će otvoren glavni božićni sajam s kućicama punim delicija i rukotvorina. Svakodnevno će se održavati koncerti, a posjetitelji će moći sudjelovati u Kupoli dobrih želja i slati razglednice s blagdanskim porukama u cijeli svijet. Prošle godine iz Osijeka je poslana pošta u više od 40 zemalja, a ove će godine očekivanja biti još veća. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL