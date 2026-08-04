FOTO Rastoke su prije 31 godinu dočekale slobodu, pogledajte kako danas izgledaju i što nude

Danas izgledaju poput prizora iz bajke, no slikovite Rastoke prije samo nekoliko desetljeća bile su teško razoreno i opustošeno mjesto. Naselje poznato po slapovima, starim mlinicama i kućama podignutima iznad vode tijekom Domovinskog rata bilo je potpuno uništeno i devastirano. Slunj i Rastoke oslobođeni su 6. kolovoza 1995. godine, trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja, a nakon povratka stanovnika uslijedila je dugotrajna obnova
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Trideset i jednu godinu poslije, tragove razaranja zamijenili su obnovljene drvene kuće, slapovi, šetnice, restorani i smještajni objekti. Rastoke su ponovno postale jedno od najprepoznatljivijih izletišta kontinentalne Hrvatske, mjesto na kojem se prirodna ljepota spaja s tradicijskim graditeljstvom i stoljetnim načinom života uz vodu.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Trideset i jednu godinu poslije, tragove razaranja zamijenili su obnovljene drvene kuće, slapovi, šetnice, restorani i smještajni objekti. Rastoke su ponovno postale jedno od najprepoznatljivijih izletišta kontinentalne Hrvatske, mjesto na kojem se prirodna ljepota spaja s tradicijskim graditeljstvom i stoljetnim načinom života uz vodu.
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Trideset i jednu godinu poslije, tragove razaranja zamijenili su obnovljene drvene kuće, slapovi, šetnice, restorani i smještajni objekti. Rastoke su ponovno postale jedno od najprepoznatljivijih izletišta kontinentalne Hrvatske, mjesto na kojem se prirodna ljepota spaja s tradicijskim graditeljstvom i stoljetnim načinom života uz vodu.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Slunj je okupiran 16. studenoga 1991. godine, kada su u grad iz smjera Plitvičkih jezera, Vojnića i Veljuna ušli pripadnici Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih snaga. Oko 800 slabo naoružanih hrvatskih branitelja nije se moglo oduprijeti. Uslijedio je progon približno 13.000 stanovnika Slunja i okolnih naselja, koji su se preko Bosne probijali prema Karlovcu. Okupacija slunjskog područja potrajala je gotovo četiri godine, sve do kolovoza 1995.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Za vrijeme okupacije teško su stradali Slunj, okolna sela i Rastoke. Prema podacima Turističke zajednice grada Slunja, Rastoke su tijekom Domovinskog rata bile potpuno uništene i devastirane. Stradale su stare kuće, gospodarski objekti i mlinice koje su stoljećima činile prepoznatljivu sliku naselja. Posebnu štetu pretrpjela je i tradicijska arhitektura podignuta neposredno uz Slunjčicu i Koranu. Konstrukcije od drva i kamena bile su osjetljive na eksplozije, požare, neodržavanje i dugogodišnju zapuštenost. Rat nije prekinuo samo svakodnevni život stanovnika, nego i dugu tradiciju mlinarenja, ugostiteljstva i života uz rijeku.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Vojno-redarstvena operacija Oluja počela je 4. kolovoza 1995. godine. Slunj je oslobođen 6. kolovoza, trećeg dana operacije, zajedno s Petrinjom, Hrvatskom Kostajnicom, Korenicom i Udbinom. Za prognane stanovnike slunjskog kraja oslobođenje je značilo mogućnost povratka kući nakon gotovo četiri godine izbivanja. Ipak, mnoge su ondje dočekali porušeni, opljačkani ili spaljeni domovi, razorena infrastruktura i potpuno zapuštena imanja.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Povratak zato nije bio brz ni jednostavan. Uz obnovu kuća trebalo je ponovno uspostaviti opskrbu vodom i električnom energijom, prometnu povezanost te osnovne uvjete za život. U Rastokama je poseban izazov bila obnova tradicionalnih objekata jer je trebalo sačuvati njihov izvorni izgled i prilagoditi ih osjetljivom prostoru uz slapove.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Sustavna obnova Rastoka započela je nakon Domovinskog rata uz pomoć tadašnjeg Ministarstva obnove i razvitka. Obnavljane su kuće, mlinice, gospodarski objekti i infrastruktura, a stanovnici su se postupno vraćali na svoja imanja. Turistička zajednica navodi da su se s vremenom vratila sva domaćinstva, kojih je bilo tridesetak. Mještani su željeli ponovno pokrenuti vodenice i oživjeti gospodarski život naselja, dok su se brojni stanovnici počeli baviti iznajmljivanjem soba i pružanjem turističkih usluga. Važan korak bila je i izgradnja kanalizacijskog sustava, koja je omogućila razvoj naselja uz istodobnu zaštitu iznimno osjetljivih rijeka i sedrenih barijera.