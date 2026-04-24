FOTO Samoborski festival obrtnika: Glazba, gastronomija i veliki izbor rukotvorina...

Festival se održava u užem središtu Samobora, na Trgu kralja Tomislava, Trgu Matice hrvatske i okolnim ulicama, koje tijekom manifestacije postaju veliki izložbeno-prodajni prostor na otvorenom. Posjetitelji imaju priliku upoznati se s radom obrtnika iz cijele Hrvatske – od tradicionalnih rukotvorina do modernih craft proizvoda
Riječ je o manifestaciji koja je nastala kao nastavak tradicionalnog Samoborskog proljetnog sajma, a kroz godine se razvila u događaj koji u središte grada donosi bogatu ponudu ručno rađenih proizvoda, tradicionalnih i suvremenih zanata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Posjetitelji mogu razgledati i kupiti širok spektar unikatnih predmeta domaćih obrtnika i kreativaca, od tradicionalnih rukotvorina do modernih craft proizvoda, čime se naglašava bogatstvo i raznolikost hrvatske obrtničke scene.
Program festivala odvija se kroz više lokacija u središtu grada, a uključuje i glazbene nastupe koji dodatno doprinose atmosferi i privlače velik broj posjetitelja.
Craft Festival je otvorio svoja vrata u 17 sati, dok će u subotu i nedjelju, 25. i 26. travnja, izlagači biti prisutni gotovo cijeli dan, od 10 do 20 sati. U dane vikenda za one najmlađe, ali i za one koji se tako osjećaju, organizirana je PagoLand igraonica na Trgu Matice hrvatske, iza zgrade samoborskog kina i to od 10 do 18 sati.
Cilj festivala je promocija malih obrta, očuvanje tradicije i stvaranje platforme za predstavljanje domaćih proizvođača široj publici, uz jačanje identiteta Samobora kao grada obrtnika i kreativnosti.
U 20 sati nastupa samoborski band Adrenalica, subota je u 20 sati rezervirana za poznatog samoborskog glazbenika Roka Vuškovića, dok će se u nedjelju u 17 sati na glavnom samoborskom trgu na pozornicu predstaviti mladi domaći glazbenik Matej Mudrovčić.
U sklopu Craft Festivala, po drugi put se održava i Gastro Samobor u organizaciji Udruženja obrtnika Samobora, Svete Nedelje i Stupnika. Riječ je o programu koji je prošle godine okupio dvadesetak udruženja obrtnika iz različitih dijelova Hrvatske, a ove godine njihov je broj još veći te ponovno dolaze iz cijele zemlje.
Svako udruženje u subotu, 25. travnja, od 12 do 18 sati na Trgu Matice hrvatske predstavlja svoj kraj kroz pripremu tradicionalnih jela i autohtonih proizvoda.
