FOTO Pogledajte tu divotu: Farmer zasadio tisuće cvjetova za svoju slijepu suprugu

U moru svakodnevnih vijesti, jedna priča o ljubavi i predanosti dirnula je javnost – priča o japanskom farmeru koji je, kako bi razveselio svoju slijepu suprugu, zasadio tisuće cvjetova
Riječ je o bračnom paru Kuroki iz Japana, koji su desetljećima zajedno radili na mliječnoj farmi. Nakon više od 30 godina braka, njihovi planovi o putovanjma i mirnoj starosti naglo su prekinuti kada je supruga Yasuko izgubila vid zbog komplikacija uzrokovanih dijabetesom.
Foto: YouTube/Facebook Shintomi Machiyakuba/Canva
Sljepoća ju je duboko pogodila – povukla se iz društva, rijetko izlazila iz kuće i, kako navode strani mediji, zapala u depresiju. Njezin suprug Toshiyuki nije se pomirio s takvim životom.
Inspiraciju je pronašao u jednostavnoj stvari – cvijetu. Shvatio je da, iako njegova supruga više ne može vidjeti ljepotu prirode, i dalje može uživati u njezinu mirisu. Odlučio je učiniti nešto izvanredno: tijekom dvije godine zasadio je tisuće ružičastih cvjetova (shibazakura) oko njihove kuće i farme.
Njegov cilj bio je omogućiti supruzi da osjeti miris cvijeća, ali i privući posjetitelje, kako bi joj vratio društveni život i osjećaj radosti.
Rezultat je nadmašio sva očekivanja. Njihova farma pretvorena je u more ružičastog cvijeća koje svake godine, u sezoni cvatnje, privlači velik broj posjetitelja.
Nekadašnja štala pretvorena je u mali izložbeni prostor koji priča njihovu životnu priču, a Yasuko ponovno izlazi među ljude – šeta vrtom, razgovara s posjetiteljima i ponovno se smije.
Iako se na prvi pogled radi o jednostavnom činu – sadnji cvijeća – ova priča nosi snažnu poruku. Pokazuje kako ljubav ne mora biti spektakularna da bi bila velika, već uporna, tiha i svakodnevna.
