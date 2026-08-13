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ODMOR U PRIRODI

FOTO Skriveno imanje u Istri spaja kamen, šumu i luksuz: 'Ovdje vrijeme kao da stoji'

Sve više putnika na odmoru traži nešto više od lijepog smještaja – žele autentičnost, mir i osjećaj života kakav je nekada bio. Upravo takvu atmosferu pruža imanje smješteno u središnjoj Istri, okruženo zelenilom, šumom i starim kamenim zidovima
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Na gotovo 9000 četvornih metara građevinskog zemljišta smjestio se kompleks koji spaja tradicionalnu istarsku arhitekturu i suvremenu udobnost. Vlasnici su pritom nastojali zadržati privatnost i karakter prostora, pa cijelo imanje djeluje izdvojeno od svakodnevice i potpuno uronjeno u prirodu. | Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Na gotovo 9000 četvornih metara građevinskog zemljišta smjestio se kompleks koji spaja tradicionalnu istarsku arhitekturu i suvremenu udobnost. Vlasnici su pritom nastojali zadržati privatnost i karakter prostora, pa cijelo imanje djeluje izdvojeno od svakodnevice i potpuno uronjeno u prirodu. | Foto: PRIVATNA ARHIVA
Komentari 0

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