FOTO Pogledajte kako je sinoć izgledala pomrčina Mjeseca iznad Hrvatske

U ranim jutarnjim satima, Hrvatska je svjedočila najdubljoj djelomičnoj pomrčini Mjeseca koja će biti vidljiva s naših prostora do kraja 2028. godine. Nebeska predstava počela je oko 4:30, a u Hrvatskoj je vrhunac pomrčine bio između 6 i 6:20 sati
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Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita. |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U ranim jutarnjim satima zaljubljenici u astronomiju i noćno nebo imali su jedinstvenu priliku svjedočiti iznimno atraktivnom nebeskom događaju.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Iznad Hrvatske je bila najdublja djelomična pomrčina Mjeseca vidljiva s naših prostora sve do kraja 2028. godine. Iako tehnički nije biti potpuna, Zemljina je sjena prekrila više od 96 posto Mjesečevog diska, stvarajući prizor koji je bilo gotovo nemoguće razlikovati od potpune pomrčine. Pružao se tako i dramatičan pogled na takozvani 'krvavi Mjesec'.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca događa se kada se Sunce, Zemlja i Mjesec nađu u savršenom kozmičkom poravnanju, pri čemu Zemlja prolazi točno između Sunca i Mjeseca te svojom sjenom prekriva njegovu površinu.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Da bi se to dogodilo, Mjesec mora biti u fazi uštapa (punog Mjeseca).
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ipak, pomrčina se ne događa svakog punog Mjeseca jer je Mjesečeva orbita nagnuta za otprilike pet stupnjeva u odnosu na ravninu Zemljine putanje oko Sunca. Zbog tog nagiba, Mjesec najčešće prolazi malo iznad ili ispod Zemljine sjene. Tek dva puta godišnje, tijekom takozvane "sezone pomrčina", putanje se poklope i omoguće ovaj nebeski ples.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Splita.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Pule.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Pule.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Pule.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Pomrčina Mjeseca iznad Zagreba.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL