Iako vježbanje povezujemo s bolovima u mišićima i znojem, za neke ono može izazvati i potpuno neočekivane reakcije tijela. Fitness manekenka Sarah Lloyd iz Australije ostala je zatečena nakon što je tijekom sata pilatesa gotovo doživjela orgazam
FOTO 'Skoro sam na pilatesu doživjela orgazam - evo koja vježba ga je potaknula'
Fitness model Sarah Lloyd navikla je na intenzivne treninge - sudjelovala je u ultramaratonima i redovita je posjetiteljica teretane. Ova 25-godišnjakinja svakodnevno trenira bez iznimke i inače obožava vježbanje, no tijekom nedavne grupne vježbe doživjela je neugodno iznenađenje. Kako sama kaže, uspaničila se kada joj je određena vježba za trbušne mišiće povisila razinu oksitocina dok se borila protiv orgazma. | Foto: Instagram/sarahxlloyd
