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FOTO Šareno u Splitu! Folkloraši iz cijelog svijeta stigli su na 5. Međunarodni festival

Od 18. do 22. kolovoza 2026. godine Split i okolica ugostit će 5. Međunarodni festival folklora u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo Split. Festival okuplja folklorne skupine iz Hrvatske i inozemstva te donosi bogat program tradicijskih plesova, glazbe i kulturnih nastupa koji slave raznolikost svjetske kulturne baštine
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Split: Svečano otvorenje 5. CIOFF Međunarodnog festivala folklora Split 2026.
Svečano otvorenje festivala bilo je u utorak na splitskoj Rivi. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Svečano otvorenje festivala bilo je u utorak na splitskoj Rivi. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 1

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