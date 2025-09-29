25. BIKLIJADA
FOTO Prava fešta u Vrgorcu: Pogledajte kako se slavila bikla, tradicionalni afrodizijak
Početak jeseni u vrgorskom kraju obilježen je jedinstvenom feštom mladog crnog vina i kozjeg mlijeka. Kraj poznat po kvalitetnim sortama grožđa i proizvodnji vrhunskih vina uz prepoznatljivo mjesto na vinskoj karti Hrvatske manifestacijom Biklijadom u čast mladog vina i kozjeg mlijeka koje kada ga se napravi u pravom omjeru daje pravi energetski napitak još jednom je pokazao spoj tradicije i turističke ponude
Ovaj tradicijski napitak svoje korjene vuče još iz grčke mitologije. Biklili su i uživali u svom hedonizmu Grci i Rimljani te ga kao takvog prenijeli u svoje kolonije na naše otoke, a otud seljaci iz zgore koji su radili na otocima kušali i prenijeli u zagorska mjesta gdje se do današnjih dana u nekim krajevima bikla kao napitak još rijetko, ali ipak zadržala.
| Foto: Zvonimir Barisin
Vrgorčani su od njega uspjeli napraviti manifestaciju i pravu feštu koja traje već punih dvadeset i pet godina. Bilo je tako i ove godine zadnjeg vikenda u rujnu kada se slavilo, biklilo i uživalo u ovom pomalo neobičnom napitku, kako izgledom tako okusom.
- Da bi dobio pravu biklu potrebno je znati odrediti omjere mladog crnog vina i kozjeg mlijeka. Dvije trečine mlijeka i jedna vina i polagano miješanje kako bi se postigla ovako ljubičasta intezivna boja, to je onda prava bikla - govori nam Kornelija Bajalo prva idejna začetnica ove manifestacije koja je prije dvadeset i pet godina uz potporu grada Vrgorca došla na ideju kako bi bilo dobro "zabikliti" u Vrgorcu i sve to dobro upakirati u turističku promidžbu.
Uspjela je Kornelija koja danas uživa u mirovini, ali je njenu ideju uspješno nastavila organizirati sadašnja direktorica Turističke zajednice Željka Opačak kojoj potporu u ovoj i ostalim manifestacijama kojima se prezentira grad Vrgorac svesrdno pruža gradonačelnik Mile Herceg i grad Vrgorac.
Prepun je bio vrgorski korzo ovog vikenda gdje su na svojim štandovima izlagaći nudili autohtone proizvode dok su lokalni članovi KUD-ova pjevali, gangali i plesali sve u čast lozi i kozi. Ovaj napitak slovi i kao afrodizijak, u vrgorskom mu kraju tepaju kako je to "ljubavni napitak".
- Kako neće kada je kripna, u dropu se tek budi alkohol i stvara se mlado vino, a ako je dobra berba grožđa i rodna godina kao što je ova onda se radi kvalitetna bikla. Dvadeset i jedan dan od dropa kada se mlado vino odlijeva i kada već ima alkohola i kad mu se doda kozje mlijeko onda je to jedan dobar napitak koji daje snagu, budi ona najskrivenija čula i kako ne bi bio afrodizijak - u šali će Kornelija dok u posudi miješa mlado vino i kozje mlijeko.
Iskustvom i dobrim omjerom vina i mlijeka već za nekoliko minuta nastaje bikla, napitak intezivno ljubičaste boje za kojim su se kako bi ga kušali mnogi na vrgorskom korzu otimali. Napominje Kornelija kako je bikla jedan dio procesa vina od trgačine, do mladog vina, stolnih, jednogodišnjih i vrhunskih vrgorskih vina. Između svega toga svoje mjesto pronašla je bikla koja svojim okusom sljubljuje mlado vino i kozje mlijeko.
U davna vremena zbog svoje kripnosti kao napitak davao se ženama koje su se porodile kako bi ih malo ojačao. Biklilo se u stara vremena svakodnevno u rujnu i početkom listopada dok je vino još mlado. Znali su Vrgorčani uživati, samo tada je napominje Kornelija bilo puno više onih koji su znali pripremati ovaj napitak, ali i u njemu nakon teška fizičkoga rada uz komin i bukaru odmarati.
Sada su već neka druga modernija vremena, malo tko se više zadržava oko komina i nazdravlja bukarom u kojoj je bikla glavno piće. Vrgorčani su svoju tradiciju kvalitetno upakirali u dobar turistički brend.
Kozu i lozu u klancima i pristavama gdje su jedna drugoj krčile pute svaka na svoj način na vrgorskim vinogradima i pašnjacima brendirali su kao prepoznatljiv dio svoje tradicije i turističke ponude.
Uz fešto od jagoda, puževa i domaćeg pršuta na svoju su turističku razglednicu upisali velikim slovima i biklu piće od kojeg je mnogima tu noć srce brže zaigralo jer kripna je i pitka poručili su, a uz to kratko još traju dani u kojima se kuša mlado crno vino i kozje mlijeko. Stoga velik broj Vrgorčana i njihovih gostiju nije želio propustiti zabikliti i kušati ovaj jedinstven ljubavni napitak.
Foto Zvonimir Barisin
