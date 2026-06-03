FOTO Sara 'gori' na mrežama: Zbog ovih navika je postigla liniju na kojoj joj svi zavide

Sara Saffari postala je uspješna fitness influencerica nakon osobne transformacije kroz trening i zdrav način života. Trenira po push-pull-legs programu, prati uravnoteženu prehranu bogatu proteinima i danas ima milijune pratitelja
Sara Saffari je iransko-američka fitness influencerica koja je kroz trening transformirala svoje tijelo nakon borbe s depresijom, anksioznošću i poremećajem prehrane.
| Foto: Instagram/sarasaffari__
Sara Saffari je iransko-američka fitness influencerica koja je kroz trening transformirala svoje tijelo nakon borbe s depresijom, anksioznošću i poremećajem prehrane. |
Foto: Instagram/sarasaffari__
Sara Saffari je iransko-američka fitness influencerica koja je kroz trening transformirala svoje tijelo nakon borbe s depresijom, anksioznošću i poremećajem prehrane.
| Foto: Instagram/sarasaffari__
Trenira po push-pull-legs (PPL) programu, gdje zasebno razvija potisne mišiće, leđa i bicepse te noge i gluteuse.
| Foto: Instagram/sarasaffari__
Fokus treninga stavlja na izgradnju mišićne mase i snage, koristeći vježbe poput čučnjeva, rumunjskog mrtvog dizanja, zgibova, veslanja i potisaka s bučicama.
| Foto: Instagram/sarasaffari__
Prehrana joj je bazirana na uravnoteženom unosu proteina, ugljikohidrata i zdravih masti, što smatra ključem za mišićni razvoj i oporavak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dan često započinje proteinskim shakeom ili grčkim jogurtom, dok tijekom dana jede piletinu, losos, povrće, orašaste plodove i složene ugljikohidrate poput kvinoje i smeđe riže.
| Foto: Dreamstime
Nakon treninga redovito konzumira proteinski napitak kako bi potaknula oporavak i rast mišića.
| Foto: Dreamstime
Zahvaljujući disciplini, autentičnosti i dosljednosti izgradila je milijunsku publiku na društvenim mrežama te surađivala s poznatim fitness imenima i brendovima, postavši jedna od najpoznatijih fitness kreatorica svoje generacije
| Foto: Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__
Foto Instagram/sarasaffari__