FOTO Skriveno imanje u Istri spaja kamen, šumu i luksuz: 'Ovdje vrijeme kao da stoji'

Sve više putnika na odmoru traži nešto više od lijepog smještaja – žele autentičnost, mir i osjećaj života kakav je nekada bio. Upravo takvu atmosferu pruža imanje smješteno u središnjoj Istri, okruženo zelenilom, šumom i starim kamenim zidovima
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Na gotovo 9000 četvornih metara građevinskog zemljišta smjestio se kompleks koji spaja tradicionalnu istarsku arhitekturu i suvremenu udobnost. Vlasnici su pritom nastojali zadržati privatnost i karakter prostora, pa cijelo imanje djeluje izdvojeno od svakodnevice i potpuno uronjeno u prirodu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Na gotovo 9000 četvornih metara građevinskog zemljišta smjestio se kompleks koji spaja tradicionalnu istarsku arhitekturu i suvremenu udobnost. Vlasnici su pritom nastojali zadržati privatnost i karakter prostora, pa cijelo imanje djeluje izdvojeno od svakodnevice i potpuno uronjeno u prirodu.
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Foto: PRIVATNA ARHIVA
Na gotovo 9000 četvornih metara građevinskog zemljišta smjestio se kompleks koji spaja tradicionalnu istarsku arhitekturu i suvremenu udobnost. Vlasnici su pritom nastojali zadržati privatnost i karakter prostora, pa cijelo imanje djeluje izdvojeno od svakodnevice i potpuno uronjeno u prirodu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Kompleks se sastoji od tri međusobno povezane cjeline – glavne kamene kuće, gostinjske kuće i tornja. Svaki objekt ima svoj karakter, ali zajedno stvaraju skladnu cjelinu u kojoj ima dovoljno prostora za druženje, ali i za povlačenje i mir.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Već na prvi pogled dominiraju materijali karakteristični za istarski kraj. Kamen, drvo, stare škure i zelenilom obrasli vrtovi stapaju se s okolnim krajolikom, dok interijer donosi neočekivan spoj starog i novog.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
U glavnoj kući tako se klasični komadi namještaja, vintage komode, klavir i masivni drveni stolovi kombiniraju s lijevanim betonskim podovima, industrijskom rasvjetom i čeličnim stubištem. Umjesto strogo definiranog stila, prostor djeluje kao da se oblikovao godinama, predmet po predmet.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Posebnu pažnju privlači gostinjska kamena kuća s velikom staklenom stijenom. Ona otvara prostor prema okolnoj šumi i propušta obilje dnevnog svjetla, a istodobno stvara zanimljiv kontrast masivnim kamenim zidovima.
Pogled na prirodu tako postaje dio interijera, pa boravak u kući ostavlja dojam kao da se nalazi usred same šume. Moderni stakleni elementi pritom ne potiskuju tradicionalnu arhitekturu, nego je dodatno naglašavaju.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Treća cjelina, toranj, funkcionira kao zasebna smještajna jedinica. U prizemlju se nalaze dnevni boravak, dodatna kuhinja, kupaonica, mini kino i terasa, dok je na katu smještena spavaća soba s izravnim izlazom u vrt.
Osim tradicionalne arhitekture, imanje nudi i niz sadržaja namijenjenih potpunom odmoru. Wellness zona uključuje saunu od iroka, betonski jacuzzi i kamin, a tu su i samostojeće kade, teretana, klavir, mini kino te brojni prostori za druženje.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
U središtu vanjskog prostora nalazi se bazen površine čak 100 četvornih metara. Unatoč veličini, uklopljen je tako da ne dominira prostorom, nego djeluje kao prirodan nastavak vrta i okolnog zelenila.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Cijelo imanje zamišljeno je kao mjesto hedonizma, ali ne kroz naglašenu raskoš. Naglasak je prije svega na miru, privatnosti, prirodi i vremenu koje gosti mogu posvetiti sebi.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Velika površina parcele ostavlja i mogućnost budućeg razvoja kompleksa, no njegova najveća vrijednost trenutačno nije samo u kvadratima, bazenu ili broju prostorija. Ono što ga izdvaja jest atmosfera koju stvaraju spoj stare kamene arhitekture, prirode i pažljivo uređenih prostora.
Upravo zato boravak ovdje djeluje kao svojevrsni bijeg od ubrzane svakodnevice. Dani prolaze sporije, a cijelo mjesto ostavlja dojam prostora u kojem se jednostavno može zastati, odmoriti i vratiti vlastitom ritmu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA