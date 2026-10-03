FOTO Spektakl pred Splitom: Pogledajte prizor sa starta Mrdujske regate

Spektakularan prizor mogao se vidjeti u subotu sa Sustipana, odakle se pružao pogled na start 95. Mrdujske regate. More pred Splitom ispunile su jedrilice koje su u 11 sati krenule prema otočiću Mrduja, a zatim natrag prema Splitu
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Na startu su se našla čak 202 broda, a znak za početak regate dao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Pred jedriličarima je tradicionalna ruta Split – Mrduja – Split, pri čemu ih do otočića dijeli oko 11 nautičkih milja, nakon čega slijedi povratak prema gradu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na startu su se našla čak 202 broda, a znak za početak regate dao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Pred jedriličarima je tradicionalna ruta Split – Mrduja – Split, pri čemu ih do otočića dijeli oko 11 nautičkih milja, nakon čega slijedi povratak prema gradu.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na startu su se našla čak 202 broda, a znak za početak regate dao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Pred jedriličarima je tradicionalna ruta Split – Mrduja – Split, pri čemu ih do otočića dijeli oko 11 nautičkih milja, nakon čega slijedi povratak prema gradu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovogodišnja Mrduja posebno je privukla pozornost jer je prvi put nakon pet godina prijavljeno više od 200 brodova. Na startu ih se konačno okupilo 202, stvarajući dojmljivu kulisu pred splitskom obalom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Mrdujska regata održava se još od 1927. godine te slovi za najstariju i najmasovniju regatu na hrvatskoj strani Jadrana, kao i jednu od najstarijih regata u Europi. Svake godine privlači brojne jedriličare iz Hrvatske i inozemstva.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovogodišnje izdanje dio je Splitskog festivala jedrenja u organizaciji Jedriličarskog kluba Labud. Nakon završetka regate predviđeno je i proglašenje pobjednika, a najbržoj jedrilici pripast će pobjednički pehar.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pogled sa Sustipana na desetke bijelih jedara koja su istodobno krenula prema pučini još je jednom pokazao zašto je Mrdujska regata jedan od najprepoznatljivijih jedriličarskih događaja u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL