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SVJETSKA BAŠTINA

FOTO Svijet kakav je nekad bio: Ovo su najvrjednije ruševine izgubljenih civilizacija

Naš svijet dom je tisućama zapanjujućih ruševina koje nas podsjećaju na civilizacije koje su davno zaboravljene. Neke od tih ruševina slabo su očuvane, pa nije lako odabrati 15-ak najvrjednijih
FOTO Svijet kakav je nekad bio: Ovo su najvrjednije ruševine izgubljenih civilizacija
1. DELFI U GRČKOJ - Među najpoznatijim svjetskim ruševinama svakako su Delfi - drevni grčki grad poznat kao proročište povezano s bogom Apolonom. Ruševine su još jako dobro sačuvane i svjedoče o arhitekturi onoga vremena, pa su s razlogom upisane i na UNESCO-v popis svjetske baštine. | Foto: 123RF
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1. DELFI U GRČKOJ - Među najpoznatijim svjetskim ruševinama svakako su Delfi - drevni grčki grad poznat kao proročište povezano s bogom Apolonom. Ruševine su još jako dobro sačuvane i svjedoče o arhitekturi onoga vremena, pa su s razlogom upisane i na UNESCO-v popis svjetske baštine. | Foto: 123RF
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