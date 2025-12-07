FOTO Sljeme i dalje prosinački favorit za izlazak u prirodu: Ovaj put bez puno snijega!
Sljemenske staze ove su nedjelje bile prepune šetača i rekreativaca koji su iskoristili neuobičajeno toplo prosinačko vrijeme. Iako je početak prosinca tradicionalno rezerviran za prve ozbiljnije snježne pokrivače na Medvednici, ovog 7. prosinca Sljeme je ostalo gotovo potpuno bez snijega, no to nije spriječilo Zagrepčane da uživaju u danu na planini.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL