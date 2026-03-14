FOTO Putnici odabrali 10 najljepših plaža za 2026. godinu

Prema podacima platforme Tripadvisor i njihovim nagradama Travellers’ Choice Awards Best of the Best objavljena je lista najboljih plaža svijeta za 2026. godinu. Rang lista temelji se na velikom broju recenzija i ocjena putnika tijekom 12 mjeseci
10. BOULDERS BEACH PENGUIN COLONY, SIMON’S TOWN, JUŽNA AFRIKA Boulders Beach poznata je po jedinstvenoj koloniji afričkih pingvina. Smještena je u mjestu Simon's Town nedaleko od Cape Town. Posjetitelji ondje mogu promatrati pingvine kako slobodno šetaju plažom, a istovremeno uživati u kupanju u mirnim, zaštićenim uvalama.
| Foto: 123RF
10. BOULDERS BEACH PENGUIN COLONY, SIMON’S TOWN, JUŽNA AFRIKA Boulders Beach poznata je po jedinstvenoj koloniji afričkih pingvina. Smještena je u mjestu Simon's Town nedaleko od Cape Town. Posjetitelji ondje mogu promatrati pingvine kako slobodno šetaju plažom, a istovremeno uživati u kupanju u mirnim, zaštićenim uvalama. |
Foto: 123RF
10. BOULDERS BEACH PENGUIN COLONY, SIMON’S TOWN, JUŽNA AFRIKA Boulders Beach poznata je po jedinstvenoj koloniji afričkih pingvina. Smještena je u mjestu Simon's Town nedaleko od Cape Town. Posjetitelji ondje mogu promatrati pingvine kako slobodno šetaju plažom, a istovremeno uživati u kupanju u mirnim, zaštićenim uvalama.
| Foto: 123RF
9. MANLY BEACH, SYDNEY, AUSTRALIJA Manly Beach jedna je od najpoznatijih australskih plaža u gradu Sydney. Do nje se lako dolazi trajektom iz centra grada, što je čini vrlo popularnom među turistima i lokalnim stanovnicima. Poznata je po odličnim uvjetima za surfanje i opuštenoj, tipično australskoj atmosferi.
| Foto: 123RF
8. LA PELOSA BEACH, SARDINIJA, ITALIJA La Pelosa Beach jedna je od najpoznatijih plaža na otoku Sardinia. Poznata je po plitkom, gotovo karipski plavom moru i iznimno finom bijelom pijesku. Pogled na staru obrambenu kulu Torre della Pelosa daje ovom krajoliku poseban povijesni i romantični ugođaj.
| Foto: 123RF
7. LA JOLLA COVE, SAN DIEGO, KALIFORNIJA La Jolla Cove mala je i slikovita uvala u gradu San Diego. Poznata je po kristalno čistom moru i bogatom morskom svijetu koji privlači ronioce i ljubitelje prirode. Zbog mirnih voda i spektakularnih pogleda popularna je za plivanje, ronjenje i kajakarenje.
| Foto: 123RF
6. BANANA BEACH, PHUKET, TAJLAND Banana Beach skrivenija je plaža s mekanim pijeskom i bistrom, tirkiznom vodom. Smještena je na otoku Phuket, daleko od gradske vreve i velikih turističkih gužvi. Idealna je za opuštanje, sunčanje i snorkeling zahvaljujući čistom moru i bogatom podvodnom svijetu.
| Foto: 123RF
5. PRAIA DA FALÉSIA, OLHOS DE ÁGUA, PORTUGAL Praia da Falésia impresivna je plaža poznata po visokim crvenim liticama koje se protežu duž obale. Nalazi se u mjestu Olhos de Água i dugačka je nekoliko kilometara, što je čini idealnom za šetnje uz ocean. Kontrast zlatnog pijeska, crvenih stijena i plavog Atlantika stvara jedan od najljepših obalnih pejzaža u Portugalu.
| Foto: 123RF
4. EAGLE BEACH, ARUBA Eagle Beach poznata je po širokom pojasu bijelog pijeska i karakterističnim stablima divi-divi koja su postala simbol otoka Aruba. Zbog svoje ljepote, čistoće i mirne atmosfere često se ubraja među najljepše karipske plaže. Idealna je za kupanje, sunčanje i uživanje u spektakularnim zalascima sunca.
| Foto: 123RF
3. BALOS LAGOON, KRETA, GRČKA Balos Lagoon poznata je po tirkiznom moru i bijelom pijesku koji stvaraju gotovo nestvaran prizor. Nalazi se na sjeverozapadu otoka Crete i jedna je od najfotografiranijih prirodnih lokacija u Grčkoj. Do nje se može doći brodom ili pješačenjem kroz slikovit i pomalo divlji krajolik.
| Foto: 123RF
2. ELAFONISSI BEACH, KRETA, GRČKA Poznata Elafonissi Beach po ružičastom pijesku i toplom, plitkom moru koje podsjeća na prirodnu lagunu. Smještena je na otoku Crete i redovito se nalazi na listama najljepših plaža u Europi. Osim kupanja, posjetitelji mogu uživati u šetnjama kroz plitke lagune i u jedinstvenom prirodnom krajoliku.
| Foto: Iulia Nemchinova MillaF
1. ISLA PASIÓN, COZUMEL, MEKSIKO Najboljom plažom svijeta za 2026. proglašena je Isla Pasión, tropski raj s bijelim pijeskom i kristalno čistim morem. Smještena uz otok Cozumel, nudi mir, privatnost i savršene uvjete za opuštanje daleko od gužvi. Okružena je bujnom vegetacijom i plitkim, toplim morem, što je čini idealnom za kupanje, sunčanje i uživanje u netaknutoj prirodi.
| Foto: 123RF