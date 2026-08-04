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SIMBOL SNAGE I LJEPOTE

FOTO Rastoke su prije 31 godinu dočekale slobodu, pogledajte kako danas izgledaju i što nude

Danas izgledaju poput prizora iz bajke, no slikovite Rastoke prije samo nekoliko desetljeća bile su teško razoreno i opustošeno mjesto. Naselje poznato po slapovima, starim mlinicama i kućama podignutima iznad vode tijekom Domovinskog rata bilo je potpuno uništeno i devastirano. Slunj i Rastoke oslobođeni su 6. kolovoza 1995. godine, trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja, a nakon povratka stanovnika uslijedila je dugotrajna obnova
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Slunj: Turistička patrola u Rastokama
Trideset i jednu godinu poslije, tragove razaranja zamijenili su obnovljene drvene kuće, slapovi, šetnice, restorani i smještajni objekti. Rastoke su ponovno postale jedno od najprepoznatljivijih izletišta kontinentalne Hrvatske, mjesto na kojem se prirodna ljepota spaja s tradicijskim graditeljstvom i stoljetnim načinom života uz vodu. | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Trideset i jednu godinu poslije, tragove razaranja zamijenili su obnovljene drvene kuće, slapovi, šetnice, restorani i smještajni objekti. Rastoke su ponovno postale jedno od najprepoznatljivijih izletišta kontinentalne Hrvatske, mjesto na kojem se prirodna ljepota spaja s tradicijskim graditeljstvom i stoljetnim načinom života uz vodu. | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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