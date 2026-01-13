Obavijesti

NEKAD OMILJENO MJESTO

FOTO Pogledajte kako izgledaju devastirane i oronule Bačvice, a nekad su bile ponos Splita

Nekada jedno od najomiljenijih okupljališta Splićana i turista, Bačvice, danas se nalaze u alarmantnom stanju. Fotografije pokazuju devastirane prostore, zapuštenu kupališnu zgradu i brojne ilegalne objekte koji su tijekom godina narušili izgled i funkcionalnost ovog simbola grada
Split: Bačvice, zapušteno i ruševno, a nekada omiljeno okupljalište Splićana i turista
Arhitekt Ante Kuzmanić, autor projekta rekonstrukcije, zajedno sa suautorom Eugenom Sirolom, ističe da je zgrada, koja je nekad arhitektima donijela prestižnu nagradu „Vladimir Nazor”, desetljećima propadala. - Ranija izvedba krajem 90-ih temeljila se na principu koji je doveo do toga da se svatko ponašao kako želi. Rezultat je bio kaotičan prostor koji više nije nalikovao ničemu - objašnjava Kuzmanić. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Arhitekt Ante Kuzmanić, autor projekta rekonstrukcije, zajedno sa suautorom Eugenom Sirolom, ističe da je zgrada, koja je nekad arhitektima donijela prestižnu nagradu „Vladimir Nazor”, desetljećima propadala. - Ranija izvedba krajem 90-ih temeljila se na principu koji je doveo do toga da se svatko ponašao kako želi. Rezultat je bio kaotičan prostor koji više nije nalikovao ničemu - objašnjava Kuzmanić. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
