FOTO Traktori i pečenja: Evo koliko košta metar ćevapa na jesenskom sajmu u Gudovcu

U Gudovcu je otvoreno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma, koji tijekom tri dana okuplja oko 400 izlagača iz desetak zemalja. Jesensko izdanje ujedno donosi i najveću izložbu stoke, a pažnju privlače brojna grla, među kojima se posebno ističe bik Ogi težak gotovo 1,2 tone. Posjetitelji mogu razgledati i poljoprivrednu mehanizaciju, ali i isprobati sajamsku gastronomsku ponudu
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Na sajamskom prostoru u Gudovcu 11. rujna otvoreno je trodnevno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na sajamskom prostoru u Gudovcu 11. rujna otvoreno je trodnevno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma.
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na sajamskom prostoru u Gudovcu 11. rujna otvoreno je trodnevno 33. izdanje Međunarodnog jesenskog sajma.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Sajam ove godine okuplja oko 400 izlagača koji dolaze iz desetak različitih zemalja.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Jesenski sajam u Gudovcu ujedno je i najveća izložba stoke, a na državnoj izložbi posjetitelji mogu vidjeti velik broj različitih grla.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posebno se ističe Ogi, bik pasmine Salers. Težak je čak 1196 kilograma, što ga čini najtežim bikom ovogodišnjeg sajma.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Za razliku od proljetnog izdanja, jesenski sajam znatno je skromniji kada je riječ o ponudi strojeva i poljoprivredne mehanizacije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Najskuplji primjerak izložene mehanizacije je traktor John Deere čija vrijednost iznosi čak 195.000 eura.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ni gastronomska ponuda nije prošla nezapaženo. Metar ćevapa na ovogodišnjem jesenskom sajmu stoji 39 eura.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Cijene hrane uglavnom su preslika proljetnog sajma, pa kilogram janjetine stoji 45 eura.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Za kilogram odojka s ražnja posjetitelji trebaju izdvojiti 35 eura.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL