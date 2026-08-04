FOTO Rastoke su prije 31 godinu dočekale slobodu, pogledajte kako danas izgledaju i što nude

Na otočićima između riječnih rukavaca stanovnici su podizali kuće, spremišta i mlinice. Voda nije bila samo ukras nego i pokretač svakodnevnog života. Danonoćno je pokretala mlinske kotače na kojima se mljelo žito dopremljeno iz okolnih sela. Rastoke su zbog položaja na prometnici između sjeverne i južne Hrvatske bile i važno mjesto susreta trgovaca, putnika i stočara. Većina danas prepoznatljivih kuća sagrađena je krajem 19. i početkom 20. stoljeća, iako se graditeljska i mlinarska tradicija na tom prostoruže znatno dalje u prošlost. Naselje je zbog prirodne, povijesne i arhitektonske vrijednosti još 1962. godine stavljeno pod zaštitu nadležnih službi za kulturnu baštinu. | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL