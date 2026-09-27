FOTO Prvo kuha za goste, a onda se skida na plaži: Život kakav živi Ruby žele baš svi!

Kad ne stoji za štednjakom, Ruby Kelly može se pronaći na plaži - i to često bez ijednog komada odjeće. Ova atraktivna brineta na Ibizi je spojila dvije velike ljubavi, kuhanje i modeling
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Ruby Kelly na Ibizi živi život koji mnogima zvuči kao pravi san. Bavi se modelingom, privatna je kuharica i radi na wellness retreatovima, a slobodno vrijeme voli provoditi na plažama.
| Foto: Instagram/Ruby Kelly
Ruby Kelly na Ibizi živi život koji mnogima zvuči kao pravi san. Bavi se modelingom, privatna je kuharica i radi na wellness retreatovima, a slobodno vrijeme voli provoditi na plažama. |
Foto: Instagram/Ruby Kelly
Ruby Kelly na Ibizi živi život koji mnogima zvuči kao pravi san. Bavi se modelingom, privatna je kuharica i radi na wellness retreatovima, a slobodno vrijeme voli provoditi na plažama.
| Foto: Instagram/Ruby Kelly
Na svom Instagramu često dijeli trenutke iz svakodnevice, a među fotografijama se mogu pronaći i one na kojima pozira potpuno gola. Čini se da joj je život na Ibizi donio dosta opušteniji odnos prema tijelu i odijevanju.
| Foto: Instagram/Ruby Kelly
No, osim poziranja na plaži, Ruby jako voli i kuhati. Kao privatna kuharica priprema razna jela, a posebno voli koristiti svježe i lokalne namirnice. Hrana joj je važan dio života, baš kao i zdraviji i opušteniji način života.
| Foto: Instagram/Ruby Kelly
Jedno od njezinih omiljenih mjesta na Ibizi je mali chiringuito u Cala Mastelli, gdje posebno uživa u svježoj otočkoj hrani.
| Foto: Instagram/Ruby Kelly
Često priprema veliku salatu s grčkim jogurtom, senfom, medom i limunom, kojoj dodaje krastavac, piletinu, jaja i krumpir. A postoji i jedan sastojak bez kojeg, kaže, gotovo nikad ne kuha – češnjak.
| Foto: Instagram/Ruby Kelly
Svoj život na Ibizi opisuje kroz slobodu, kreativnost i radost, a upravo se to vidi i na njezinim fotografijama. Malo plaža, malo sunca, malo kuhanja i puno uživanja - čini se da je Ruby pronašla svoju idealnu kombinaciju.
| Foto: Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly
Foto Instagram/Ruby Kelly