FOTO 'Skoro sam na pilatesu doživjela orgazam - evo koja vježba ga je potaknula'

Iako vježbanje povezujemo s bolovima u mišićima i znojem, za neke ono može izazvati i potpuno neočekivane reakcije tijela. Fitness manekenka Sarah Lloyd iz Australije ostala je zatečena nakon što je tijekom sata pilatesa gotovo doživjela orgazam
Fitness model Sarah Lloyd navikla je na intenzivne treninge - sudjelovala je u ultramaratonima i redovita je posjetiteljica teretane.
Ova 25-godišnjakinja svakodnevno trenira bez iznimke i inače obožava vježbanje, no tijekom nedavne grupne vježbe doživjela je neugodno iznenađenje. Kako sama kaže, uspaničila se kada joj je određena vježba za trbušne mišiće povisila razinu oksitocina dok se borila protiv orgazma.
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
Foto: Instagram/sarahxlloyd
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
Iskustvo ju je toliko prestrašilo da se sada boji ponovno izvoditi tu istu vježbu.
„Sasvim slučajno sam otkrila svoju ‘magičnu tehniku orgazma’“, rekla je influencerica koja na Instagramu ima 131 tisuću pratitelja.
„Treniram svaki dan. Najčešće idem sama u teretanu, ali ponekad se priključim i grupnim treninzima.“
Upravo na jednom takvom grupnom satu stvari su krenule u neočekivanom smjeru.
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
„Radili smo podizanje nogu i nakon otprilike deset ponavljanja osjetila sam trnce po tijelu“, ispričala je. „Pomislila sam: ‘Ovo sigurno ne bi trebalo tako izgledati? Znojila sam se i osjećaj je bio vrlo sličan onome koji inače imam u krevetu. Kad sam shvatila da se vrhunac približava, uspaničila sam se i morala stati. Ne znam jesu li moje teško disanje drugi primijetili.“
„Naravno da je osjećaj bio ugodan - ali ne i primjeren za vježbe trbušnjaka u teretani!“
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
COREGASMI -
Orgazmi izazvani vježbanjem, poznati kao coregasmi, relativno su rijetki, ali nisu nepoznati. Seksualna istraživačica Debby Herbenick, autorica knjige The Coregasm Workout, procjenjuje da ih doživi oko 10 posto ljudi.
„Najčešće su slični orgazmima koji se doživljavaju tijekom vaginalnog odnosa, ali su blaži, manje intenzivni i više ‘trnčasti’“, rekla je za Self.
„Traju otprilike jednako dugo kao i orgazmi tijekom seksa, a javljaju se tijekom vježbi koje snažno aktiviraju mišiće trupa.“
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
Ne događaju se, dodaje, nakon „trećeg ili četvrtog trbušnjaka“, već kada su mišići trupa već iscrpljeni.
Prema Healthlineu, najčešće ih mogu izazvati trbušnjaci, podizanja nogu, podizanja koljena, potisci kukova, čučnjevi i viseća podizanja ispruženih nogu. Kod muškaraca ih mogu potaknuti i sklekovi, dizanje utega, penjanje, zgibovi i slične vježbe.
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
IZBJEGAVANJE PILATESA -
Lloyd, koja dolazi s australske Gold Coast obale, sada izbjegava određene vrste treninga kako ne bi slučajno „previše uživala“ tijekom vježbanja.
„Najgore mi je na pilatesu“, priznaje. „Instruktor kaže da radimo podizanje nogu, a ja ih jednostavno moram odbiti. Ne mogu ih raditi jer bih doslovno doživjela orgazam.“
„Zasad me nijedan instruktor nije pitao zašto - i iskreno se nadam da ni neće.“
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
O svemu je povjerila prijateljici, koja je, kako kaže, ostala potpuno zatečena.
„Nikad nisam vidjela da izgleda tako šokirano“, rekla je. „Nije nikad čula za tako nešto, a iskreno, ni ja prije nego što sam sama to doživjela.“
„Ne znamo nikoga drugoga tko to može - ili su možda jednostavno previše neugodno iznenađeni da bi priznali.“
Što se tiče njezina novog izazova - izbjegavanja orgazma - Lloyd danas na cijelu situaciju može gledati s dozom humora, ali treninge planira vrlo pažljivo.
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
„Sada sam jako strukturirana u treniranju. Znam točno što radim na svakom treningu i držim se rutine koja mi odgovara i izbjegava neugodne situacije“, kaže.
„Uvijek prvo radim kardio, zatim dva dana noge i jedan dan ruke. Nakon godina intenzivnog treninga jako dobro poznajem svoje tijelo. To je jednostavno jedna od onih čudnih stvari koje s vremenom otkriješ.“
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
Lloyd je sudjelovala u šest ultramaratona, no morala ih je prestati trčati zbog stres-frakture kralježnice.
„Fitness mi je oduvijek velika strast“, kaže. „Ultramaratoni su iznimno zahtjevni, brdoviti i traže vrhunsku kondiciju. Mnogi se trče po trail stazama, što ih čini još težima.“
| Foto: Instagram/sarahxlloyd
