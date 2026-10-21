FOTO Pogledajte dodjelu priznanja i nagrada na 20. kongresu Hrvatskog kampinga

U sklopu jubilarnog 20. Kongresa hrvatskog kampinga dodijeljena su priznanja kampovima koji se ističu kvalitetom, sadržajima i ponudom za goste. Među njima su i oni koji su svojim standardima prepoznati na međunarodnoj razini, potvrđujući sve snažniju poziciju Hrvatske na europskoj kamping karti. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL