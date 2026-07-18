FOTO S 22 godine je postala seksi milijunašica, a godinama je skrivala mračnu tajnu

Sophia kaže da joj je važno da na internetu ne prikazuje isključivo uređenu i savršenu verziju sebe. Upravo autentičnost smatra jednim od razloga zbog kojih je publika prati još od tinejdžerskih dana. Iako joj je javni život donio poslovne prilike, donio je i pritisak, kritike te neugodna pitanja o zaradi. Nakon jednog intervjua na Australian Fashion Weeku otvoreno je kritizirala novinare koji su od nje tražili da otkrije koliko zarađuje i koja je bila najveća poslovna ponuda koju je odbila. Rekla je da se zbog takvih pitanja osjećala izrazito neugodno i da ne smatra kako influenceri javnosti duguju potpune informacije o svojim financijama. | Foto: Instagram/sophadophaa_