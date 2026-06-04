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PRAVA DIGITALNA SENZACIJA

FOTO Svi joj zavide! Promijenila je karijeru i postala najzgodnija i najutegnutija influencerica

Iako je postala poznata zbog profesionalnog hrvanja, Amanda Saccomanno danas je puno više. Njezina prava snaga leži u digitalnom prostoru, gdje se profilirala kao uspješna influencerica i poduzetnica s jasno izgrađenim osobnim brendom
FOTO Svi joj zavide! Promijenila je karijeru i postala najzgodnija i najutegnutija influencerica
Na svom Instagram profilu (@mandysacs) Saccomanno okuplja stotine tisuća pratitelja, a njezin sadržaj pažljivo je oblikovan kako bi odražavao lifestyle koji promovira. | Foto: Instagram
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Na svom Instagram profilu (@mandysacs) Saccomanno okuplja stotine tisuća pratitelja, a njezin sadržaj pažljivo je oblikovan kako bi odražavao lifestyle koji promovira. | Foto: Instagram
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