FOTO Savršena mjesta za dvoje: Ovo je 25 najromantičnijih destinacija na svijetu

Stara izreka da su 'dvije glave pametnije od jedne' posebno dolazi do izražaja kada je riječ o putovanjima. Iako solo avanture imaju svoje čari, planiranje putovanja u dvoje donosi dodatnu dozu uzbuđenja i povezanosti
Zajedničko istraživanje novih destinacija može produbiti odnos, otkriti nove interese i stvoriti uspomene koje traju cijeli život. Bez obzira volite li opuštanje na plaži, istraživanje gradova ili aktivni odmor u prirodi, svijet nudi bezbroj romantičnih opcija. U nastavku donosimo inspiraciju za najljepša putovanja za parove diljem svijeta.
Zajedničko istraživanje novih destinacija može produbiti odnos, otkriti nove interese i stvoriti uspomene koje traju cijeli život. Bez obzira volite li opuštanje na plaži, istraživanje gradova ili aktivni odmor u prirodi, svijet nudi bezbroj romantičnih opcija. U nastavku donosimo inspiraciju za najljepša putovanja za parove diljem svijeta. |
Zajedničko istraživanje novih destinacija može produbiti odnos, otkriti nove interese i stvoriti uspomene koje traju cijeli život. Bez obzira volite li opuštanje na plaži, istraživanje gradova ili aktivni odmor u prirodi, svijet nudi bezbroj romantičnih opcija. U nastavku donosimo inspiraciju za najljepša putovanja za parove diljem svijeta.
LOS CABOS, MEKSIKO. Cabo San Lucas i susjedni San Jose del Cabo možda su najpoznatiji po živahnom noćnom životu i hotelima uz plažu, no iza turističke kulise Los Cabosa krije se jedno od najboljih iskustava luksuznog smještaja na kontinentu. Mnogi parovi svake se godine vraćaju u ovaj jedinstveni meksički raj, gdje se susreću pustinja, planine i more. Iako ne nedostaje vrhunskih hotela, Las Ventanas al Paraíso posebno se ističe svojom potpuno personaliziranom uslugom s privatnim batlerima. Privatne kabane na plaži pravi su raj za zaljubljene – s vlastitim malim bazenima i pažljivim osobljem koje po dolasku u pijesku ispisuje personalizirane poruke. I dok su prostrani apartmani sami po sebi vrijedni svakog luksuza, vile u Las Ventanas al Paraíso stekle su reputaciju jednih od najluksuznijih u cijeloj Latinskoj Americi.
AMSTERDAM, NIZOZEMSKA.
U Amsterdamu postoji nešto neosporno romantično – od njegovih vijugavih kanala i rascvjetanih vrtova do klasičnih kuća uz vodu. Parovi koji posjete glavni grad Nizozemske pronaći će obilje galerija, trgovina i svjetski poznatih muzeja umjetnosti, kao i svježu kuhinju temeljenu na lokalnim namirnicama. Mnogi gradski hoteli naglašavaju šarm ove destinacije, poput hotela Pulitzer Amsterdam, čiji je apartman Flower Collector’s Suite idealan izbor za zaljubljene. Uređen antiknim ogledalima i cvjetnim motivima, ovaj apartman pruža osjećaj boravka u luksuznom stanu, s privatnim ulazom s ulice i intimnim dnevnim boravkom s pogledom na kanal.
Hotel De L’Europe, smješten na obali rijeke Amstel, također je omiljen zbog svoje tople, dizajnerski osmišljene atmosfere i gostoljubivog osoblja. Nedavno je predstavio 14 jedinstvenih apartmana koje su osmislili neki od najpoznatijih umjetnika u gradu, uključujući modnog dizajnera Ronalda van der Kempa i dizajnericu nakita Bibi van der Velden.
SANTA BARBARA, KALIFORNIJA.
Santa Barbara se već više od stoljeća naziva „Američkom rivijerom“, zahvaljujući svom luksuznom, opuštenom načinu života i zavidnoj mediteranskoj klimi. Iako se nalazi svega 90 milja sjeverozapadno od Los Angelesa, grad djeluje kao da je daleko od užurbanosti druge najveće metropole u SAD-u. Njegova diskretna atmosfera i sklonost privatnosti privlače i slavne i one koji to nisu, a svi traže mirno i slikovito utočište.
Legendarni San Ysidro Ranch pravi je primjer romantičnog skrovišta, s vrtovima punim ruža i agruma, šarmantnim kućicama i poznatim restoranom Stonehouse. Nije ni čudo što su ovdje tijekom godina boravili brojni slavni gosti, uključujući Johna i Jacqueline Kennedy, koji su upravo ovdje proveli svoj medeni mjesec.
BAJA SUR, KALIFORNIJA.
Malo je cesta na svijetu toliko legendarnih kao Highway One dok se vijuga uz obalu mora kroz područje Big Sura. Svjež zrak ispunjen mirisom borova i spektakularni pogledi na ocean bude emocije i romantiku u svakom posjetitelju, bez obzira na doba godine. Putovanje možete učiniti još posebnijim unajmljivanjem klasičnog automobila iz Monterey Touring Vehicles, jedine tvrtke na središnjoj obali Kalifornije koja nudi vintage vozila. Za noćenje, svjetski poznati Post Ranch Inn, smješten visoko na brdima Big Sura, očarava svojim panoramskim pogledima, osamljenom lokacijom i prirodnom ljepotom. Gosti mogu odsjesti u jednoj od kućica na drveću, podignutih na stupovima i uklopljenih među krošnje sekvoja, ili odabrati Ocean sobu s velikim staklenim stijenkama koje gledaju na more, dok su krovovi prekriveni travom i cvijećem.
RIM, ITALIJA.
Vječni grad nikada ne prestaje buditi emocije svojim drevnim znamenitostima, spomenicima, fontanama i trgovima. Parovi koji dolaze na rimski odmor mogu uživati u svim čarima talijanske kuhinje, mode, umjetnosti i bogate povijesti koju grad nudi. Posljednjih godina u Rimu su otvoreni brojni luksuzni hoteli, uključujući veličanstveni Bulgari Hotel Roma, čiji se glavni objekt nalazi u blizini poznate ulice Via dei Condotti.
Nedavno je svoja vrata otvorio i Romeo Roma, smješten u palači Palazzo Capponi iz 16. stoljeća, u baroknom stilu, nedaleko od Piazze del Popolo. Projektiran od strane studija Zaha Hadid Architects, hotel nudi iznimno luksuzne sobe, pažljivo obnovljene freske i suvremene dodatke poput pomičnog staklenog krova iznad nekadašnjeg dvorišta. Poseban doživljaj pruža bazen sa staklenim dnom koji otkriva arheološko nalazište drevne luke Ripetta – još jedan dragulj ovog jedinstvenog mjesta.
ANGUILLA. S površinom od svega 35 četvornih milja i oko 15.000 stanovnika, otok Anguilla pravo je skriveno utočište, s tihim cestama, nenaseljenim otočićima i malim naseljima u kojima pasu koze. Unatoč svojoj izoliranosti, često se naziva „kulinarskom prijestolnicom Kariba“, zahvaljujući raznolikoj gastronomskoj sceni koja spaja opuštene beach barove i lokalne grillove s vrhunskim restoranima koje vode poznati strani chefovi.
Osim hrane, posjetitelji ovdje dolaze kako bi uživali u potpunom odmoru i opuštanju, primjerice u resortu The Four Seasons Resort and Residences Anguilla. Ovo obalno utočište poznato je po netaknutim plažama, vrhunskim gastronomskim doživljajima i luksuznom spa centru s predivnim pogledom na more.
VENECIJA, ITALIJA.
Malo koji grad budi osjetila poput Venecije – „Kraljice Jadrana“ – sa svojim labirintom kanala i povijesnim zgradama koje pričaju priče slavne prošlosti. Na svakom koraku čeka osjećaj otkrivanja, bilo tijekom večernjih šetnji tihim ulicama ili vožnji vodenim taksijem do obližnjih otoka, gdje obrtnici i dalje izrađuju čipku i pušu staklo kao i prije stoljeća.
The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel jedno je od najbezvremenijih i najromantičnijih mjesta za boravak u ovom „plutajućem gradu“, s elegantnim apartmanima koji gledaju na Veliki kanal i vrhunskim restoranom Club del Doge. Parovi će uživati u besprijekornoj usluzi, raskošnim interijerima i izvanrednoj lokaciji u samom srcu Venecije.
PARIZ, FRANCUSKA.
Kada je riječ o romantici, nemoguće je ne spomenuti francusku prijestolnicu sa svojom blistavom Seinom, elegantnim muzejima, klasičnom arhitekturom i profinjenom kulturom. Grad svjetlosti stoljećima je utočište zaljubljenih – i to s dobrim razlogom.
Iako Pariz obiluje prekrasnim hotelima, od šarmantnih boutique smještaja do veličanstvenih povijesnih zdanja, Ritz Paris pravo je ostvarenje snova. Obnovljen u svom raskošu iz 19. stoljeća, ovaj hotel na trgu Place Vendôme odiše elegancijom, luksuzom i romantikom, idealan za nezaboravan, luksuzni bijeg u dvoje.
JEZERO COMO, ITALIJA.
Malo je mjesta na svijetu slikovitijih i romantičnijih od jezera Como u zlatnom satu. Sa svojim šarmantnim selima, savršenim pejzažima i luksuznim smještajem, ovo odredište odiše nostalgijom starog svijeta i talijanskim šarmom, osobito kada se razgledava iz drvenog čamca Riva.
Za vrhunski užitak, odsjednite u raskošnoj vili pretvorenoj u hotel Grand Tremezzo, poznatoj po svom plutajućem bazenu, ili u elegantnoj Villi d’Este. Upravo je ondje Elizabeth Taylor započela svoju romansu s Richardom Burtonom, a hotel i danas ostavlja bez daha svojim uređenim vrtovima, luksuznim sobama i impresivnom grotlu iz 17. stoljeća s pogledom na očaravajuću obalu jezera.
SEDONA & TUCSON, ARIZONA.
Kada je riječ o dobrobiti i opuštanju na jugozapadu Sjedinjenih Država, Arizona zauzima posebno mjesto. Očaravajući krajolik i crvene stijene smiruju um i obnavljaju duh, baš kao i brojni hoteli usmjereni na holističko zdravlje. Dok mnogi dolaze kako bi istražili uzbudljive aktivnosti koje regija nudi, drugi ovdje dolaze usporiti tempo i ponovno se povezati s prirodom, sobom i voljenom osobom.
Resort Miraval u Tucsonu luksuzno je all-inclusive odredište poznato po raznovrsnim fitness satovima, wellness iskustvima, tretmanima za tijelo i zdravoj kuhinji. U Sedoni, Enchantment Resort sa svojim Mii amo spa centrom nudi jedinstvena zajednička iskustva poput partnerske joge, masaža i privatnih ceremonija povezivanja. Ovo područje dom je i novog Ambiente, Landscape Hotela – jedinog objekta u Sedoni s prestižnom Michelin Two Key oznakom i jedini hotel samo za odrasle u ovom području, koji je postao popularno utočište za parove u prolazu.
NEW ORLEANS, LOUISIANA.
New Orleans možda nije prva destinacija koja vam padne na pamet za intimni bijeg u dvoje, no izvan užurbane Bourbon Street, ovaj „Crescent City“ itekako zna ponuditi romantične trenutke. Prošetajte ruku pod ruku kroz Garden District, s njegovim sjenovitim ulicama, šarmantnim tramvajima i povijesnim kućama, ili posjetite Audubon Park i uživajte u pikniku ispod veličanstvenih stabala prekrivenih španjolskom mahovinom.
Iako grad nudi brojne boutique hotele s naglaskom na dizajn, The Ritz-Carlton, New Orleans u Francuskoj četvrti posebno je omiljen. Ovaj hotel privlači svojom povijesnom elegancijom i modernim sadržajima, uključujući spa centar od 25.000 četvornih stopa – najveći u gradu – te poznati glazbeni program u prigušenom ambijentu Davenport Loungea, gdje jazz svira duboko u noć.
Ako biste radije boravili malo dalje od gužve, ali i dalje u središtu zbivanja, Hotel Peter and Paul je pravi izbor za ljubitelje dizajna. Smješten u četiri povijesne zgrade – nekadašnjoj školi, župnom dvoru, crkvi i samostanu – ovaj boutique hotel očarava jedinstvenim detaljima na svakom koraku.
BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI.
Britanski Djevičanski otoci poznati su diljem svijeta po svojim kristalno čistim tirkiznim vodama i netaknutim bijelim plažama. Ovo tropsko utočište dom je i brojnih omiljenih hotela, uključujući Rosewood Little Dix Bay, koji već godinama privlači parove na medene mjesece, godišnjice ili spontane romantične bijegove.
Ovo osamljeno i privatno utočište na otoku Virgin Gorda nudi plažu u obliku polumjeseca dugu gotovo kilometar, bujne vrtove i pažljivo osoblje koje može organizirati sve – od plovidbe u zalazak sunca do privatnih večera na plaži pod zvijezdama. Gosti također mogu uživati u pažljivo osmišljenim izletima između otoka, otkrivajući skrivene plaže i vrhunska mjesta za ronjenje.
GMUNDEN, AUSTRIJA.
Smješten na obali prekrasnog jezera Traunsee, Gmunden je jedno od najšarmantnijih mjesta austrijske regije Salzkammergut. Okružen planinama i kristalno čistom vodom, ovaj mali gradić odiše mirnom i romantičnom atmosferom, idealnom za parove koji traže bijeg od svakodnevice. Njegove slikovite ulice, šarene kuće i povijesni trgovi stvaraju savršenu kulisu za opuštene šetnje uz jezero.
Jedna od glavnih atrakcija je impresivan dvorac Ort, smješten na otočiću povezanom mostom s obalom, koji izgleda kao iz bajke i često se smatra jednim od najfotografiranijih mjesta u Austriji. Gmunden je također poznat po tradicionalnoj keramici, koju možete pronaći u lokalnim radionicama i trgovinama. Bilo da uživate u vožnji brodom po jezeru, planinarenju u okolnim planinama ili jednostavno u miru uz vodu, Gmunden nudi savršenu kombinaciju prirode, romantike i austrijskog šarma.
NEW YORK.
Iako je New York poznat kao „grad koji nikad ne spava“, na Upper East Sideu čeka potpuno drugačije, mirnije i elegantnije iskustvo. Ova četvrt, sa svojim povijesnim brownstone kućama i ulicama obrubljenim drvećem, odiše klasičnom romantikom – od šetnji kroz Central Park, večera uz svijeće, do kupovine duž Madison Avenue.
Neki od najekskluzivnijih hotela u gradu, poput The Carlyle, A Rosewood Hotel i The Mark Hotel, nalaze se upravo ovdje. Najnoviji dodatak luksuznoj ponudi je The Surrey, A Corinthia Hotel, dizajniran od strane Martina Brudnizkog. Ovaj hotel spaja klasični njujorški Art Deco glamur s modernim luksuzom, uz vrhunsku gastronomiju i impresivan spa centar The Surrey Spa by Sisley Paris. Sve to čini savršeno utočište za luksuzan i romantičan boravak na Upper East Sideu.
PUNTA MITA, MEKSIKO.
Putnici koji traže „južno od granice“ odredište koje spaja avanturu i opuštanje, pronaći će Punta Mitu na pacifičkoj obali Meksika kao idealan izbor. Smještena svega 45 minuta sjeverno od Puerto Vallarte, ova destinacija oduševljava svojom prirodnom ljepotom i vrhunskim meksičkim gostoprimstvom, posebno u luksuznim resortima poput Four Seasons Resort Punta Mita i intimnog utočišta Naviva, a Four Seasons Resort, namijenjenog odraslima i smještenog u džungli.
Naviva broji samo 15 bungalova, od kojih svaki ima privatni bazen, stvarajući osjećaj potpune privatnosti i mira. Gosti mogu sudjelovati u temazcal ceremonijama, zvučnim terapijama i personaliziranim kulinarskim iskustvima osmišljenima prema njihovim željama. Boravak u Navivi ostavlja posjetitelje obnovljenima, opuštenima i ponovno povezanima s prirodom i partnerom.
SINGAPUR.
Singapur je jedan od najčišćih gradova koje možete posjetiti, ali i jedan od najupečatljivijih, s impresivnim neboderima i znamenitostima poput Marina Bay Sandsa i Gardens by the Bay. Mnogi vrhunski hoteli u gradu slave bogatu povijest i suvremeni duh ove države, među kojima se ističu Raffles Singapore i Mandarin Oriental, Singapore.
Ovog proljeća otvara se i Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree u sklopu Mandai Wildlife Reservea. Iako Singapur privlači raznolikom kuhinjom, prostranim vrtovima i blistavom arhitekturom, ovaj novi resort omogućuje gostima doslovno uranjanje u prirodu – od luksuznih kućica na drveću do spa tretmana u prostorima inspiriranima oblikom ljuski Sunda pangolina, stvarajući jedinstveno iskustvo opuštanja i povezanosti s okolišem.
COSTA SMERALDA, SARDINIJA.
Sa svojim svijetlim pješčanim plažama, tirkiznim morem, stjenovitim krajolicima i zgradama ukrašenima bugenvilijama, zadivljujuća ljepota ekskluzivne Costa Smeralde na Sardiniji ravna je samo glamuru posjetitelja koji ovdje dolaze. Sjeveroistočna obala otoka dom je luksuznih butika i elegantnih restorana u glamuroznom mjestu Porto Cervo, koje odiše sofisticiranošću i mediteranskim stilom života.
Nedaleko odatle, gosti mogu uživati u pravom luksuzu u hotelu Hotel Pitrizza, gdje je 49 soba smješteno među raskošnim cvjetnim vrtovima s pogledom na more. Ovo utočište pruža savršenu kombinaciju privatnosti, prirodne ljepote i vrhunske usluge, idealno za romantični bijeg u srcu Sardinije.
MAUI, HAWAII.
Maui zrači posebnom magijom koja se osjeća na cijelom otoku – od surovih polja lave i tropskih kišnih šuma do mirisnih plumeria cvjetova i migrirajućih grbavih kitova. Parovi dolaze kako bi se povezali s prirodom i doživjeli lokalnu kulturu, dok drugi uživaju u istraživanju bogatog morskog svijeta ili otkrivaju brojne plaže s bijelim i crnim pijeskom. Bez obzira na to kako odlučite provesti dane, otok vas uvijek iznova očarava.
Za intimni bijeg, idealan je boravak u hotelu Hotel Wailea, jedinom luksuznom hotelu na Havajima s oznakom Relais & Châteaux i jedinom hotelu namijenjenom isključivo odraslima. Poznat je po privatnosti, personaliziranoj usluzi i vrhunskoj gastronomiji. U večernjim satima, uz zalazak sunca nad morem, možete uživati u piću u Birdcage Baru, a zatim se prepustiti sedmosljednom privatnom večernjem iskustvu u otvorenoj kućici na drvetu – savršen završetak romantičnog dana.
KOSTARIKA.
„Pura Vida“ – što u prijevodu znači jednostavan ili čist život – nije samo svakodnevni izraz, već način života stanovnika Kostarike, koji žive s osjećajem zahvalnosti prema svijetu i prirodi. Ova zemlja dom je za otprilike 5% svjetske bioraznolikosti, što je čini pravim rajem za ljubitelje prirode.
Mjesta poput Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection nude parovima jedinstveno iskustvo uranjanja u netaknutu tropsku šumu. Gosti mogu uživati u aktivnostima poput spuštanja niz stijene, kupanja u rijeci, zipline avantura, penjanja po drveću i vođenih šetnji s prirodoslovcima. Na imanju se nalaze i plantaža kave, konjušnica, organski vrt za potrebe kuhinje te vrhunski centar za holističko blagostanje koji pruža potpunu obnovu tijela i duha.
PHUKET, TAJLAND.
Posjet udaljenom otoku Phuketu vrijedi svakog truda zbog njegovih netaknutih bijelih pješčanih plaža i kristalno čistog mora. Kada stignete, nagradite se boravkom u legendarnom resortu Amanpuri, prvom resortu poznatog brenda Aman, smještenom uz Andamansko more usred osamljene plantaže kokosa.
Iako se nude brojne aktivnosti izvan resorta, poput ronjenja i jedrenja, mnogi gosti radije ostaju unutar ovog luksuznog utočišta. Uživaju u privatnim paviljonima i vilama, opuštanju uz bazen tamnoplave boje ili u posjetu Holistic Wellness Centreu, gdje ih očekuju tradicionalne tajlandske metode liječenja i potpuni osjećaj opuštanja i ravnoteže.
JOSÉ IGNACIO, URUGVAJ.
Boemsko urugvajsko selo José Ignacio posljednjih je godina postalo sve popularnije primorsko utočište, privlačeći brojne međunarodne posjetitelje svojom surovom prirodom, prekrasnim plažama, vrhunskom gastronomijom i opuštenom atmosferom. Ovo mirno mjesto odiše jednostavnošću i elegancijom, idealno za bijeg od užurbanog života i uživanje u sporijem ritmu uz more.
Gosti s izraženim osjećajem za dizajn i umjetnost često odabiru boravak u hotelu Playa Vik, modernističkom objektu koji krasi impresivna zbirka umjetnina i spektakularan bazen na konzolnoj konstrukciji s pogledom na ocean. Ovaj jedinstveni hotel savršeno spaja luksuz, umjetnost i prirodnu ljepotu, pružajući nezaboravno iskustvo u José Ignaciu.
BALI, INDONEZIJA.
Otok Bali, smješten u središtu indonezijskog arhipelaga dugog gotovo 3.200 kilometara, već desetljećima privlači mladence, parove i zaljubljene iz cijelog svijeta. Njegova romantična atmosfera, srdačni ljudi, bogata i živopisna kuhinja te egzotični ugođaj čine ga jednim od najpoželjnijih odredišta za bijeg u dvoje.
Resort Four Seasons Resort Bali at Sayan dodatno naglašava sve te kvalitete, pružajući vrhunsku uslugu i nezaboravna iskustva. Za posebno romantičnu večer, osoblje može organizirati večeru od šest sljedova uz ribnjak s lotosima na krovu hotela, gdje vas pod zvjezdanim nebom čekaju svijeće, cvijeće i čaša šampanjca – savršen trenutak za stvaranje uspomena koje traju cijeli život.
BLUE RIDGE PLANINE, VIRGINIJA.
Kada je riječ o ikoničnim američkim krajolicima, veličanstvene Blue Ridge planine u Virginiji teško je nadmašiti. Ovo područje, zajedno s poznatom Blue Ridge Parkway cestom, pravi je raj za istraživače i ljubitelje planinarenja. Romantični pejzaži, svježi planinski zrak i beskrajni pogledi čine ga idealnim odredištem za parove koji žele pobjeći od svakodnevice.
Za ugodan i luksuzan boravak, mnogi biraju Primland, Auberge Resorts Collection. Smješten na čak 12.000 hektara, ovaj obnovljeni planinski resort nudi prostrane sobe, samostojeće kućice i luksuzne kabine, kao i kućice na drveću od aromatičnog cedra s pogledom na dolinu Kibler. Gosti mogu uživati u golfu na vrhunskom igralištu, opuštajućem spa centru te noćnom promatranju zvijezda u vlastitoj opservatoriji uz vodstvo lokalnog astronoma. Osim toga, dostupne su aktivnosti poput jahanja, vožnje ATV-om, fly-fishinga i gađanja glinenih golubova, za potpuni doživljaj prirode i avanture.
CUSCO, PERU.
Smješten u peruanskim Andama, ovaj bivši glavni grad Inka carstva obiluje bogatstvom – od arheoloških ostataka do veličanstvenih trgova i španjolske kolonijalne arhitekture. Prošetajte popločanim ulicama i divite se drvenim balkonima s bogatim rezbarijama ili uživajte u panoramskim pogledima na planine pri zalasku sunca.
Zbog svoje visine od gotovo 3.400 metara, Cusco može doslovno ostaviti bez daha, pa je luksuzni hotel Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel prilagodio svoje sobe kako bi gostima pružio dodatni komfor, uključujući oksigenaciju zraka u prostorijama. Apartmani nude podno grijanje, duboke kade za opuštanje i uslugu osobnog batlera. Ova povijesna palača, nekoć samostan, odiše romantičnom atmosferom i bezvremenskim šarmom, savršena za nezaboravan boravak u srcu Cusca.
LONDON, ENGLESKA.
Engleska prijestolnica nikada ne prestaje nadahnjivati, sa svojom bogatom poviješću, raznolikom kulturom, vrhunskom gastronomijom i profinjenim gostoprimstvom. Sve to dolazi do izražaja u luksuznom hotelu Raffles London at The OWO, smještenom u nekadašnjem Old War Officeu, koji je ponovno otvoren 2023. godine.
Parovi će uživati u prostranim i elegantnim sobama, kao i u impresivnom spa i wellness centru površine 27.000 četvornih stopa, razvijenom u suradnji s Guerlainom i Pillar Wellbeingom. Osim vrhunske kuhinje chefa Mauroa Colagreca, posebnu čar pruža i Spy Bar inspiriran James Bondom, gdje ledeni martini i sofisticirana atmosfera stvaraju savršenu romantičnu večer u srcu Londona.
