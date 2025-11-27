Obavijesti

ADVENT U OSIJEKU

FOTO Pogledajte adventski ugođaj u Osijeku - Posjetitelje očekuje bogat program

Advent u Osijeku 2025. traje od 29. studenoga do 31. prosinca, s božićnim sajmom, koncertima, radionicama za djecu i klizalištem. Prosinac završava velikim dočekom Nove 2026. godine s glazbom i vatrometom
Osijek: Tvrđa u Adventskom ugođaju
Advent u Osijeku 2025. počinje 29. studenoga i traje sve do 31. prosinca. Tijekom ovog razdoblja grad će se ispuniti blagdanskom atmosferom, mirisima kuhanog vina, cimeta i čokolade. Osječani i posjetitelji moći će uživati u raznovrsnim događanjima i dekoracijama koje grad čine posebno svečanim. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
