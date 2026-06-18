FOTO Stranci tvrde da je ovo 20 najmagičnijih mjesta u Hrvatskoj. Slažete se s njima?

Hrvatska, smještena uz Jadransko more, sve je popularnija turistička destinacija. Poznata je po nacionalnim parkovima, srednjovjekovnim gradovima i bogatoj povijesti. Donosimo 20 čarobnih mjesta koja vrijedi posjetiti
U nastavku pogledajte najmagičnija mjesta u Hrvatskoj prema britanskoj internetskoj stranici Espresso. U komentarima nam recite što mislite o njihovom izboru.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najmagičnija mjesta u Hrvatskoj prema britanskoj internetskoj stranici Espresso. U komentarima nam recite što mislite o njihovom izboru. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najmagičnija mjesta u Hrvatskoj prema britanskoj internetskoj stranici Espresso. U komentarima nam recite što mislite o njihovom izboru.
| Foto: Canva/123RF
SPLIT Split je najveći grad na dalmatinskoj obali i jedno od najvažnijih turističkih središta Hrvatske. Split Poznat je po Dioklecijanovoj palači, impresivnom rimskom kompleksu iz 4. stoljeća smještenom u samom srcu grada. Brdo Marjan idealno je mjesto za šetnju, rekreaciju i uživanje u prekrasnom pogledu na grad i more. Split je također izvrsna polazna točka za istraživanje otoka, nacionalnih parkova i tvrđave Klis.
| Foto: 123RF
KORČULA Korčula je jedan od najljepših hrvatskih otoka, poznata po bogatoj povijesti i srednjovjekovnoj arhitekturi. Korčula Njezin stari grad često se uspoređuje s Dubrovnikom zbog kamenih zidina i uskih ulica. Posjetitelji mogu obići Katedralu sv. Marka i kuću Marka Pola. Uz kulturne znamenitosti, otok nudi i prekrasne plaže te kristalno čisto more.
| Foto: Zvonimir Barisin
KRKA NATIONAL PARK Nacionalni park Krka jedno je od najpoznatijih prirodnih čuda Hrvatske. Krka National Park Najveća atrakcija je Skradinski buk, impresivan slap s brojnim kaskadama. Park nudi uređene staze kroz šumu i uz rijeku, idealne za istraživanje. Savršena je destinacija za ljubitelje prirode i aktivnog odmora.
| Foto: NP Krka
HVAR Hvar je jedan od najpopularnijih hrvatskih otoka, poznat po luksuzu, noćnom životu i prekrasnim plažama. Hvar Privlači turiste iz cijelog svijeta, uključujući mnoge poznate osobe. Osim zabave, otok nudi bogatu povijest, vinograde i izvrsnu gastronomiju. Posebno je poznat po vrhunskim morskim specijalitetima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ELAFITSKI OTOCI Elafitski otoci predstavljaju skupinu mirnih i slikovitih otoka u blizini Dubrovnika. Elaphiti Islands Najpoznatiji među njima su Lopud, Koločep i Šipan. Nude kristalno čisto more, skrivene uvale i bogatu mediteransku vegetaciju. Idealni su za opuštanje i jednodnevne izlete.
| Foto: 123RF
PULA Pula je grad bogate rimske povijesti i jedna od najvažnijih destinacija u Istri. Pula Najpoznatija znamenitost je rimska Arena, jedan od najbolje očuvanih amfiteatara na svijetu. Grad nudi i brojne plaže te kristalno čisto more. Savršena je kombinacija povijesti, kulture i odmora.
| Foto: 123RF
ZLATNI RAT Zlatni rat na otoku Braču jedna je od najpoznatijih i najfotografiranijih plaža u Hrvatskoj. Zlatni Rat Poseban je po svom obliku koji mijenja smjer ovisno o vjetru i morskim strujama. Plaža je idealna za surfanje, kupanje i sunčanje. S nje se pruža spektakularan pogled na Jadransko more.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
DUBROVNIK Dubrovnik je svjetski poznat po svojim impresivnim zidinama i povijesnoj jezgri. Dubrovnik Grad je dodatno proslavljen kao lokacija snimanja serije Igra Prijestolja. Posjetitelji mogu istražiti Knežev dvor, gradske zidine i brojne muzeje. Plaža Banje savršena je za opuštanje uz pogled na stari grad.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
VIS Vis je jedan od najočuvanijih i najautentičnijih hrvatskih otoka. Vis Poznat je po prekrasnim plažama poput Stinive i Srebrne te bogatoj vinskoj tradiciji. Idealan je za ronjenje, kajaking i istraživanje morskih špilja. Njegova mirna atmosfera privlači ljubitelje prirode i tišine.
