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Potvrdili kvalitetu

FOTO Pogledajte dodjelu priznanja i nagrada na 20. kongresu Hrvatskog kampinga

Na jubilarnom kongresu dodijeljena su priznanja Croatia's Best Campsites i OK Mini Camps te nagrade Naj Kamp Adria 2026., kojima se prepoznaju kvaliteta i razvoj kamping ponude
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Tuhelj: Dodjela priznanja i nagrada na 20. kongresu Hrvatskog kampinga u Termama Tuhelj
U sklopu jubilarnog 20. Kongresa hrvatskog kampinga dodijeljena su priznanja kampovima koji se ističu kvalitetom, sadržajima i ponudom za goste. Među njima su i oni koji su svojim standardima prepoznati na međunarodnoj razini, potvrđujući sve snažniju poziciju Hrvatske na europskoj kamping karti. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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U sklopu jubilarnog 20. Kongresa hrvatskog kampinga dodijeljena su priznanja kampovima koji se ističu kvalitetom, sadržajima i ponudom za goste. Među njima su i oni koji su svojim standardima prepoznati na međunarodnoj razini, potvrđujući sve snažniju poziciju Hrvatske na europskoj kamping karti. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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