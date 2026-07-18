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KRIJE SE 'DUBLJA' PRIČA

FOTO S 22 godine je postala seksi milijunašica, a godinama je skrivala mračnu tajnu

Australska influencerica i poduzetnica Sophia Begg, na društvenim mrežama poznata kao Sopha Dophaa, još je kao tinejdžerica počela snimati videe kako bi ispunila slobodno vrijeme. Nekoliko godina poslije, njezin nekadašnji hobi prerastao je u karijeru koju prati više od dva milijuna ljudi te u modni posao čiji se prihodi mjere milijunima
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FOTO S 22 godine je postala seksi milijunašica, a godinama je skrivala mračnu tajnu
Sophia je sadržaj za društvene mreže počela stvarati sa 16 godina, no tada nije planirala život u modi niti poduzetništvu. Godinama je željela postati liječnica, odnosno dječja onkologinja. Planovi su joj se promijenili nakon što se u završnoj godini srednje škole ozbiljno razboljela i nije uspjela završiti školovanje onako kako je zamišljala. Dok je mirovala kod kuće, počela je objavljivati videozapise na TikToku, isprva samo kako bi joj vrijeme brže prolazilo. | Foto: Instagram/sophadophaa_
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Sophia je sadržaj za društvene mreže počela stvarati sa 16 godina, no tada nije planirala život u modi niti poduzetništvu. Godinama je željela postati liječnica, odnosno dječja onkologinja. Planovi su joj se promijenili nakon što se u završnoj godini srednje škole ozbiljno razboljela i nije uspjela završiti školovanje onako kako je zamišljala. Dok je mirovala kod kuće, počela je objavljivati videozapise na TikToku, isprva samo kako bi joj vrijeme brže prolazilo. | Foto: Instagram/sophadophaa_
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