FOTO Šareno u Splitu! Folkloraši iz cijelog svijeta stigli su na 5. Međunarodni festival

Od 18. do 22. kolovoza 2026. godine Split i okolica ugostit će 5. Međunarodni festival folklora u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo Split. Festival okuplja folklorne skupine iz Hrvatske i inozemstva te donosi bogat program tradicijskih plesova, glazbe i kulturnih nastupa koji slave raznolikost svjetske kulturne baštine
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Svečano otvorenje festivala bilo je u utorak na splitskoj Rivi.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Svečano otvorenje festivala bilo je u utorak na splitskoj Rivi. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Svečano otvorenje festivala bilo je u utorak na splitskoj Rivi.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Program je počeo već u 18.30 sati predstavljanjem plesnih ansambala ispred HNK Split u sklopu Spli'skih litnjih kolura.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Nakon toga krenula je promenada svih sudionika preko Trga Gaje Bulata, Marmontove ulice i Rive.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Finale svečanog otvaranja festivala bio je veliki koncert na Rivi.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Jubilarno peto izdanje CIOFF festivala u Splitu, spaja od Meksika i Kanade do Europe, više stotina izvođača koji slave tradiciju, zajedništvo i svjetsku baštinu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
CIOFF® Međunarodni festival folklora Split 2026 petu godinu zaredom obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu Splita i okolice. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Folklorni ansambl Jedinstvo ponovno dovodi vrhunske svjetske plesove i glazbu – ove godine uz šaroliku paletu tradicija iz Meksika, Kanade, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Turske i Hrvatske.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Koncerti, radionice i prigodna popratna događanja održavat će se od 17. do 24. kolovoza na prepoznatljivim lokacijama diljem Splitsko-dalmatinske županije, uz sudjelovanje brojnih domaćih i inozemnih izvođača.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Svoju kulturnu baštinu predstavit će atraktivni inozemni ansambli: šareni Meksiko, energični ukrajinski ansambl iz Kanade, susjedi iz Bosne i Hercegovine te razigrani predstavnici Slovačke i Turske. Boje domaćina Hrvatske, predvođene organizatorima – splitskim Jedinstvom, branit će i Folklorni ansambl SKUD-a Ivan Goran Kovačić iz Zagreba.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako je izgledalo otvorenje festivala:
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL