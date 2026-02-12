Obavijesti

FOTO Pogledajte kako se nekada kupovalo u Nami, a kako to izgleda danas

Zagrebačka robna kuća NAMA u Ilici, koja je 140 godina bila simbol kupnje u centru grada, zauvijek zatvara svoja vrata. Posljednjih tjedana organizirana je rasprodaja uz 30 posto popusta, a petak je zadnja prilika za kupnju na toj kultnoj lokaciji
