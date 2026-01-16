Obavijesti

FOTO Prizori s Mosora na Split: Kontrast boja oduzima dah

S visoravni iznad Splita, u mjestu Gornje Sitno na obroncima Mosora, suton je navečer ponudio prizor koji rijetko ostavlja ravnodušnima. Zalazak sunca obojio je nebo toplim nijansama narančaste i ružičaste, dok se grad podno planine postupno palio svjetlima
Gornje Sitno, Mosor: Pogled na Split u suton
S ove točke pogled se pruža preko Splita, prema gradu i moru, stvarajući snažan kontrast između prirodnog mira Mosora i urbanog ritma koji se u suton tek budi. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