| Foto: 123RF
PLITVIČKA JEZERA Plitvička jezera najveći su i najstariji nacionalni park u Hrvatskoj. Plitvice Lakes National Park Park se sastoji od 16 međusobno povezanih jezera i brojnih slapova. Pod zaštitom je UNESCO-a i jedno je od najljepših prirodnih područja Europe. Staze su prilagođene svim vrstama posjetitelja.
| Foto: 123RF
ZAGREB Zagreb je glavni grad Hrvatske i njezino kulturno središte. Zagreb Poznat je po brojnim muzejima, živopisnim trgovima i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posebno se ističe Muzej prekinutih veza kao jedinstvena atrakcija. Grad nudi spoj povijesti, modernog života i zelenih parkova.
| Foto: 123RF
GALEŠNJAK Galešnjak je mali nenaseljeni otok poznat po svom prirodnom obliku srca. Galešnjak Često ga nazivaju “Otok ljubavi” i popularan je među parovima. Okružen je tirkiznim morem i skrivenim plažama. Do njega se najčešće dolazi brodom iz Zadra.
| Foto: Google Maps
ROVINJ Rovinj je jedan od najromantičnijih gradova na Jadranu, smješten u Istri. Rovinj Poznat je po šarenim kućama, uskim ulicama i umjetničkoj atmosferi. Grad nudi brojne galerije, restorane i plaže. Često ga uspoređuju s Venecijom zbog njegovog posebnog šarma.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZADAR Zadar je poznat po jedinstvenim Morskim orguljama koje stvaraju glazbu uz pomoć valova. Zadar Grad ima bogatu povijest i znamenitosti poput crkve sv. Donata. Posebno je poznat po spektakularnim zalascima sunca. Kombinira povijest, umjetnost i prirodne ljepote.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
PRIMOŠTEN Primošten je slikovit dalmatinski gradić smješten na malom poluotoku. Primošten Poznat je po kamenim kućama, uskim ulicama i crkvi sv. Jurja. Grad nudi prekrasne poglede na more i okolne otoke. Također je poznat po vinogradima i proizvodnji vina Babić.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
MLJET Nacionalni park Mljet pravi je raj za ljubitelje prirode i mira. Mljet National Park Posebno su poznata Veliko i Malo jezero, idealna za kupanje i kajaking. Na otočiću usred jezera nalazi se benediktinski samostan iz 12. stoljeća. Mljet je savršena destinacija za opuštanje daleko od gužve.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
TROGIR Trogir je povijesni grad pod zaštitom UNESCO-a, smješten u blizini Splita. Trogir Poznat je po svojoj srednjovjekovnoj jezgri, venecijanskim palačama i katedrali sv. Lovre. Grad odiše poviješću i autentičnim dalmatinskim šarmom. Također je poznat po vrhunskoj gastronomiji.
| Foto: 123RF
GORSKI KOTAR Gorski kotar poznat je kao zelena oaza Hrvatske zbog svojih gustih šuma i planinskog krajolika. Gorski Kotar Idealan je za planinarenje, biciklizam i zimske aktivnosti. Nacionalni park Risnjak i Bijele stijene glavne su atrakcije regije. Ovo područje pruža potpuni bijeg u prirodu.
| Foto: PROFIMEDIA
KORNATI NATIONAL PARK Kornati su jedinstveni arhipelag od 89 otoka i otočića usred Jadrana. Kornati National Park Poznati su po svojoj divljoj ljepoti, stjenovitim obalama i kristalno čistom moru. Idealni su za jedrenje, ronjenje i istraživanje skrivenih uvala. Ovdje se može doživjeti potpuni mir i netaknuta priroda.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
LOKRUM Lokrum je mali otok udaljen samo deset minuta vožnje brodom od Dubrovnika. Lokrum Poznat je po benediktinskom samostanu, botaničkom vrtu i staroj utvrdi. Otok je savršeno mjesto za jednodnevni izlet i bijeg od gradske gužve. Njegova mirna atmosfera i bogata povijest čine ga posebnom atrakcijom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA