Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SVE BOLJE OD BOLJEG!

FOTO Batman, banane, klaunovi na Fašničkom trku u Samoboru: Pogledajte sve sjajne maske

Drugi fašnički vikend u Samoboru započeo je u sportskom i veselom duhu – održano je drugo izdanje Fašnik trka, koje je na startu i cilju na Trgu kralja Tomislava okupilo brojne rekreativce, sportaše i zaljubljenike u maškare
Samobor: Održan 2. Fašnički trk
U organizaciji Turističke zajednice grada Samobora i Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor, utrka se trčala dionicom dugom pet kilometara kroz šire gradsko središte. Start i cilj bili su smješteni na središnjem gradskom trgu, koji je i ovoga puta bio ispunjen navijačima, znatiželjnim prolaznicima i šarenim kostimima. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/56
U organizaciji Turističke zajednice grada Samobora i Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor, utrka se trčala dionicom dugom pet kilometara kroz šire gradsko središte. Start i cilj bili su smješteni na središnjem gradskom trgu, koji je i ovoga puta bio ispunjen navijačima, znatiželjnim prolaznicima i šarenim kostimima. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026