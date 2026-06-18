FOTO Stranci tvrde da je ovo 20 najmagičnijih mjesta u Hrvatskoj. Slažete se s njima?

SPLIT Split je najveći grad na dalmatinskoj obali i jedno od najvažnijih turističkih središta Hrvatske. Split Poznat je po Dioklecijanovoj palači, impresivnom rimskom kompleksu iz 4. stoljeća smještenom u samom srcu grada. Brdo Marjan idealno je mjesto za šetnju, rekreaciju i uživanje u prekrasnom pogledu na grad i more. Split je također izvrsna polazna točka za istraživanje otoka, nacionalnih parkova i tvrđave Klis. | Foto: 123RF