Obavijesti

Galerija

Komentari 3
IGRA SVJETLA NA NEBU

Geomagnetska oluja pogodila Zemlju! Pogledajte impresivne fotke aurore borealis s Biokova

Geomagnetska oluja koja je sinoć pogodila Zemlju uzrokovala je probleme u tehnološkoj infrastrukturi, ali je njezin efekt na noćnom nebu bio uistinu spektakularan. Aurora borealis vidjela se čak i na mjestima gdje se inače ne vidi, tako je bilo i na Biokovu
Aurora Borealis promatrana s vrha Biokova Sv. Jure
Aurora borealis sinoć se mogla vidjeti iznad Biokova. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/16
Aurora borealis sinoć se mogla vidjeti iznad Biokova. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025