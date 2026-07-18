FOTO S 22 godine je postala seksi milijunašica, a godinama je skrivala mračnu tajnu

Australska influencerica i poduzetnica Sophia Begg, na društvenim mrežama poznata kao Sopha Dophaa, još je kao tinejdžerica počela snimati videe kako bi ispunila slobodno vrijeme. Nekoliko godina poslije, njezin nekadašnji hobi prerastao je u karijeru koju prati više od dva milijuna ljudi te u modni posao čiji se prihodi mjere milijunima
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sophia je sadržaj za društvene mreže počela stvarati sa 16 godina, no tada nije planirala život u modi niti poduzetništvu. Godinama je željela postati liječnica, odnosno dječja onkologinja. Planovi su joj se promijenili nakon što se u završnoj godini srednje škole ozbiljno razboljela i nije uspjela završiti školovanje onako kako je zamišljala. Dok je mirovala kod kuće, počela je objavljivati videozapise na TikToku, isprva samo kako bi joj vrijeme brže prolazilo.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Sophia je sadržaj za društvene mreže počela stvarati sa 16 godina, no tada nije planirala život u modi niti poduzetništvu. Godinama je željela postati liječnica, odnosno dječja onkologinja. Planovi su joj se promijenili nakon što se u završnoj godini srednje škole ozbiljno razboljela i nije uspjela završiti školovanje onako kako je zamišljala. Dok je mirovala kod kuće, počela je objavljivati videozapise na TikToku, isprva samo kako bi joj vrijeme brže prolazilo.
|
Foto: Instagram/sophadophaa_
Sophia je sadržaj za društvene mreže počela stvarati sa 16 godina, no tada nije planirala život u modi niti poduzetništvu. Godinama je željela postati liječnica, odnosno dječja onkologinja. Planovi su joj se promijenili nakon što se u završnoj godini srednje škole ozbiljno razboljela i nije uspjela završiti školovanje onako kako je zamišljala. Dok je mirovala kod kuće, počela je objavljivati videozapise na TikToku, isprva samo kako bi joj vrijeme brže prolazilo.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Popularnost na internetu s vremenom joj je otvorila vrata modne industrije, ali Sophia se nije željela zadržati samo na reklamnim suradnjama i objavljivanju sadržaja. S majkom je 2023. pokrenula vlastitu modnu marku All For Mimi, nazvanu u čast svoje praprabake.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Brend je zahvaljujući Sophijinoj publici i organskoj promociji na društvenim mrežama vrlo brzo privukao kupce. Jedan od najpopularnijih proizvoda postala je majica bez rukava vrijedna 59 australskih dolara, koja se više puta rasprodala. Prema podacima koje su objavili australski mediji, tvrtka je u jednom razdoblju ostvarivala više od milijun australskih dolara prihoda mjesečno, uglavnom bez klasičnih plaćenih oglasa.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Forbes Australia opisao je All For Mimi kao posao vrijedan više milijuna dolara, a u jednom je Forbesovu videu navedeno da je Sophia do 21. godine izgradila tvrtku s osmeroznamenkastim prihodom. Važno je pritom razlikovati prihod i vrijednost poslovanja od njezina osobnog bogatstva, koje nije javno potvrđeno.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Njezin poslovni uspjeh donio joj je mjesto na Forbes Australia listi 30 Under 30, u kategoriji maloprodaje i internetske trgovine. Sophia je priznala da joj je ulazak na listu godinama djelovao kao nedostižan san, osobito nakon bolesti zbog koje je mislila da su joj se svi životni planovi srušili.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Iako je u javnosti često predstavljena kao mlada milijunašica, Sophia naglašava da joj nagrade i poslovne titule nisu promijenile karakter. Svoj uspjeh pripisuje upornosti, dugim radnim danima i spremnosti da nastavi i onda kada nije bila sigurna hoće li ideja uspjeti.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Iza energičnih videa, modne odjeće i prividno savršenog života dugo se skrivala i znatno teža priča. Sophia je javno govorila o borbi s teškom tjelesnom dismorfijom – stanjem zbog kojeg osoba vlastiti izgled doživljava izrazito negativno ili iskrivljeno.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Ispričala je da je problem u najtežem razdoblju utjecao na svaki dio njezina života. Ponekad nije mogla ustati iz kreveta ni napustiti kuću, a kada bi izašla, tijelo je skrivala trapericama i majicama s kapuljačom, čak i tijekom ljeta. Iako je pred kamerama djelovala samouvjereno, pratitelji dugo nisu znali kroz što prolazi.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Prekretnica je nastupila kada je potražila stručnu pomoć. Tu odluku opisala je kao jednu od najboljih koje je donijela. Kazala je da se s nesigurnostima i dalje susreće, ali da joj razgovor sa stručnom osobom, meditacija i svakodnevna svjesnost pomažu u nošenju s problemima.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Sophia kaže da joj je važno da na internetu ne prikazuje isključivo uređenu i savršenu verziju sebe. Upravo autentičnost smatra jednim od razloga zbog kojih je publika prati još od tinejdžerskih dana.
Iako joj je javni život donio poslovne prilike, donio je i pritisak, kritike te neugodna pitanja o zaradi. Nakon jednog intervjua na Australian Fashion Weeku otvoreno je kritizirala novinare koji su od nje tražili da otkrije koliko zarađuje i koja je bila najveća poslovna ponuda koju je odbila. Rekla je da se zbog takvih pitanja osjećala izrazito neugodno i da ne smatra kako influenceri javnosti duguju potpune informacije o svojim financijama.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Dio privatnog života zato nastoji držati podalje od društvenih mreža, osobito svoje bliske odnose, kako ljude koje voli ne bi izlagala kritikama i negativnim komentarima.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Sophijina priča nije samo priča o brzoj zaradi na TikToku. Njezin put pokazuje kako se neočekivani prekid prvotnih planova može pretvoriti u potpuno novu karijeru. Djevojka koja je vjerovala da će postati liječnica nakon bolesti je počela snimati kratke videozapise, okupila milijunsku publiku i s majkom izgradila međunarodno prepoznat modni posao.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Danas promovira svoj brend izvan Australije, surađuje s modnim i lifestyle publikacijama te govori o iskustvima koja se obično ne vide iza dotjeranih objava. Njezin uspjeh nije nastao preko noći, iako je publici mogao tako izgledati. Iza njega su godine stvaranja sadržaja, pokušaja, straha od neuspjeha i rada na vlastitom mentalnom zdravlju.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Sophia mladima koji se osjećaju izgubljeno poručuje da odbijanje ne mora biti kraj puta, nego preusmjeravanje prema nečemu što još nisu planirali. Upravo se tako može opisati i njezin život: prvotni san nije se ostvario, ali je iz njegova kraja nastala potpuno nova priča.
| Foto: Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_
Foto Instagram/sophadophaa_