FOTO Sa 40 godina otkrila sve! 'Cijeli život sam skrivala svoje tijelo, ali sad više ne'

Dob nije prepreka stilu, a Emily Skye to dokazuje svojim odvažnim modnim odabirima. Ova 40-godišnja influencerica i mama prikupila je preko 2 milijuna pratitelja na Instagramu zahvaljujući svom iskrenom pristupu fitnessu
Dijeleći fotografije na Instagramu, Emily je otkrila da se sada odijeva za sebe, a ne za druge. - U posljednje vrijeme dosta kupujem online i nabavila sam neke nove outfite koje obožavam - napisala je.
- Odijevam se za sebe i otkrivam vlastiti jedinstveni stil, i nije me briga ako se drugima ne sviđa - dodaje.
- Prošla sam kroz razdoblje iscjeljenja, rasta i samopoboljšanja i učim kako stati u svoju moć, samopouzdanje i ljubav prema sebi. Zapamtite, naša vrijednost nije definirana mišljenjem drugih, već vlastitim nepokolebljivim uvjerenjem u sebe i hrabrošću da se pojavite u svijetu kao svoje pravo ja - napisala je u jednoj objavi.
Od objave njezine inspirativne poruke, fotografije su prikupile više od 14.000 lajkova, a pratitelji su je zasuli komplimentima. Hvalili su je zbog „nevjerojatnog“ izgleda i samopouzdanja u izražavanju sebe.
Iako uvijek izgleda zapanjujuće na svojim fotografijama, Emily je nedavno priznala da se borila s vlastitim samopouzdanjem te se povukla iz javnog života zbog straha od mišljenja drugih.
No nakon teškog razdoblja, vratila se jača nego ikad. Objavila je inspirativne fotografije sebe u mini suknji i topu, izgledajući ultra-glamurozno i pokazujući da je ponovno pronašla samopouzdanje.
