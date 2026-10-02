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Otvoren je danas

FOTO Pogledajte kako izgleda prvi Taco Bell u Zagrebu

Taco Bell i službeno ima svoju adresu u Zagrebu. Američki lanac brze hrane otvorio je prvu poslovnicu u Hrvatskoj, a mi smo dan ranije zavirili u restoran u Arena Centru i među prvima isprobali što donosi na zagrebačku fast food scenu
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Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj
Američki lanac brze hrane Taco Bell uoči otvorenja prve zagrebačke poslovnice organizirao je druženje u Arena Centru, gdje smo među prvima zavirili u novi restoran i isprobali dio ponude. | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Američki lanac brze hrane Taco Bell uoči otvorenja prve zagrebačke poslovnice organizirao je druženje u Arena Centru, gdje smo među prvima zavirili u novi restoran i isprobali dio ponude. | Foto: Igor Soban /PIXSELL
Komentari 12

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