FOTO Pogledajte dodjelu priznanja i nagrada na 20. kongresu Hrvatskog kampinga

Na jubilarnom kongresu dodijeljena su priznanja Croatia's Best Campsites i OK Mini Camps te nagrade Naj Kamp Adria 2026., kojima se prepoznaju kvaliteta i razvoj kamping ponude
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U sklopu jubilarnog 20. Kongresa hrvatskog kampinga dodijeljena su priznanja kampovima koji se ističu kvalitetom, sadržajima i ponudom za goste. Među njima su i oni koji su svojim standardima prepoznati na međunarodnoj razini, potvrđujući sve snažniju poziciju Hrvatske na europskoj kamping karti.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
U sklopu jubilarnog 20. Kongresa hrvatskog kampinga dodijeljena su priznanja kampovima koji se ističu kvalitetom, sadržajima i ponudom za goste. Među njima su i oni koji su svojim standardima prepoznati na međunarodnoj razini, potvrđujući sve snažniju poziciju Hrvatske na europskoj kamping karti. |
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
U sklopu jubilarnog 20. Kongresa hrvatskog kampinga dodijeljena su priznanja kampovima koji se ističu kvalitetom, sadržajima i ponudom za goste. Među njima su i oni koji su svojim standardima prepoznati na međunarodnoj razini, potvrđujući sve snažniju poziciju Hrvatske na europskoj kamping karti.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Naime, Hrvatska je prema istraživanjima ADAC-a, najvećeg europskog automobilskog kluba, postala europska kamping destinacija broj jedan po kvaliteti, a daljnji razvoj sektora ovisit će o stvaranju uvjeta za nove investicije.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Među uglednim međunarodnim oznakama posebno se ističe ADAC Superplatz, priznanje njemačkog autokluba ADAC koje se dodjeljuje kampovima koji zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete. Ono je ujedno i važan pokazatelj kvalitete kamping ponude na europskom tržištu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Među ovogodišnjim dobitnicima priznanja je i Aminess Style Camping Atea Resort na otoku Krku, kojemu je dodijeljena oznaka ADAC Superplatz. Time se pridružio kampovima Maravea i Sirena u Novigradu te Avaloni na otoku Pagu, koji već nose ovo priznanje.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL