FOTO Slavonski Brod dobio ogromnog snjegovića: Visok je gotovo tri i pol metra

Slavonski Brod ovih je dana postao dom jednog od najvećih snjegovića u regiji. Jadranko Lovaković, Izgradio je impresivnog snježnog diva visokog gotovo 3,5 metra
Napravio je snjegovića da obraduje mališane u Slavonskom brodu. Njegova visina i skladan oblik pravo su remek-djelo lokalnog zimskog stvaralaštva. Jadranko ističe da je posao bio zahtjevan, ali i zabavan: - Trebalo mi je ukupno 19 sati rada - kaže Jadranko. | Foto: ivica galovic/Pixsell
