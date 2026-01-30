FOTO 'Skoro sam na pilatesu doživjela orgazam - evo koja vježba ga je potaknula'

„Radili smo podizanje nogu i nakon otprilike deset ponavljanja osjetila sam trnce po tijelu“, ispričala je. „Pomislila sam: ‘Ovo sigurno ne bi trebalo tako izgledati? Znojila sam se i osjećaj je bio vrlo sličan onome koji inače imam u krevetu. Kad sam shvatila da se vrhunac približava, uspaničila sam se i morala stati. Ne znam jesu li moje teško disanje drugi primijetili.“ „Naravno da je osjećaj bio ugodan - ali ne i primjeren za vježbe trbušnjaka u teretani!“ | Foto: Instagram/sarahxlloyd