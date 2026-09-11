Obavijesti

Galerija

Komentari 2
POČEO JESENSKI SAJAM

FOTO Traktori i pečenja: Evo koliko košta metar ćevapa na jesenskom sajmu u Gudovcu

U Gudovcu je otvoreno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma, koji tijekom tri dana okuplja oko 400 izlagača iz desetak zemalja. Jesensko izdanje ujedno donosi i najveću izložbu stoke, a pažnju privlače brojna grla, među kojima se posebno ističe bik Ogi težak gotovo 1,2 tone. Posjetitelji mogu razgledati i poljoprivrednu mehanizaciju, ali i isprobati sajamsku gastronomsku ponudu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Gudovac: Sajamski prostor u Gudovcu ujedno je i najveca izložba stoke
Na sajamskom prostoru u Gudovcu 11. rujna otvoreno je trodnevno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/37
Na sajamskom prostoru u Gudovcu 11. rujna otvoreno je trodnevno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026