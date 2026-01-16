FOTO Prizori s Mosora na Split: Kontrast boja oduzima dah

S visoravni iznad Splita, u mjestu Gornje Sitno na obroncima Mosora, suton je navečer ponudio prizor koji rijetko ostavlja ravnodušnima. Zalazak sunca obojio je nebo toplim nijansama narančaste i ružičaste, dok se grad podno planine postupno palio svjetlima
S ove točke pogled se pruža preko Splita, prema gradu i moru, stvarajući snažan kontrast između prirodnog mira Mosora i urbanog ritma koji se u suton tek budi.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
S ove točke pogled se pruža preko Splita, prema gradu i moru, stvarajući snažan kontrast između prirodnog mira Mosora i urbanog ritma koji se u suton tek budi. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
S ove točke pogled se pruža preko Splita, prema gradu i moru, stvarajući snažan kontrast između prirodnog mira Mosora i urbanog ritma koji se u suton tek budi.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovi pogledi s Mosora posebno su dojmljivi zbog čistog zraka i jasne vidljivosti, a ovakvi prizori doista daju do znanja da je priroda u Dalmaciji predivna.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Gledajući Split s ove visine noć preuzima kontrolu, donoseći svoj spokoj i mir.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL