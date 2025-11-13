Geomagnetska oluja pogodila Zemlju! Pogledajte impresivne fotke aurore borealis s Biokova

Geomagnetska oluja koja je sinoć pogodila Zemlju uzrokovala je probleme u tehnološkoj infrastrukturi, ali je njezin efekt na noćnom nebu bio uistinu spektakularan. Aurora borealis vidjela se čak i na mjestima gdje se inače ne vidi, tako je bilo i na Biokovu
Aurora borealis sinoć se mogla vidjeti iznad Biokova.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Aurora borealis sinoć se mogla vidjeti iznad Biokova. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Aurora borealis sinoć se mogla vidjeti iznad Biokova.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Prekrasni prizori oduševili su svakoga tko je pogledao prema nebu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Iako kod nas prizori nisu bili spektakularni kao u sjevernijim državama, ipak smo i mi imali 'svoju predstavu na nebu'.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zemlja je sinoć pogođena velikom geomagnetskom olujom do koje dolazi izbijanjem čestica, energije i magnetskih polja sa Sunca koje ometaju zaštitni omotač Zemljinog magnetskog polja (magnetosferu).
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovakva oluja nastaje kada koronalni izbačaj mase ili jaki solarni vjetar iz Sunca pogode Zemljinu magnetosferu, što uzrokuje nagli prijenos energije i nabijenih čestica u našu okolinu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL