FOTO Srdele planule: Pogledajte cijene ribe u šibenskoj ribarnici

Na šibenskoj ribarnici jutros je ponovno zavladalo posebno raspoloženje jer je, nakon razdoblja lovostaja, po prvi put stigla manja količina svježih srdela
Iako je ulov bio skroman, vijest se brzo proširila među kupcima pa su se mnogi već u ranim satima uputili prema štandovima kako bi osigurali svoju porciju ove omiljene plave ribe.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Iako je ulov bio skroman, vijest se brzo proširila među kupcima pa su se mnogi već u ranim satima uputili prema štandovima kako bi osigurali svoju porciju ove omiljene plave ribe. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Iako je ulov bio skroman, vijest se brzo proširila među kupcima pa su se mnogi već u ranim satima uputili prema štandovima kako bi osigurali svoju porciju ove omiljene plave ribe.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Uz srdele, ponuda na ribarnici i dalje je raznolika - od bijele ribe do liganja - no upravo su svježe srdele bile u središtu pozornosti.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Cipli su 12 eura kila.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Divlji brancin, orada je 30 eura po kili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Srdele su četiri eura po kili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL