FOTO Batman, banane, klaunovi na Fašničkom trku u Samoboru: Pogledajte sve sjajne maske

Drugi fašnički vikend u Samoboru započeo je u sportskom i veselom duhu – održano je drugo izdanje Fašnik trka, koje je na startu i cilju na Trgu kralja Tomislava okupilo brojne rekreativce, sportaše i zaljubljenike u maškare
U organizaciji Turističke zajednice grada Samobora i Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor, utrka se trčala dionicom dugom pet kilometara kroz šire gradsko središte. Start i cilj bili su smješteni na središnjem gradskom trgu, koji je i ovoga puta bio ispunjen navijačima, znatiželjnim prolaznicima i šarenim kostimima.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
U organizaciji Turističke zajednice grada Samobora i Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor, utrka se trčala dionicom dugom pet kilometara kroz šire gradsko središte. Start i cilj bili su smješteni na središnjem gradskom trgu, koji je i ovoga puta bio ispunjen navijačima, znatiželjnim prolaznicima i šarenim kostimima.
|
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
U organizaciji Turističke zajednice grada Samobora i Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor, utrka se trčala dionicom dugom pet kilometara kroz šire gradsko središte. Start i cilj bili su smješteni na središnjem gradskom trgu, koji je i ovoga puta bio ispunjen navijačima, znatiželjnim prolaznicima i šarenim kostimima.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Posebnost Fašnik trka nije samo sportski izazov, već i karnevalska atmosfera – sudionici su na stazu izašli maskirani, a osim najbržih trkača, prigodno su nagrađeni i oni s najkreativnijim kostimima. Upravo ta kombinacija sporta, zabave i maštovitosti daje utrci prepoznatljiv fašnički pečat.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Događaj je dio bogatog programa samoborskog Fašnika, koji tijekom drugog vikenda donosi niz manifestacija za sve generacije – od dječjih programa do koncerata i tradicionalnih povorki. Fašnik trk tako je još jednom uspješno spojio rekreaciju i karnevalsku tradiciju, potvrdivši da Samobor i ove godine živi u znaku smijeha, maski i dobre energije.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL