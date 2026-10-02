FOTO Pogledajte kako izgleda prvi Taco Bell u Zagrebu

Taco Bell i službeno ima svoju adresu u Zagrebu. Američki lanac brze hrane otvorio je prvu poslovnicu u Hrvatskoj, a mi smo dan ranije zavirili u restoran u Arena Centru i među prvima isprobali što donosi na zagrebačku fast food scenu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Američki lanac brze hrane Taco Bell uoči otvorenja prve zagrebačke poslovnice organizirao je druženje u Arena Centru, gdje smo među prvima zavirili u novi restoran i isprobali dio ponude.
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Američki lanac brze hrane Taco Bell uoči otvorenja prve zagrebačke poslovnice organizirao je druženje u Arena Centru, gdje smo među prvima zavirili u novi restoran i isprobali dio ponude. |
Foto: Igor Soban /PIXSELL
Američki lanac brze hrane Taco Bell uoči otvorenja prve zagrebačke poslovnice organizirao je druženje u Arena Centru, gdje smo među prvima zavirili u novi restoran i isprobali dio ponude.
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Prva poslovnica Taco Bella u Zagrebu svoja vrata službeno otvara 2. listopada, a već dan ranije sve je bilo spremno za prve goste. Na druženju imali smo priliku upoznati se s ponudom, ali i zaviriti u prostor restorana prije nego što ga ispune prvi gosti.
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Taco Bell u Zagreb donosi prepoznatljivu ponudu inspiriranu meksičkom kuhinjom, a na meniju su različite verzije tacosa, burrita, Crunchwrapa, nachosa, krumpirića i slastica. Ponuda je zamišljena tako da se može birati između različitih kombinacija mesa, sira, povrća i umaka, pa svatko može pronaći nešto prema vlastitom ukusu.
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Mi smo isprobali nekoliko najpoznatijih jela. Među njima su bili Crunchwrap Supreme, Soft Taco Supreme Chicken, Crunchy Taco Chicken i burrito s piletinom, rižom, salatom i sirom. Posebno su nas iznenadili začinjeni krumpirići koji se razlikuju od klasičnih krumpirića kakve nalazimo u drugim lancima brze hrane.
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Za kraj smo isprobali i slatku opciju – empanadu s jabukama, posluženu s umakom od karamele. Hrskavo tijesto skriva kremasto punjenje s komadićima jabuke, a desert nije pretjerano sladak.
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL