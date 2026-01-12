Obavijesti

PREDIVAN PRIZOR!

FOTO Sveta Nedjelja: Patkice i labudovi gužvali se na jezeru da se ugriju, pozirali prolaznicima

U ovo zimsko vrijeme, kada su temperature ispod nule, pažnju prolaznika privukle su patkice i labudovi okupljeni uz rub jezera, tražeći zaklon i toplinu jedne uz druge
Sveta Nedelja: Zimska idila na jezeru Kipišće
Male skupine patki mirno plutaju vodom, kao da prkose zimskim uvjetima i pokazuju prirodu koja je predivna i dalje unatoč hladnoći. Prolaznici nisu mogli odoljeti ne fotografirati ih i učiniti predivnu gestu - nahraniti ih. Tako su se patkice i labudovi približili kopnu i stvorili prizor kao iz filma. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
