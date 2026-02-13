FOTO Batman, banane, klaunovi na Fašničkom trku u Samoboru: Pogledajte sve sjajne maske

Događaj je dio bogatog programa samoborskog Fašnika, koji tijekom drugog vikenda donosi niz manifestacija za sve generacije – od dječjih programa do koncerata i tradicionalnih povorki. Fašnik trk tako je još jednom uspješno spojio rekreaciju i karnevalsku tradiciju, potvrdivši da Samobor i ove godine živi u znaku smijeha, maski i dobre energije. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL