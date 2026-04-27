FOTO Pregledali smo ponudu sunčanih naočala! Odaberite idealne za sebe po obliku lica

Sunčane naočale često biramo impulzivno, prema trendu, boji ili onome što vidimo na drugima. No istina je da isti model ne stoji svima jednako dobro. Ključ savršenog izbora krije se u razumijevanju vlastitog oblika lica. Kada ga uskladite s pravim okvirom, naočale ne samo da štite oči, nego podižu cijeli izgled i naglašavaju ono najbolje na vašem licu
Ako imate okruglo lice, koje karakteriziraju mekane linije i podjednaka širina i duljina, cilj je dodati malo oštrine. U tom slučaju najbolje će vam pristajati pravokutni ili četvrtasti okviri, kao i nešto odvažniji geometrijski modeli. Oni će vizualno izdužiti lice i dati mu definiciju. S druge strane, okrugle naočale dodatno naglašavaju zaobljenost pa ih je bolje izbjegavat
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
Kod ovalnog lica, koje se smatra najproporcionalnijim, izbor je najširi. Ovaj oblik lica podnosi gotovo sve, od klasičnih aviator modela do modernih “cat-eye” okvira. Ipak, jedino na što treba pripaziti jest veličina, preveliki modeli mogu narušiti prirodnu ravnotežu lica.
| Foto: 123RF
Osobe s četvrtastim licem imaju izraženu čeljust i oštrije crte, pa je cilj ublažiti te linije. Najbolji izbor su okrugli ili ovalni okviri, kao i tanji modeli koji neće dodatno naglasiti strukturu lica. Takvi oblici stvaraju mekši i skladniji dojam.
| Foto: 123RF
Ako imate srcoliko lice, prepoznatljivo po širem čelu i užoj bradi, važno je postići ravnotežu između gornjeg i donjeg dijela lica. U tome pomažu aviator modeli ili naočale koje imaju naglasak u donjem dijelu okvira. Lagani i diskretni okviri također su dobar izbor jer ne opterećuju gornji dio lica.
| Foto: 123RF
Za duguljasto lice, koje je duže nego šire, idealni su veći i upečatljiviji modeli. “Oversized” naočale ili okviri s dodatnim detaljima vizualno skraćuju lice i daju mu potrebnu širinu. Mali i uski modeli ovdje nisu najbolji izbor jer dodatno produžuju lice.
| Foto: 123RF
Osim oblika, važno je obratiti pažnju i na proporcije, naočale bi trebale pratiti širinu vašeg lica, bez da su preuske ili preširoke. Također, kvalitetna UV zaštita je neizostavna, bez obzira na stil. Boja okvira može dodatno naglasiti ten i kosu, pa vrijedi eksperimentirati dok ne pronađete kombinaciju koja vam najbolje odgovara.
| Foto: 123RF
Ray-Ban, 102,00 eura
| Foto: Eyerim
Eyerim Studio, 67,00 eura
| Foto: Eyerim
Saint Laurent, 215,00 eura
| Foto: Eyerim
| Foto: Eyerim
Prada, 265,00 eura
| Foto: Eyerim
Ray-Ban, 106,00 eura
| Foto: Eyerim
Ray-Ban, 104,00 eura
| Foto: Eyerim
Ralph Lauren, 101,00 eura
| Foto: Eyerim
Marc Jacobs, 109,00 eura
| Foto: Eyerim
Zara, 39,95 eura
| Foto: Zara
| Foto: Zara
| Foto: Zara
| Foto: Zara
H&M, 19,99 eura
| Foto: H&M
H&M, 12,99 eura
| Foto: H&M
| Foto: H&M
| Foto: H&M
| Foto: H&M
| Foto: H&M
| Foto: H&M
Zara, 49,95 eura
| Foto: Zara
| Foto: Zara
| Foto: Zara
| Foto: Zara