Obavijesti

Galerija

Komentari 0
AMORETA KOD LABINA

FOTO Romantična kuća za dvoje u Istri: Zavirite u oazu luksuza čije uređenje oduzima dah

U ovom utočištu stvorenom za kratke, ali nezaboravne bjegove, baš je sve podređeno luksuzu i uživanju. Wellness kuća u Istri nudi dva grijana bazena, jacuzzi i saune, a elegantno uređena spa zona savršeno se nadovezuje na dnevni boravak i prostor za odmor
FOTO Romantična kuća za dvoje u Istri: Zavirite u oazu luksuza čije uređenje oduzima dah
U jednom malom i tihom istarskom selu Županići, u okolici Labina, skrivena od pogleda i svakodnevne gužve, niknula je Amoreta Wellness & Spa - kuća koja izgleda kao da je iskočila iz katalogā luksuznih boutique hotela, ali je namijenjena samo jednoj stvari: kratkim, nezaboravnim bjegovima za dvoje. | Foto: PATRIK MARCANPJACER
1/53
U jednom malom i tihom istarskom selu Županići, u okolici Labina, skrivena od pogleda i svakodnevne gužve, niknula je Amoreta Wellness & Spa - kuća koja izgleda kao da je iskočila iz katalogā luksuznih boutique hotela, ali je namijenjena samo jednoj stvari: kratkim, nezaboravnim bjegovima za dvoje. | Foto: PATRIK MARCANPJACER
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025