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SPEKTAKL NA NEBU

FOTO Pogledajte kako je sinoć izgledala pomrčina Mjeseca iznad Hrvatske

U ranim jutarnjim satima, Hrvatska je svjedočila najdubljoj djelomičnoj pomrčini Mjeseca koja će biti vidljiva s naših prostora do kraja 2028. godine. Nebeska predstava počela je oko 4:30, a u Hrvatskoj je vrhunac pomrčine bio između 6 i 6:20 sati
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Djelomična pomrčina Mjeseca u Splitu
Pomrčina Mjeseca iznad Splita. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Pomrčina Mjeseca iznad Splita. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 2

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