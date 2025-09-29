FOTO Prava fešta u Vrgorcu: Pogledajte kako se slavila bikla, tradicionalni afrodizijak

- Kako neće kada je kripna, u dropu se tek budi alkohol i stvara se mlado vino, a ako je dobra berba grožđa i rodna godina kao što je ova onda se radi kvalitetna bikla. Dvadeset i jedan dan od dropa kada se mlado vino odlijeva i kada već ima alkohola i kad mu se doda kozje mlijeko onda je to jedan dobar napitak koji daje snagu, budi ona najskrivenija čula i kako ne bi bio afrodizijak - u šali će Kornelija dok u posudi miješa mlado vino i kozje mlijeko. | Foto: Zvonimir Barisin