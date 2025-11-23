FOTO Romantična kuća za dvoje u Istri: Zavirite u oazu luksuza čije uređenje oduzima dah

U jednom malom i tihom istarskom selu Županići, u okolici Labina, skrivena od pogleda i svakodnevne gužve, niknula je Amoreta Wellness & Spa - kuća koja izgleda kao da je iskočila iz katalogā luksuznih boutique hotela, ali je namijenjena samo jednoj stvari: kratkim, nezaboravnim bjegovima za dvoje. | Foto: PATRIK MARCANPJACER