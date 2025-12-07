FOTO Sljeme i dalje prosinački favorit za izlazak u prirodu: Ovaj put bez puno snijega!

Sunčano vrijeme i iznadprosječne temperature stvorile su gotovo jesenski ugođaj, a ugostiteljski objekti na vrhu radili su punim kapacitetom. Iako je dio posjetitelja komentirao kako im nedostaje snijeg koji obično donese pravi adventski ugođaj na planini, većina se složila da je ovakav dan idealna prilika za boravak u prirodi i bijeg od gradske gužve. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL