FOTO Skandinavska 'it djevojka' živi život iz snova - ovo su navike koje nikad ne preskače

Clara Wahlqvist švedski je model i digitalna kreatorica koja je karijerom u svijetu mode i sudjelovanjem na izboru za Miss Universe Švedske izgradila prepoznatljiv lifestyle brend na društvenim mrežama. Danas je najpoznatija kao skandinavska 'it djevojka' nove generacije, ona koja ne prikazuje samo estetiku, nego ju živi
Njezin Instagram (@claraalinnea) kombinacija je mode, wellnessa, putovanja i minimalizma, ali ono što je čini zanimljivom nije samo vizualni dojam, nego osjećaj dosljednosti i mira koji provlači kroz svaki segment svog sadržaja.
Za razliku od klasičnih influencerica koje grade profil oko trendova, Clara gradi oko rutine. Njezin lifestyle djeluje jednostavno, ali upravo ta jednostavnost je rezultat jasno definiranih navika koje se ponavljaju iz dana u dan i stvaraju dojam “laganog života”.
Prije svega, njezini dani počinju bez žurbe, jutro bez mobitela i kaosa postavlja ton ostatka dana. Umjesto brzog ulaska u digitalni svijet, bira mir i spor start koji joj daje fokus. Taj osjećaj kontrole nastavlja se kroz pokret, jer je redovita fizička aktivnost, bilo da je riječ o pilatesu ili treningu, dio njezine svakodnevice, ali bez ekstremnog pristupa
Njega kože i prirodan izgled važniji su od složene šminke ili pretjeranog stiliziranja, što se savršeno uklapa u skandinavski pristup “manje je više”.
Uz to, svjesno uzima pauze od ekrana i društvenih mreža, iako je upravo tamo najaktivnija, digitalni detox za nju nije trend nego potreba za mentalnim resetom.
Na kraju, možda i najprepoznatljiviji dio njezina lifestylea je pažnja prema detaljima.
Bilo da se radi o odabiru odjeće, uređenju prostora ili jutarnjoj kavi, sve je promišljeno, ali nenametljivo. Upravo te male stvari stvaraju dojam estetike koja izgleda spontano, iako je zapravo pažljivo izgrađena.
Clarin primjer pokazuje kako “it djevojka” danas nije samo osoba koja prati trendove, nego netko tko gradi vlastiti ritam života. U njezinu slučaju, estetika nije fasada, nego rezultat navika koje se ponavljaju dovoljno dosljedno da život počne izgledati kao pažljivo režirana, ali prirodna priča.
