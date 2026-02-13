Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRESKUPO ILI?

FOTO Srdele planule: Pogledajte cijene ribe u šibenskoj ribarnici

Na šibenskoj ribarnici jutros je ponovno zavladalo posebno raspoloženje jer je, nakon razdoblja lovostaja, po prvi put stigla manja količina svježih srdela
Šibenik: Skromna ponuda srdela i ostale ribe na ribarnici
Iako je ulov bio skroman, vijest se brzo proširila među kupcima pa su se mnogi već u ranim satima uputili prema štandovima kako bi osigurali svoju porciju ove omiljene plave ribe. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/16
Iako je ulov bio skroman, vijest se brzo proširila među kupcima pa su se mnogi već u ranim satima uputili prema štandovima kako bi osigurali svoju porciju ove omiljene plave ribe. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026