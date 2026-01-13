FOTO Pogledajte kako izgledaju devastirane i oronule Bačvice, a nekad su bile ponos Splita

Arhitekt Ante Kuzmanić, autor projekta rekonstrukcije, zajedno sa suautorom Eugenom Sirolom, ističe da je zgrada, koja je nekad arhitektima donijela prestižnu nagradu „Vladimir Nazor”, desetljećima propadala. - Ranija izvedba krajem 90-ih temeljila se na principu koji je doveo do toga da se svatko ponašao kako želi. Rezultat je bio kaotičan prostor koji više nije nalikovao ničemu - objašnjava Kuzmanić. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL