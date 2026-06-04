FOTO Svi joj zavide! Promijenila je karijeru i postala najzgodnija i najutegnutija influencerica

Iako je postala poznata zbog profesionalnog hrvanja, Amanda Saccomanno danas je puno više. Njezina prava snaga leži u digitalnom prostoru, gdje se profilirala kao uspješna influencerica i poduzetnica s jasno izgrađenim osobnim brendom
Na svom Instagram profilu (@mandysacs) Saccomanno okuplja stotine tisuća pratitelja, a njezin sadržaj pažljivo je oblikovan kako bi odražavao lifestyle koji promovira.
| Foto: Instagram
Na svom Instagram profilu (@mandysacs) Saccomanno okuplja stotine tisuća pratitelja, a njezin sadržaj pažljivo je oblikovan kako bi odražavao lifestyle koji promovira. |
Foto: Instagram
Na svom Instagram profilu (@mandysacs) Saccomanno okuplja stotine tisuća pratitelja, a njezin sadržaj pažljivo je oblikovan kako bi odražavao lifestyle koji promovira.
| Foto: Instagram
Fotografije visoke produkcije, profesionalni editorijali, ali i „behind the scenes“ sadržaj, stvaraju dojam autentičnosti koji publika danas posebno cijeni.
| Foto: Instagram
Saccomanno je poznata i po tome što dijeli savjete o tome kako postići tako utegnuti izgled koji toliko ponosno pokazuje.
| Foto: Instagram
Suradnje s beauty i fitness brendovima te vlastiti projekti omogućili su joj financijsku neovisnost izvan tradicionalnih medija.
| Foto: Instagram
Njezin profil nije samo platforma za promociju, on je pažljivo osmišljen marketinški alat.
| Foto: Instagram
Svaka objava uklapa se u širu strategiju brendiranja, gdje se naglasak stavlja na estetiku, dosljednost i prepoznatljiv vizualni identitet.
| Foto: Instagram
Saccomanno svoj privatni život dijeli selektivno, dovoljno da zadrži interes publike, ali i kontrolu nad vlastitim imidžem.
| Foto: Instagram
Transformacija Amanda Saccomanno od televizijske osobe do influencerice odražava širi trend u industriji zabave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram