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FOTO Prvo kuha za goste, a onda se skida na plaži: Život kakav živi Ruby žele baš svi!

Kad ne stoji za štednjakom, Ruby Kelly može se pronaći na plaži - i to često bez ijednog komada odjeće. Ova atraktivna brineta na Ibizi je spojila dvije velike ljubavi, kuhanje i modeling
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FOTO Prvo kuha za goste, a onda se skida na plaži: Život kakav živi Ruby žele baš svi!
Ruby Kelly na Ibizi živi život koji mnogima zvuči kao pravi san. Bavi se modelingom, privatna je kuharica i radi na wellness retreatovima, a slobodno vrijeme voli provoditi na plažama. | Foto: Instagram/Ruby Kelly
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Ruby Kelly na Ibizi živi život koji mnogima zvuči kao pravi san. Bavi se modelingom, privatna je kuharica i radi na wellness retreatovima, a slobodno vrijeme voli provoditi na plažama. | Foto: Instagram/Ruby Kelly
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