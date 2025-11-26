Obavijesti

IZBORA IMA, ALI...

FOTO Pogledajte kakvih sve vjenčića ima po Zagrebu, neki 'dizajnerski' dođu i 400 eura

Kada zapalimo prvu adventsku svijeću, sve oko nas počinje nalikovati na blagdanski ritual. Adventski vijenac u 2025. dobiva novu energiju i stil, a saznali smo i koliko ćete za njega izdvojiti u glavnom gradu
Cvjetni studio Atelier sreće, 55 eura | Foto: 24sata
1/40
Cvjetni studio Atelier sreće, 55 eura | Foto: 24sata
