IZBORA IMA, ALI...
FOTO Pogledajte kakvih sve vjenčića ima po Zagrebu, neki 'dizajnerski' dođu i 400 eura
Kada zapalimo prvu adventsku svijeću, sve oko nas počinje nalikovati na blagdanski ritual. Adventski vijenac u 2025. dobiva novu energiju i stil, a saznali smo i koliko ćete za njega izdvojiti u glavnom gradu
Cvjetni studio Atelier sreće, 55 eura
Cvjetni studio Atelier sreće, 250 eura
Cvjetni studio Atelier sreće, 400 eura
Cvjetni studio Atelier sreće, 250 eura
Cvjetni studio Atelier sreće, 350 eura
Cvjetni studio Atelier sreće
Cvjetni studio Atelier sreće, 180 eura
Cvjetni studio Atelier sreće, 400 eura
Cvjetni studio Atelier sreće, 200 eura
Ira cvjećarnica, 118 eura
Ira cvjećarnica, 130 eura
Ira cvjećarnica, 135 eura
Ira cvjećarnica, 137 eura
Ira cvjećarnica, 18,99 eura
Ira cvjećarnica, 109,94 eura
Ira cvjećarnica, 150,84 eura
Ira cvjećarnica, 127,25 eura
121,58
Ira cvjećarnica, 174,90 eura
Ponuda cvjećarnica na Cvjetnom trgu
Ponuda cvjećarnica na Cvjetnom trgu, 80 eura
Ponuda cvjećarnica na Cvjetnom trgu, 70 eura
Ponuda cvjećarnica na Cvjetnom trgu, 40 eura
Ponuda cvjećarnica na Cvjetnom trgu, 80 eura
Ponuda cvjećarnica na Cvjetnom trgu, 70 eura
Ponuda na Splavnici, 15 eura, bez svijeća
Ponuda cvjećarnica na Cvjetnom trgu, 70-90 eura
