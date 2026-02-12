FOTO Pogledajte kako se nekada kupovalo u Nami, a kako to izgleda danas

Zagrebačka robna kuća NAMA u Ilici, koja je 140 godina bila simbol kupnje u centru grada, zauvijek zatvara svoja vrata. Posljednjih tjedana organizirana je rasprodaja uz 30 posto popusta, a petak je zadnja prilika za kupnju na toj kultnoj lokaciji
Foto Canva/Josip Bistrovic/HISTORY JB/Goran Stanzl/PIXSELL
Zatvaranje robne kuće NAMA u Ilici označava kraj jedne važne ere zagrebačke trgovačke povijesti.
Nekada nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata sutra, u petak 13. veljače, nakon čak 140 godina poslovanja.
Tijekom zlatnih desetljeća NAMA je diktirala trendove i širila se diljem Zagreba i Hrvatske, zapošljavajući tisuće ljudi i stvarajući osjećaj sigurnosti i kontinuiteta.
No sada, povodom zatvaranja pokrenuta je rasprodaja kojom su se iz robne kuće zahvalili svim Zagrepčanima na dugogodišnjoj vjernosti. Velik dio asortimana snižen je 30 posto.
Priča o NAMA-i započela je davne 1879. godine, kada su Karl Kastner i Hermann Öhler otvorili malu trgovinu iz koje će kasnije izrasti jedna od najvažnijih robnih kuća u ovom dijelu Europe.
Zatvaranje robne kuće Ilica označava kraj jedne važne ere zagrebačke trgovačke povijesti, a mnogi su ovu rasprodaju iskoristiti kao posljednju priliku za kupnju na mjestu koje je desetljećima bilo dio svakodnevice grada.
NAMA je desetljećima bila simbol modernog Zagreba, mjesta na kojem se kupovalo, ali i promatralo, susretalo i pripadalo.
Ukoliko vi niste uspjeli doći do nekog komada iz Name za uspomenu, sutra vam je posljednja prilika.
Kupovina u robnoj kući NAMA u Ilici u rujnu 1984. godine.
Kupovina u veljači 2026.
Kupovina u robnoj kući NAMA na Kvaternikovom trgu u srpnju 1979. godine.
