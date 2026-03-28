FOTO Savršena mjesta za dvoje: Ovo je 25 najromantičnijih destinacija na svijetu

GMUNDEN, AUSTRIJA. Smješten na obali prekrasnog jezera Traunsee, Gmunden je jedno od najšarmantnijih mjesta austrijske regije Salzkammergut. Okružen planinama i kristalno čistom vodom, ovaj mali gradić odiše mirnom i romantičnom atmosferom, idealnom za parove koji traže bijeg od svakodnevice. Njegove slikovite ulice, šarene kuće i povijesni trgovi stvaraju savršenu kulisu za opuštene šetnje uz jezero. Jedna od glavnih atrakcija je impresivan dvorac Ort, smješten na otočiću povezanom mostom s obalom, koji izgleda kao iz bajke i često se smatra jednim od najfotografiranijih mjesta u Austriji. Gmunden je također poznat po tradicionalnoj keramici, koju možete pronaći u lokalnim radionicama i trgovinama. Bilo da uživate u vožnji brodom po jezeru, planinarenju u okolnim planinama ili jednostavno u miru uz vodu, Gmunden nudi savršenu kombinaciju prirode, romantike i austrijskog šarma.