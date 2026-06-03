FOTO Svijet kakav je nekad bio: Ovo su najvrjednije ruševine izgubljenih civilizacija

Naš svijet dom je tisućama zapanjujućih ruševina koje nas podsjećaju na civilizacije koje su davno zaboravljene. Neke od tih ruševina slabo su očuvane, pa nije lako odabrati 15-ak najvrjednijih
1. DELFI U GRČKOJ - Među najpoznatijim svjetskim ruševinama svakako su Delfi - drevni grčki grad poznat kao proročište povezano s bogom Apolonom. Ruševine su još jako dobro sačuvane i svjedoče o arhitekturi onoga vremena, pa su s razlogom upisane i na UNESCO-v popis svjetske baštine.
| Foto: 123RF
1. DELFI U GRČKOJ - Među najpoznatijim svjetskim ruševinama svakako su Delfi - drevni grčki grad poznat kao proročište povezano s bogom Apolonom. Ruševine su još jako dobro sačuvane i svjedoče o arhitekturi onoga vremena, pa su s razlogom upisane i na UNESCO-v popis svjetske baštine. |
Foto: 123RF
1. DELFI U GRČKOJ - Među najpoznatijim svjetskim ruševinama svakako su Delfi - drevni grčki grad poznat kao proročište povezano s bogom Apolonom. Ruševine su još jako dobro sačuvane i svjedoče o arhitekturi onoga vremena, pa su s razlogom upisane i na UNESCO-v popis svjetske baštine.
| Foto: 123RF
2. FLAVIJEV AMFITEATAR I RIMU -Flavijevi amfiteatar u Rimu, poznat i kao Koloseum, možda je jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća Rima.
| Foto: 123RF
Izgradio ga je car Vespazijan između 70. i 72. godine nove ere, a još uvijek je impresivan.
| Foto: Luciano Mortula
3. PARTENON U GRČKOJ - Popis prekrasnih drevnih ruševina ne bi bio potpun bez atenskog Partenona.
| Foto: Wikipedia
Ovaj drevni hram nalazio se na vrhu Akropole u Ateni i bio je vrhunac grčke arhitekture, tvrdi Britannica.
| Foto: DPA/Pixsell
4. GOBEKLI TEPE U TURSKOJ - Göbekli Tepe je mnogo stariji od nekih od ruševina koje smo dosad spomenuli i možda više odgovara popisu pretpovijesnih ruševina nego drevnih. Izgrađen prije 11 000 godina, mogao bi biti najstariji hram na svijetu prema časopisu Smithsonian.
| Foto: 123RF
5. PETRA U JORDANU - Američki prirodoslovni muzej istaknuo je da su Petru prije otprilike 2000 godina osnovali arapski nomadi Nabatejci, na području današnjeg modernog Jordana.
| Foto: 123RF
S vremenom je postala glavno središte drevne trgovine.
| Foto: REUTERS/Muhammad Hamed
6. SVETI STEPENASTI REZERVOAR ZA VODU INDIJI - Indija je bogata drevnim ruševinama, ali nema impresivnijih od svetog stepenastog rezervoara za vodu u Hampiju. Cijeli grad je impresivan, ali stepenasti rezervoar za vodu je krunski dragulj ruševina Hampija. Datira iz ranih 14. stoljeća.
| Foto: 123RF
7. GRAD MOENJO DARO U PAKISTANU - Još jedna impresivna ruševina može se pronaći u Pakistanu, gdje civilizacijski grad Moenjo Daro u dolini rijeke Ind otkriva tajne jedne od prvih organiziranih civilizacija na svijetu, uz one koje su se pojavile na Plodnom polumjesecu. Povijest Moen jo Dara može se pratiti otprilike 5000 godina unatrag.
| Foto: 123RF
8. FENGHUANG U KINI - Kina bi mogla biti dom najimpresivnije kolekcije dobro očuvanih ruševina uz one koje se mogu pronaći u bivšem rimskom svijetu. Osim Kineskog zida, drevni grad Fenghuang osnovan u 5. stoljeću mogao bi biti najočuvaniji svjedok jedne civilizacije.
| Foto: 123RF
9. TERAKOTA VOJSKA U KINI - Još jedna vrijedna ruševina u Kini je mauzolej cara Qin Shi Huanga, u kojem se nalazi njegova poznata Terakota vojska. Jednako su impresivni kao i grobni humak u kojem su pokopani, a pokopani su negdje između 209. i 210. godine prije Krista.
| Foto: 123RF
10 HIMEJI DVORAC U JAPANU - Japan nema mnogo drevnih čuda koja još uvijek stoje. Velik dio zemlje uništen je u Drugom svjetskom ratu. Međutim, postoji nekoliko dobrih primjera impresivnih ruševina koje su ostale, a jedna od najboljih je dvorac Himeji, prvi put izgrađen u 14. stoljeću.
| Foto: 123RF
11. ANGKOR WAT U KAMBODŽI - Angkor Wat nije baš drevni spomenik, jer ga je tek u 12. stoljeću izgradio kralj Suryavarman II. iz Kmerskog Carstva, ali je jednostavno previše impresivan da bismo ga izostavili s popisa najvrijednijih svjetskih kompleksa koji spadaju među najljepše arhitektonske primjerke na svijetu.
| Foto: 123RF
12. KARNAK HRAM U EGIPTU - Najpoznatije ruševine u Africi su one egipatskih piramida u Gizi, ali jeste li znali da postoji još jedan zapanjujući skup drevnih ruševina jednako impresivnih kao i piramide u Egiptu? Hramski kompleks Karnak mjesto je koje svakako vrijedi posjetiti ako se nađete u prilici. Datira od prije više od 4000 godina
| Foto: 123RF
13. TIMBUKTU U MALIJU - Afrika ima i bogatu poijest drugih civilizacija, a ruševine Timbuktua, glavnog grada Malijskog Carstva, vrijedi posjetiti kako biste vidjeli arhitekturu kakva se ne može usporediti ni s čim drugim na svijetu.
| Foto: 123RF
14. MACHU PICCHU U PERUU - Drevne južnoameričke i srednjoameričke civilizacije Inka i Maja imaju mnogo prekrasnih gradova kojima se mogu pohvaliti, ali malo ih je impresivnih kao Machu Picchu.
| Foto: 123RF
Izgrađen je u 15. stoljeću, pa se ne smatra drevnim, ali je riječ o iznimno facinantnom kompleksu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. CHICHEN ITZA U MEKSIKU - Sjajan primjer impresivnih drevnih ruševina iz Amerike dolazi iz majanskog grada Chichen Itze.
| Foto: 123RF
Smještene na današnjem poluotoku Yucatan, ove ruševine su među najbolje očuvanima iz klasičnog razdoblja 9. stoljeća koje poznajemo.
| Foto: 123RF