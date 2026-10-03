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START ZA PAMĆENJE

FOTO Spektakl pred Splitom: Pogledajte prizor sa starta Mrdujske regate

Spektakularan prizor mogao se vidjeti u subotu sa Sustipana, odakle se pružao pogled na start 95. Mrdujske regate. More pred Splitom ispunile su jedrilice koje su u 11 sati krenule prema otočiću Mrduja, a zatim natrag prema Splitu
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Split: Pogled sa Sustipana na start Mrduljske Regate
Na startu su se našla čak 202 broda, a znak za početak regate dao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Pred jedriličarima je tradicionalna ruta Split – Mrduja – Split, pri čemu ih do otočića dijeli oko 11 nautičkih milja, nakon čega slijedi povratak prema gradu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Na startu su se našla čak 202 broda, a znak za početak regate dao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Pred jedriličarima je tradicionalna ruta Split – Mrduja – Split, pri čemu ih do otočića dijeli oko 11 nautičkih milja, nakon čega slijedi povratak prema gradu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 1

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