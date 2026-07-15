FOTO Pogledajte kako su se Zagrepčani rashlađivali 1988. za vrijeme toplinskog vala
Prije gotovo četiri desetljeća Zagrepčani su tražili načine kako se rashladiti tijekom nesnosnih toplinskih valova. Fotografije snimljene 20. srpnja 1988. prikazuju kako su Zagrepčani kupovali Pekabela sladolede, osvježavali se vodom iz fontana...
Dok su temperature rasle, građani su spas od vrućina pronalazili gdje god su mogli – uz vodu i na gradskim mjestima koja su nudila barem malo predaha od ljetne žege. Bez današnjih klima uređaja u svakom domu i brojnim automobilima, snalažljivost i improvizacija bili su dio svakodnevice. | Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB