25. BIKLIJADA

FOTO Prava fešta u Vrgorcu: Pogledajte kako se slavila bikla, tradicionalni afrodizijak

Početak jeseni u vrgorskom kraju obilježen je jedinstvenom feštom mladog crnog vina i kozjeg mlijeka. Kraj poznat po kvalitetnim sortama grožđa i proizvodnji vrhunskih vina uz prepoznatljivo mjesto na vinskoj karti Hrvatske manifestacijom Biklijadom u čast mladog vina i kozjeg mlijeka koje kada ga se napravi u pravom omjeru daje pravi energetski napitak još jednom je pokazao spoj tradicije i turističke ponude
Vrgorac: Održana 25 Biklijada napitak koji se pravi od Kozijeg Mlijeka i mladog Vina
Ovaj tradicijski napitak svoje korjene vuče još iz grčke mitologije. Biklili su i uživali u svom hedonizmu Grci i Rimljani te ga kao takvog prenijeli u svoje kolonije na naše otoke, a otud seljaci iz zgore koji su radili na otocima kušali i prenijeli u zagorska mjesta gdje se do današnjih dana u nekim krajevima bikla kao napitak još rijetko, ali ipak zadržala. | Foto: Zvonimir Barisin
