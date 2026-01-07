FOTO Slavonski Brod dobio ogromnog snjegovića: Visok je gotovo tri i pol metra

Slavonski Brod ovih je dana postao dom jednog od najvećih snjegovića u regiji. Jadranko Lovaković, Izgradio je impresivnog snježnog diva visokog gotovo 3,5 metra
Napravio je snjegovića da obraduje mališane u Slavonskom brodu. Njegova visina i skladan oblik pravo su remek-djelo lokalnog zimskog stvaralaštva. Jadranko ističe da je posao bio zahtjevan, ali i zabavan: - Trebalo mi je ukupno 19 sati rada - kaže Jadranko.
| Foto: ivica galovic/Pixsell
Napravio je snjegovića da obraduje mališane u Slavonskom brodu. Njegova visina i skladan oblik pravo su remek-djelo lokalnog zimskog stvaralaštva. Jadranko ističe da je posao bio zahtjevan, ali i zabavan: - Trebalo mi je ukupno 19 sati rada - kaže Jadranko.
|
Foto: ivica galovic/Pixsell
Napravio je snjegovića da obraduje mališane u Slavonskom brodu. Njegova visina i skladan oblik pravo su remek-djelo lokalnog zimskog stvaralaštva. Jadranko ističe da je posao bio zahtjevan, ali i zabavan: - Trebalo mi je ukupno 19 sati rada - kaže Jadranko.
| Foto: ivica galovic/Pixsell
Susjedi i prolaznici s oduševljenjem su promatrali kako snjegović polako dobiva svoje konture. Djeca su posebno bila oduševljena, fotografirali su se kraj bijelog diva i pravili manje snjegoviće po njegovom uzoru.
| Foto: ivica galovic/Pixsell
Ovaj rekordni snježni lik u Slavonskom Brodu pokazuje da zima može donijeti veliku radost građana i naravno - kreativnost. Zahvaljući Jadranku, nastao je spektakularan prizor koji će zasigurno ostati u sjećanju mnogih građana.
| Foto: ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell