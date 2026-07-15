FOTO Pogledajte kako su se Zagrepčani rashlađivali 1988. za vrijeme toplinskog vala

Dok su temperature rasle, građani su spas od vrućina pronalazili gdje god su mogli – uz vodu i na gradskim mjestima koja su nudila barem malo predaha od ljetne žege. Bez današnjih klima uređaja u svakom domu i brojnim automobilima, snalažljivost i improvizacija bili su dio svakodnevice. | Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB