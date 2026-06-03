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FITNESS INFLUENCERICA

FOTO Sara 'gori' na mrežama: Zbog ovih navika je postigla liniju na kojoj joj svi zavide

Sara Saffari postala je uspješna fitness influencerica nakon osobne transformacije kroz trening i zdrav način života. Trenira po push-pull-legs programu, prati uravnoteženu prehranu bogatu proteinima i danas ima milijune pratitelja
FOTO Sara 'gori' na mrežama: Zbog ovih navika je postigla liniju na kojoj joj svi zavide
Sara Saffari je iransko-američka fitness influencerica koja je kroz trening transformirala svoje tijelo nakon borbe s depresijom, anksioznošću i poremećajem prehrane. | Foto: Instagram/sarasaffari__
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Sara Saffari je iransko-američka fitness influencerica koja je kroz trening transformirala svoje tijelo nakon borbe s depresijom, anksioznošću i poremećajem prehrane. | Foto: Instagram/sarasaffari__
Komentari 6

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