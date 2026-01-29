FOTO 'Pola' interneta pati za njom: Sate znojenja u teretani pretvorila je u digitalno carstvo

Bryce Adams, poznatija na društvenim mrežama kao @fitbryceadams, ime je koje danas dominira digitalnim platformama. Ova 29-godišnjakinja iz Floride postala je jedna od najpraćenijih kreatorica na svijetu, spajajući fitness, životni stil i izazovni sadržaj na način koji po mnogima pomiče granice digitalne industrije
Bryce je svoju karijeru započela 2021. godine, kada je odlučila biti aktivnija na digitalnim platformama.
Bryce je svoju karijeru započela 2021. godine, kada je odlučila biti aktivnija na digitalnim platformama.
Na početku je to izgledalo kao eksperiment, ali stvari su se brzo počele mijenjati.
Zahvaljujući autentičnom pristupu, redovitim objavama i intenzivnoj interakciji s pratiteljima, njezin profil brzo je počeo rasti.
Danas Bryce Adams drži laskavu titulu jedne od najpraćenijih kreatorica digitalnog sadržaja, s više od 12 milijuna lajkova i gotovo milijun aktivnih pretplatnika.
Na svojoj stranici Bryce kombinira različite tipove sadržaja, od fitness videa i trening rutina, preko prikaza svakodnevnog života s prijateljima i kućnim ljubimcima, do izazovnijih prizora.
Svojim pratiteljima daje osjećaj “pristupačnog” i “stvarnog” života, što joj je pomoglo izgraditi snažnu i angažiranu zajednicu.
Bryce često naglašava da želi zadržati transparentnost i iskrenost u svom sadržaju. Zajedno sa svojim partnerom često se pojavljuje u videima, a njihova veza i avanture dio su onoga što publika najviše cijeni.
Svoje prisustvo na digitalnim platformama Bryce je uspjela pretvoriti u vrlo unosan posao. Prema procjenama, njezina zarada prelazi nekoliko milijuna dolara godišnje.
Osim financijskog uspjeha, Bryce koristi svoju platformu i za dobrotvorne svrhe, dio prihoda donira raznim organizacijama i inicijativama, što dodatno doprinosi njenoj popularnosti i pozitivnoj slici među fanovima.
