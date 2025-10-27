FOTO Tajne ljepote Elizabeth Hurley - evo zašto ona 'ne stari'

Elizabeth Hurley, britanska glumica i model, u lipnju je proslavila 60. rođendan, a i dalje oduševljava svojim mladolikim izgledom i energijom. Evo kako održava bezvremensku ljepotu
1. ODRŽAVAJTE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNO.
Elizabeth ne ide na intenzivne treninge u teretane, ali se redovito kreće kroz šetnje, vrtlarenje i druge svakodnevne aktivnosti. To pomaže održavanju vitke linije i energije.
| Foto: Instagram/ kolaž
|
Foto: Instagram/ kolaž
2. PRATITE UMJERENU PREHRANU.
Njena prehrana uključuje svježe namirnice i male obroke. Izbjegava kasne večere i ograničava alkohol, što pomaže održavanju ravnoteže u tijelu i zdravlja kože.
| Foto: Instagram/ kolaž
3. NJEGA KOŽE I ZAŠTITA OD SUNCA.
Redovito koristi hidratantne kreme i proizvode sa SPF-om. Zaštita od UV zraka ključna je za očuvanje mladolikog izgleda.
| Foto: YouTube/screenshoot
4. NEINTENZIVNI TRETMANI.
Iako ne otkriva specifične tretmane, stručnjaci smatraju da Elizabeth vjerojatno koristi suptilne tretmane koji potiču obnovu kože i održavaju njezinu svježinu.
| Foto: Instagram/Luka Modrić
5. MENTALNO ZDRAVLJE I SMANJENJE STRESA.
Meditacija, pozitivno razmišljanje i opuštanje pomažu održavanju ukupnog zdravlja i mladolikog izgleda.
| Foto: Instagram/
6. PRIHVATITE PRIRODNE PROMJENE.
Elizabeth starenje ne vidi kao problem. Prihvaćanje promjena u tijelu i izgledu pomaže u održavanju samopouzdanja i prirodne ljepote.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
7. URAVNOTEŽEN ŽIVOT.
Kombinacija umjerene prehrane, fizičke aktivnosti, njege kože i pozitivnog mentalnog stava daje ukupni efekt mladolikog i zdravog izgleda.
| Foto: Instagram