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Obnova nije podrazumijevala samo popravljanje građevina. Cilj je bio vratiti izgled tradicionalnog naselja u kojem su kuće i mlinice građene od kamena i drva, prilagođene rukavcima Slunjčice i smještene iznad vode.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Rastoke se nalaze na mjestu gdje se rijeka Slunjčica razdvaja u brojne rukavce i preko sedrenih barijera ulijeva u Koranu. Upravo je po tom „rastakanju“ vode naselje dobilo ime.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Na otočićima između riječnih rukavaca stanovnici su podizali kuće, spremišta i mlinice. Voda nije bila samo ukras nego i pokretač svakodnevnog života. Danonoćno je pokretala mlinske kotače na kojima se mljelo žito dopremljeno iz okolnih sela. Rastoke su zbog položaja na prometnici između sjeverne i južne Hrvatske bile i važno mjesto susreta trgovaca, putnika i stočara. Većina danas prepoznatljivih kuća sagrađena je krajem 19. i početkom 20. stoljeća, iako se graditeljska i mlinarska tradicija na tom prostoruže znatno dalje u prošlost. Naselje je zbog prirodne, povijesne i arhitektonske vrijednosti još 1962. godine stavljeno pod zaštitu nadležnih službi za kulturnu baštinu.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Danas Rastoke posjećuju gosti iz Hrvatske i cijelog svijeta. Posebno ih privlači rijedak spoj slapova, zelenila, starih mlinica i drvenih kuća koje se gotovo stapaju s prirodom.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Među najpoznatijim slapovima nalaze se Buk, Hrvoje i Vilina kosa. Voda Slunjčice prolazi kroz desetke manjih rukavaca, brzaca i bazena, a zatim se s visine prelijeva u Koranu.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Posjetitelji mogu šetati uređenim stazama i mostićima, promatrati ostatke mlinarskog sustava, fotografirati slapove te upoznati način na koji su nekada živjele obitelji čija je svakodnevica ovisila o rijeci. Na raspolaganju je i virtualna šetnja, dok Turistička zajednica područje predstavlja kroz nekoliko tematskih zona koje povezuju Rastoke, povijest Slunja, prirodu, rekreaciju i lokalnu baštinu.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Rastoke danas nisu samo mjesto za razgledavanje. Na širem području Slunja nude se brojne aktivnosti na otvorenom, među kojima su rafting, vožnja kajakom i kanuom, biciklizam, pješačenje, jahanje te vožnje quadovima.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Tijekom toplijih mjeseci popularno je i kupanje u Korani, čija je voda osjetno toplija od hladne Slunjčice. Ljubitelji prirode mogu istraživati riječne obale, šumske putove i biciklističke rute ili jednostavno provesti dan uz šum slapova. U ponudi su i ribolov, ruralni turizam te različiti sadržaji namijenjeni gostima koji žele mirniji odmor daleko od velikih turističkih središta.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Razvoj turizma potaknuo je otvaranje restorana, kafića, kuća za odmor, soba i apartmana. Dio smještaja nalazi se u tradicionalnim kućama uz slapove, pa posjetitelji mogu prespavati uz zvuk vode. U restoranima se nude jela karakteristična za kordunski kraj, poput pastrve, domaćeg kruha, mesa, sira, suhomesnatih proizvoda i drugih lokalnih specijaliteta. Posjetitelji mogu kupiti i domaće proizvode te suvenire povezane s mlinarskom tradicijom i prirodnom baštinom Rastoka.
U naselju je i turističko-informativni centar, gdje gosti mogu dobiti karte, brošure i informacije o smještaju, restoranima, izletima i aktivnostima.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Priča o Rastokama nije samo priča o slapovima i starim mlinicama. To je i priča o stanovnicima koji su nakon progona i ratnog razaranja ponovno izgradili svoje domove i vratili život u naselje koje je gotovo nestalo.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Mjesto koje je tijekom Domovinskog rata bilo potpuno devastirano danas ponovno privlači posjetitelje sa svih kontinenata. Obnovljene kuće, mlinice i šetnice stoje uz iste rijeke koje su stoljećima oblikovale život ovoga kraja.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Rastoke su tako od ratnih ruševina ponovno postale simbol ljepote, tradicije i povratka. Iza idiličnih fotografija slapova krije se teška povijest, ali i svjedočanstvo koliko se jedno mjesto može obnoviti kada mu se vrate ljudi, život i nada.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
Foto Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL