FOTO Romantična kuća za dvoje u Istri: Zavirite u oazu luksuza čije uređenje oduzima dah

U ovom utočištu stvorenom za kratke, ali nezaboravne bjegove, baš je sve podređeno luksuzu i uživanju. Wellness kuća u Istri nudi dva grijana bazena, jacuzzi i saune, a elegantno uređena spa zona savršeno se nadovezuje na dnevni boravak i prostor za odmor
U jednom malom i tihom istarskom selu Županići, u okolici Labina, skrivena od pogleda i svakodnevne gužve, niknula je Amoreta Wellness & Spa - kuća koja izgleda kao da je iskočila iz katalogā luksuznih boutique hotela, ali je namijenjena samo jednoj stvari: kratkim, nezaboravnim bjegovima za dvoje.
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
Foto: PATRIK MARCANPJACER
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
Iza cijeloga projekta stoji vlasnica Lučana Mohorović, kojoj je ovo već druga "kuća za romantičare".
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
Interijer Amorete zamišljen je kao veliki hotelski suite od 70 kvadrata, s potpuno otvorenim prostorom u kojemu se dnevni boravak, kuhinja i spavaći dio stapaju u jednu elegantnu wellness cjelinu, odvojeni gotovo neprimjetnom staklenom stijenom.
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
Tuš i umivaonik nalaze se u samoj sobi, gotovo poput modernih spa hotela, dok je jedino toalet diskretno odvojen.
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
U kući za dvoje, jedinstvenoj u ovom trenutku u Hrvatskoj jer je namijenjena samo za dvoje ("adult only"), sve je podređeno opuštanju: grijana voda, aroma masaže, zen atmosfera i potpuna privatnost skrivena od pogleda.
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
Gosti se bude uz pogled na bazene, a prvu jutarnju kavu piju okruženi mirisima smilja i maslina te obasjani toplim istarskim suncem.
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
Amoreta nije samo smještaj - ona je minijaturni luksuzni wellness hotel u kojemu ste jedini gosti. Gosti dobivaju iskustvo koje se može opisati i "hotelska ponuda samo za dvoje" ili "bed and breakfast", ali u intimnoj kući.
| Foto: PATRIK MARCANPJACER
